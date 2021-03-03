Intel在最近一起專利訴訟中敗下陣來，讓半導體巨頭可能創下美國科技界史上最高侵權罰金，整起案件的前因後果為何，雙方爭執的是哪個專利？

近年已在晶片製程上陷入瓶頸的Intel，現在屋漏偏逢連夜雨，因侵犯專利的訴訟敗訴，判賠21.8億美元（約新台幣606億元）天價賠償金，締造美國科技界史上金額最高的專利賠償案之一。

Intel在與半導體公司VLSI Technology的專利訴訟中敗下陣，遭德州陪審團裁判應賠償VLSI約21.8億美元的天價金額。Intel被認定侵犯VLSI的兩項專利，其中一項賠償金為15億美元，另一項則為6.75億美元。

VLSI執行長麥可．斯托拉斯基（Michael Stolarski）表示，他們對陪審團認可專利背後的創新價值感到開心，非常滿意這次的判決結果；Intel則措辭嚴厲地強調「強烈反對今天陪審團的判決」誓言將提起上訴，並有信心取得勝利。

判賠近22億美元的專利，究竟是什麼？

Intel過往也不乏因專利爭議花錢消災的先例，如2005年與MicroUnity達成協議，同意為專利支付3億美元；2011年也曾向Nivida支付15億美元以獲得部份專利交叉授權，但從未有一樁專利侵權案涉及如此驚人的金額。Intel侵犯的專利究竟為何？為什麼令陪審團祭出如此重罰？

根據《ArsTechnica》報導，這兩項專利的核心都是降低晶片的耗能，其中一項是關於在非揮發性記憶體中，儲存記憶體晶片最小電壓的資訊，進而保證記憶體電路中有足夠電壓。

Intel被指控侵犯的專利主要關於如何降低晶片耗能，也是這些年這位半導體巨頭始終致力的方向。 shutterstock

另一項專利則是透過調整時脈省電的技術，雖然更高的時脈可以有更高的效能，但也會提昇耗能，因此這項專利也是讓晶片可以彈性調整時脈，免去不必要的電力浪費。

雖然還不清楚這兩項技術為Intel的晶片帶來多大改善，不過耗電量高一直是Intel晶片技術上的痛點，也是這間半導體大廠為跟上行動時代腳步，多年來致力改善的方向。

這兩項專利最初並非VLSI所申請。其中一項專利於2010年授予SigmaTel，而飛思卡爾則在2012年申請另一項專利。而後飛思卡爾收購SigmaTel，2015年又被恩智普收購，輾轉之下2019年兩項專利才讓渡給從恩智普拆分的VLSI。

VLSI認為，這兩項專利涉及晶片技術的「競爭核心」，並指控Intel故意對專利視而不見，是嚴重的刻意侵權。

專利蟑螂還是權益受侵犯？

Intel在法庭上表示，VLSI取得的這兩項專利10年來都沒有使用過，卻獅子大開口要求20億美元，這種蠻橫的要求使真正的創新者背負重大成本，強調VLSI獲得的金額不應該超過220萬美元，還暗示VLSI只是個專利蟑螂，這間公司4年前才成立，至今沒有任何實際產品問世，唯一可預期的收入就是透過這次訴訟撈一票。

值得一提的是，科技媒體《CRN》指出，VLSI背後的母公司Fortress Investment Group，其上級機構就是日本軟銀集團。

即使Intel砲火如此猛烈，陪審團卻沒有站在他們那一邊，依舊判決Intel必須支付高達21.8億美元的賠償金，不過陪審團認為Intel並非刻意侵權，否則賠償金恐怕會比現在的數字高出許多。

21.8億美元約是Intel 2020全年營收的3%，以及淨利的10%左右，雖稱不上無法負擔但絕對非同小可。Intel過往是半導體產業的霸主，但現今製程落後及產能無法提昇的現況下，前景並不被外界看好。

目前此案尚未定讞，Intel已誓言上訴，但倘若上訴結果沒有翻轉，這次案件將締造美國科技界史上賠償金最高的專利侵權案例，超越去年裁定思科賠償資安公司Centripetal Networks的19億美元（仍在訴訟程序）。

資料來源：Bloomberg、CRN、ArsTechnica