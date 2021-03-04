以前要偷一台車，需要具備開鎖的技巧， 未來要偷一台智慧電動車，甚至不需要碰到車體就能「隔空取車」，而偷車賊，恐將成為電動車浪潮中，最先失業的一群。

當電動車逐漸普及，翻轉百年歷史的汽車工業，最先失業的職業，恐怕將是熟悉開鎖的偷車賊。

汽車產業正在經歷重大轉型，進入「人機協作」新時代。過去人類手握方向盤操控，現在則由電腦從旁輔助，讓駕駛汽車更舒適、安全，以電腦運算為核心的系統，將慢慢主導駕駛決策，這將是智慧電動車，與傳統汽車的最大差異。

對著特斯拉導航說「開元路土魠魚羹」就會讓車輛大當機的事件，讓人們意識到，再怎麼強大的智慧電動車，也有脆弱不堪一擊的一面。「行車資訊系統安全，將深深影響未來電動車產業發展。」KPMG安侯數位智能風險顧問（股）公司董事總經理謝昀澤如此提醒。

當汽車變智慧，只需一台電腦就能偷車

福特汽車執行長法利（Jim Farley）在近期法說會上指出，發展電動車的重點不在電池和馬達，而是輛數位化和新的使用者經驗，換言之，電動車依賴自動駕駛系統的程度，將是前所未見的高。

自動駕駛系統如果當機，不僅只是車主吃不到美味的土魠魚羹，更可能演變成行車意外事故，甚至成為駭客攻擊的目標。以前要偷一台車，需要具備開鎖的技巧，謝昀澤分享，要偷一台智慧電動車，甚至不需要碰到車體就能「隔空取車」。

以前要偷一台車，需要具備開鎖的技巧， 現在要偷一台智慧電動車，甚至不需要碰到車體就能「隔空取車」。 shutterstock

舉例來說，駭客可以透過車輛免鑰匙啟動系統、車用電腦作業系統、車用通訊、車用無線網路等發掘多處漏洞，在電動車充電時，就能入侵車用電腦，進一步控制車窗、空調、剎車系統，影響行車安全。

此外，未來汽車將由「軟體定義價值」，以特斯拉為例，透過「空中下載」（Over The Air updates, OTA）方式，就能直接更新軟體升級車輛性能。

謝昀澤說，這種以「遠距軟體升級以改善實體性能」方式很方便，但他也擔心，過去曾發生台灣知名品牌電腦的軟體更新主機遭入侵，駭客藉由線上更新管道，於百萬台筆電偷散布後門程式的事件，因此車輛的OTA系統，是否成為未來駭客的新破口？非常值得關注。

此外，以後的汽車，將透過V2X（Vehicle-to-Everything）技術溝通，V2X可以再細分為車對車（V2V）、車隊基礎設施（V2I）、車對人（V2P）、車對摩托車（V2M ）這幾大類別。

只要有一台車出現可利用的漏洞被攻破防線，駭客還可能擴大惡意程式感染範圍到一群車輛， GM

KPMG安侯數位智能風險顧問公司創新服務總監林軒宇預測，在這樣的互動架構下，只要有一台車出現可利用的漏洞被攻破防線，駭客還可能擴大惡意程式感染範圍到一群車輛，甚至與車輛相聯的其他物聯網應用上。

電動車結構大不同，偷車賊「被迫失業」？

當電動車成為駭客眼中的新肥羊，謝昀澤開玩笑地說：「傳統偷車賊會被駭客所取代，面臨失業的風險。」

電動車將變成駭客眼中的新天地，謝昀澤認為，從遠端入侵汽車的方法，與其他物聯網設備的攻擊比較，「應用技巧不相同、邏輯步驟很類似」，都尋找可突破的單點，先嘗試縱向取得管理權限，再橫向擴大感染範圍，嘗試控制車輛內部其他系統。

電動車將變成駭客眼中的新天地。 shutterstock

林軒宇提醒，台灣參與電動車產業的零件及服務供應商，在設計產品時，一定要加入資安考量，在汽車開發、設計、生產及售後階段，事先識別和管理車聯網，及智慧車輛本身所面臨到的各項數位風險，並確保風險已得到適當管理或回應。至於實際作法，業者應密切注意已經或即將公告的汽車產業資安國際標準或法規。

責任編輯：錢玉紘