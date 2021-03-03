電力，正重新改寫百年汽車產業遊戲規則。當電動車狂潮席捲全世界，全球新創、科技巨擘、傳統車廠競相投入，產業鏈大洗牌後，移動科技的下一步在哪裡？
1 電動車狂潮熱潮為何而起、玩家有誰、車廠策略為何？一次解析百年產業大變革
汽車產業已經很久沒有振奮人心的故事了，在過去長達百年的時間裡，由於引擎核心技術門檻高，在傳統車廠築起的高牆下，少有新競爭者加入，突破性的創新更是罕見。
如今，故事終於有了新篇章。你我正在歷經汽車驅動力由燃油轉變成電力的關鍵時刻，產業的結構、玩家和遊戲規則也將產生變化，甚至重新洗牌。
根據勤業眾信1月發布報告《2021汽車產業趨勢與展望》指出，受到疫情影響，2020年全球汽車總銷量不到7,000萬台，電動車銷量卻不減反增，共賣出250萬台，占比從2019年的2.5％提高至 3.5％。儘管兩者差距依舊懸殊，但預估未來10年，電動車會以29％的年複合增長率持續成長。
在這波電動車熱潮中，電動車大廠特斯拉（Tesla）可說是首要主力玩家。
一掃過去接連虧損的陰霾，特斯拉在2020年首次繳出全年獲利的成績單，市值在2021年飆破7,000億美元，不但超越了豐田（Toyota）、福斯（Volkswagen）、日產（Nissan）、現代（Hyundai ）、通用（General Motors）、本田（Honda）、飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）、福特（Ford）、寶獅雪鐵龍（PSA）等「9家車廠的市值總合」，更擠進全球企業市值排名前十，讓執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）躍居全球首富。
資本市場和投資人顯然對於電動車寄予無限厚望，也給予傳統車廠無情重擊。
事實上，全球最大車廠豐田2020年全球售出953萬輛車，穩居世界第一；對比特斯拉同期間還不到50萬的交車輛，超過19倍有餘。
「產業目前變化速度之快，令人瞠目結舌。」福特汽車執行長吉姆．法利（Jim Farley）表示。
2020年底，Apple Car從傳言逐漸化為現實、鴻海結盟裕隆打造電動車平台……接連拋出的重磅消息，可以預見，電動車戰局只會更加競爭激烈。
究竟為什麼，電動車熱潮在過去一年大爆發？
特斯拉的崛起，開啟人們對車的無限想像
特斯拉的出現，延展了人們對於汽車的想像，突破既有的造車框架和思維，讓許多科技迷認為，特斯拉就是一台「裝了輪子的iPhone」。
結合電動車和自動駕駛技術，特斯拉不但開起來更安全省力，車上軟體還能遠端不定期更新，車子買愈久，性能反而愈來愈好。
然而，就在三年多前，許多車廠還認為特斯拉發展純電動車，除了技術上很難突破，民眾在心理上的接受度也不高。
因此，「特斯拉的成功，很大程度刺激傳統車廠，加快速度朝向電動車轉型。」資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師何心宇表示。 KPMG工業產業主持會計師張字信分析，從造車系統來看，一般人都覺得傳統車廠造車工藝較好，車內有許多操控按鈕。
兩相對照，特斯拉的座艙非常簡潔，功能按鍵全部整合在駕駛座旁的螢幕上，更像一款科技產品，而不是車子，「這種思想的革命，是傳統車廠必須面對的，」思維調整得太慢，恐怕會如同過去的手機霸主Nokia一樣，沒做錯什麼事就被蘋果（Apple）公司取代。
事實上，世界上第一輛可充電的電動車，早在1881年就被發明出來，比起1885年第一輛燃油車被發明出來的時間還早，卻在近年才逐漸蓬勃發展。
勤業眾信管理顧問公司副總經理辜卓洋認為，特斯拉的崛起，具有幾項指標性意義，包括在電池技術的提升、充電基礎設施的配套更加完善，造型上也打破了愛車人士認為電動車「很醜」的印象，第一款純電動跑車「Roadster」，就是以英國跑車Lotus Evora為設計基礎。
環保政策的推進，加速傳統汽車業轉型
燃油引擎研發成本非常高，傳統車廠靠著引擎技術的門檻，長年來產業地位不可撼動。「要一下子放棄過去研發成果，心態上是很難的。」張字信直言，這是傳統車廠過去不願意投入大量資源，發展電動車的原因之一。
然而，政策的變動，包括擬定碳排放目標、禁售燃油車等，逼使汽車產業不得不變。
隨著消費者環保意識抬頭，世界各國紛紛訂出「禁售燃油車」時間表，期限一到，儘管燃油車不會一夕之間被替代，但屆時所有「販售中汽車」都必須是電動車或混合動力車。
挪威、荷蘭預計在2025年全面禁售燃油新車；德國、英國、比利時、丹麥等國訂在2030年；日本、美國加州則是訂於2035年實施。
歐盟的新碳排放目標，將於2021年正式實施，規定所有新登記車輛的二氧化碳排放量，需低於95克／公里，沒有達標將面臨數十億歐元罰款及商譽損失。英國為達成汽車零碳排放量的目標，政府將投入5億英鎊，在偏遠地區架設快速充電站和布建電網。
台灣對於新能源汽車的政策，可追溯至2017年的「空氣污染防制行動方案」，目標在2030年達成公務車和公車全面電動化。
政府獎懲同步進行，更助車廠發展
截至目前，政府的電動車政策大致分3類：汽車完稅價格以新台幣140萬元為分際點，低於該金額者可全數退還貨物稅，超出部分減半課徵（15％）；免徵使用牌照稅；巴士部分，有電池購置／租賃、充電場站、汰舊換新、新車購置給予補助優惠；計程車也可辦理汰舊換新補助。
何心宇建議，台灣可借鏡歐美做法，發展基礎建設、制定碳排放目標及獎懲措施應同步並行，有助於帶動新能源汽車市場高素成長。
眼看禁售燃油車、降低碳排放的大限，都落在10～15年後，辜卓洋認為，在目前所有新能源車中，技術較成熟的就是電動車，車廠為了配合政策，不得不正視電動車趨勢，加速轉型。
例如，南韓起亞汽車（Kia Motor）將於今年推出首款電動車；捷豹路虎（Jaguar Land Rover）宣布旗下品牌捷豹將在2025年實現全電動化，並在未來5年內，推出6款純電動車。
告別單打獨鬥，走向結盟合作
汽車生產的方式，也因為電動車的興起，出現了轉變，不再只由一家企業包辦所有工作，「跨企業」合作將成為趨勢。
2020年底鴻海和裕隆合作成立「鴻華先進科技」，結合鴻海的製造實力，以及裕隆旗下華創車電的車體底盤平台經驗，共同推出「MIH電動車開放平台」，以開放平台的概念，提供電動車底盤、關鍵零組件模組的整套方案，嘗試解決傳統汽車平台開發時間長，規格、參數卻只能適用在特定車型上的問題。
傳統車廠轉型往往需要耗費大量資源、金錢與時間，為了加快電動車的研發速度，張字信觀察，車廠將從過去的單打獨鬥，變成互相結盟。
飛雅特克萊斯勒汽車和寶獅雪鐵龍集團在2019年底宣布合併就是一例，兩者合體後的新公司Stellantis將成為全球第四大車廠，除了合力轉型、開發潔淨能源汽車，也可以讓雙方的觸角在歐美市場更進一步延伸。
不可逆轉的乾淨能源潮流，也顛覆了傳統汽車的製造技術和商業模式。
軟體定義汽車價值，車子愈開愈聰明
福特汽車已規畫在2025年底前，投入220億美元（約新台幣6,206億元）發展電動車，並宣布投入10億美元於德國科隆廠，將其改造為該公司在歐洲的首座電動車工廠。執行長法利在法說會上表示，「發展電動車的重點不在電池和引擎，而在使用者體驗及數位化。」
張字信指出，就技術來說，純粹只製造電動車，僅是動力系統的轉換，門檻並不高。任何企業想要把握汽車產業這「百年一遇」的轉型商機，思維上必須從生產製造端轉向消費者端。「台灣如果只做電動車的硬體，最後還是會變成代工廠，必須朝車用軟體開發走，產業才能往上提升。」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，人們買電動車的主要動機除了環保，更看重的是電動車帶來的體驗，「這是汽車產業一開始最容易忽略的關鍵。」
在電動車時代，汽車大部分的功能體驗，都能透過軟體更新優化，車子不但會記住不同駕駛人、乘客的喜好，也會讓開車變得更加安全。
除了軟體之外，自駕科技也是未來十年交通運輸上備受關注的技術。辜卓洋分析，雖然電動車和自駕系統兩者在技術發展上沒有必然關係，但自駕科技在電動車上的應用，會比在燃油車上好。原因是，車輛的電子架構完全不同，電動車可以更有效率地整合車上每個感測器搜集到的資料，加快車輛反應速度。
黃仁勳預測，到了2030年，絕大部分車輛都會具備L2等級（能自動完成大部分任務，一偵測到需要駕駛人情況，仍會交由駕駛人接管後續控制）的自動駕駛能力，讓開車變得更輕鬆，無論駕駛技術有多差，「車子都可以在確保安全的前提下，依照駕駛的想法行駛。」屆時更有20％的汽車，配有L5（在任何條件下，都能完全自行駕駛）全自動駕駛軟體，其中大多會應用在貨車，在封閉式場域行駛。
汽車的銷售模式也會有所改變，車廠可能會用成本價來販售汽車，再透過車主訂閱、購買新軟體來獲利。過去買車，交車當天就是車輛性能的高峰，折舊率很高；由軟體定義汽車的概念正好相反，交車當天是汽車性能最弱的時候，透過軟體更新加值，車會愈開愈聰明。
「未來的汽車，將由軟體能力來定義。」黃仁勳認為，技術典範的轉移，將會開創一個規模數千億美元的龐大市場，「這是一個變革的時代，也是一個激動人心的時代，對汽車產業而言，這是一個黃金時代。」
責任編輯：郭昱彣、張庭銉
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2 特斯拉一家車廠市值，等於9大傳統車廠總和！馬斯克推FSD訂閱制會再創高峰嗎？
2020年6月，特斯拉（Tesla）盤中創下每股1,135美元歷史新高，收盤時市值達2,077億美元，超越豐田（Toyota）的2,042億美元，成為全球市值最大車廠。同年8月底，特斯拉首度啟動股票分割（stock split，特斯拉為促進股票流通將1股分割為5股）前的最後一個交易日，股價甚至飆破2,000美元大關；全球權威信評機構標準普爾（Standard＆ Poor's）更於年底宣布將特斯拉納入標普500指數（S＆P 500）的成分股之列。
截至2021年1月7日收盤，其股價觸及816美元，市值來到7,740億美元，成為美國市值第5大上市企業，排在Facebook之前，僅次於蘋果、微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet之後。至於起步時無人看好、瀕臨破產，仍堅持投入電動車大夢的執行長伊隆・馬斯克（Elon Musk），更一度因此躋身全球首富，擠下自2017年起即穩坐此位的亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。
長達數十年間，汽車市場、供應鏈架構基本上都是由福斯（Volkswagen）、豐田、福特（Ford）這些傳統車廠主導。直到特斯拉在2003年成立、2008年馬斯克就任執行長後，發表了第一輛產品純電動跑車Roadster（已於2012年停產）之後，汽車業生態才有所改變，特斯拉也成為美國近90年來，唯一新興並實現量產的年輕汽車品牌。
技術創新、完整產品線成先進者優勢
有別於傳統車廠在發展電動車時，是建立在燃油車生產經驗的基礎上，特斯拉的電動車是完全從零開始，既是挑戰，也是優勢。
不到20年，從Roadster、電動轎車Model S、Model 3，再到電動休旅車Model X，特斯拉已推出4款車型，也發布了中大型運動休旅（SUV）車款Model Y，以及電動大卡車Semi、電動皮卡車Cybertruck，更預期在2022年推出新款電動超跑Roadster第二代。
儘管近年來各大車廠紛紛加入電動車市場，但憑著旗下產品線的完整性，特斯拉還是市場之最。
特斯拉的崛起除了與環保趨勢有關之外，技術創新也是重要原因。
首先是電池技術的突破。 像是在2017年，特斯拉就與Panasonic（松下）合資在美國內華達州建造超級電池工廠（Gigafactory），開始生產密度更高、價格更便宜的「2170鋰電池」。
然而，目前特斯拉車輛使用的鋰電池，主要來自Panasonic、LG及寧德時代等業者，即使所有供應商都開出最大產能，特斯拉認為，2022年將面臨嚴重的電池供貨短缺。
為此，特斯拉已著手研發和自產電池，在2020年起陸續遞交許多電池專利申請，包括降低成本並讓電池更耐久的電解液添加劑，以及鎳鈷錳（NCA）電極合成、新型電池配置設計等技術。
自動駕車技術，掀起全球粉絲狂熱
其次是自動駕駛技術的進展。 2019年，馬斯克曾在「特斯拉自動駕駛投資者日」（Autonomy Investor Day）發表自家研發的自駕車晶片，並宣布將全面導入新生產的車型。
2020年，特斯拉更進一步發布「完全自動駕駛」（FSD）測試版，掀起全球粉絲一陣狂熱，網路上也出現不少道路實測影片。甚至有美國車主使用FSD功能，從舊金山一路開到洛杉磯，約600公里的行程中，駕駛僅3次介入操控車輛：兩次是為了停下來充電，剩餘一次則是進入洛杉磯市區後，路邊突然彈出碎石，謹慎起見而介入。
而像FSD這樣的軟體服務，也成為特斯拉的重要營收來源。特斯拉預計在2021年初，推出FSD訂閱制服務。有別於以往一次買斷的模式，訂閱制能讓更多車主以較低的門檻體驗FSD功能。這樣的商業模式，有點類似蘋果（Apple）在銷售出iPhone、iPad等硬體設備後，再持續透過App Store中的軟體獲利。而且與銷售車輛、零組件這樣一次性的生意相比，軟體服務營收具有高持續性，毛利率也較高，預計可以在70％～80％左右。這也是特斯拉得以不斷降低整車售價的原因。
揮別破產危機，走向大眾化電車市場
時至今日，特斯拉同時受到投資人和消費者追捧，成為全球首屈一指的電動車廠，其實成名之路並非始終順暢無阻，在2017～2019年間，Model 3產能長期處在極端壓力之下，馬斯克回憶，那時無論生產還是物流都像地獄，一度瀕臨破產。
如今產量依然是特斯拉的最大痛點。儘管在特斯拉公布的2020年產能和交車數據中，特斯拉全年交車數量超過49萬輛，幾乎達成馬斯克立下的50萬輛目標，但與傳統車廠相比，如通用汽車2019財年售出770萬輛車、BMW以250萬銷量為目標，特斯拉的成長空間還非常大。
新聞評論網站Electrek指出，特斯拉雖搶下18％市占率、成為電動車市場領頭羊，不過，截至2020年，電動車只占全球乘用車市場約3％，商機仍有待開發。
為積極搶市，特斯拉將從車型、價格和產能三方面著手。2019年底發布的Cybertruck，預期在2021年下半年開始量產。特斯拉未來還將推出售價2.5萬美元（約新台幣72.7萬元）平價電動車，亦頗受大眾期待。
至於備受矚目的產能，馬斯克顯然信心十足。他先是在2020年特斯拉第三季財報會議上預估，2021年總交車量將達84萬～100萬輛。
2021年2月初，馬斯克更在語音社交平台Clubhouse上透露，特斯拉將穩步邁向每年交車2,000萬輛的終極目標，預期在2030年達成；儘管這個數字是去年近50萬交付量的40倍之多，而且去年也沒有任何車廠年交車量破千萬輛。
然而，特斯拉帶來的變革，顯然不只局限於傳統汽車市場，還包括交通與供應鏈的電動化、自動化到智慧化的生態層面，乃至對整個工業發展史都影響巨大。
責任編輯：郭昱彣、張庭銉
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3 科技巨頭瘋造電動車！庫克滿手現金又有完整生態系，能占上風嗎？
2020年12月22日，《路透》（Reuters）新聞披露，蘋果（Apple）電動車計畫於2024年登場。一名宣稱已「看過」蘋果電動車電池設計的消息來源表示，「那是下個等級（next level）的技術，就像你第一次看到iPhone一樣。」
自從1908年福特T型車（Ford Model T）問世以來，已經過100多年時間，汽車技術進展遠不及人類想像力豐富，既沒有電影《回到未來》中可以穿越時空的功能，距離影集《霹靂遊俠》裡可以和駕駛流利對話、甚至出謀畫策的夥伴也還有一段距離。直到特斯拉（Tesla）電動車上路，才在汽車產業保守的帷幕上，畫開一道破口。
如今，眼見蘋果造車可望從風聞成為事實，不但承載了消費者的無限想像空間，也引發科技同業嚴陣以待。
早在賈伯斯時代，蘋果就曾構思進軍汽車產業未果。提姆．庫克（Tim Cook）接手後，先是於2013年推出iOS in the Car（後更名為CarPlay），讓駕駛在汽車上也能使用iOS系統。隔年又傳出啟動內部機密專案「泰坦計畫」（Project Titan），意在打造Apple Car。
由於該計畫先後挖角特斯拉、福斯（Volkswagen）、通用（General Motors）等汽車集團的人才，還曾讓特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）挖苦，「蘋果招募的都是被特斯拉解雇的人。」就算到了今天，馬斯克仍不忘「噹」蘋果，「在Model 3最黑暗的日子裡，我聯繫了庫克，想討論蘋果收購特斯拉的可能性，但他拒絕討論。」
搶攻10億果粉口袋，手上拿的、出門搭的都要做
蘋果之所以要切入汽車產業，很大一部分原因是為了追求新的成長動能。根據勤業眾信《2030電動汽車趨勢展望報告》，全球電動車未來10年複合年成長率，預估將達到29％，對比智慧型手機市場個位數的成長率，的確更具潛力。
福斯集團執行長赫伯特．迪斯（Herbert Diess）也說，「未來世界上最有價值的公司，將會是移動公司（mobility company）。可能是特斯拉、蘋果，或是福斯。」
然而，相較於迄今推出的電腦、手機等消費性電子產品，外界對於蘋果將如何產製偏向勞力密集、利潤較低且生命周期較長的汽車，不免充滿問號。今年2月傳出將與現代集團旗下起亞汽車（Kia）合作的消息，也已遭到否認。
「汽車盈利能力比較弱，對於蘋果會不會真的做出一輛車，我們抱持懷疑態度。」花旗銀行分析師吉姆．蘇瓦（Jim Suva）說。
蘋果滿手現金跨足電動車，還需補足「數據缺口」
知名蘋果供應鏈分析師、天風證券分析師郭明錤則認為，「以蘋果對於產品的高標準來看，Apple Car可能不會太快進入市場。」他還提到，其他競爭對手積累多年的自動駕駛數據，也將是蘋果必須補足的缺口。
姑且不論造手機和造汽車本質上的差異，就現況來看，蘋果在汽車領域中，至少握有兩個最直接、關鍵的優勢：現金量和生態系。
根據2021年第1季度財報，蘋果握有1,955.7億美元的現金（含約當現金），相較於微軟的1,365億美元、Google的1,326億美元或亞馬遜（Amazon）的684億美元，都是相當驚人的數目，而錢可以解決很多問題。迪斯便曾說，「相比豐田（Toyota）這樣的傳統對手，資金雄厚的科技巨人進軍汽車產業帶來的壓力更大。」
至於蘋果精品般的品牌力，及挾著軟硬體結合搭建起來的生態系，影響範圍自是無需贅述。設想當全球超過10億名果粉，也想在汽車內享有與蘋果筆電、手機一致的使用體驗，潛在買主不可計數。
Google、微軟和亞馬遜的電動車大夢
而當全球市值最高的公司，多年來不忘覬覦汽車市場的潛力，其他科技巨頭也沒有閒著。Google的車載娛樂資訊系統Android Automotive OS就是最好的例子。
重現其在手機OS的戰略，Google以提供套件的方式，讓汽車代工廠或品牌可以用較低成本導入Android系統。Volvo旗下子品牌Polestar的新款電動車Polestar 2，便搭載了Android Automotive OS系統，將Google助理、Google地圖和Google Play都整合其中。
慕尼黑汽車業顧問公司Berylls Strategy Advisors預測，到了2025年，Android Automotive OS的市占可達17％。
除此之外，Google還擁有Android Auto服務，汽車只要接上Android手機，就可以切換成Android Auto選單；而誕生自Google實驗室的自動駕駛公司Waymo，也是自動駕駛技術的領跑者。
科技巨頭結盟車廠，積極橫跨交通版圖
同樣搶攻自動駕駛技術市場的科技巨擘，還有微軟和亞馬遜。
通用汽車旗下的自駕技術子公司Cruise，2021年1月接受母公司和微軟20億美元的投資，並與微軟達成戰略性合作，使用其雲端平台Azure車輛平台服務，與此同時，微軟也與Volvo、日產（Nissan）和豐田等汽車集團合作，積極拓展在交通運輸領域的存在感。
繼2019年前後投資自動駕駛車廠Aurora、領投電動卡車新創Rivian之後，亞馬遜2020年再以12億美元收購自駕車新創Zoox。結合卡車與自動駕駛技術，外界猜測亞馬遜投入汽車產業的部分原因，是為了推動自駕物流，以降低人力成本。
與力求轉型的傳統汽車集團相比，群起在汽車領域攻城掠地的科技巨頭，至少在資本上很難稱得上是意圖扳倒巨人歌利亞（Goliath）的牧羊人大衛。在新的戰場上，玩家們追求的不是零和遊戲，比的是策略、聯盟，以及誰能給消費者最大的價值。而不管2024年的Apple Car是否會問世，帶有科技巨頭之名的車子，終將來臨。
責任編輯：郭昱彣、張庭銉
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4 中國電動車三雄大打差異化競爭， 全球車業為何該怕？
電動車新創的競技場中，正圍繞著特斯拉展開廝殺，愈來愈多玩家投入較勁，新電池技術的推陳出新、各地政府的政策與環保節能風潮是重要的因素；也因為引擎被馬達、電池替換掉，零組件少了一半，解放了傳統車廠封閉式的造車流程。
其中以中國與美國為首，掛著特斯拉殺手頭銜的新創不斷現身，被稱為「造車新勢力」的中國電動車3雄：蔚來、小鵬與理想前後登上美國股市；美國則有Nikola、Canoo等帶著新技術、新商業模式的顛覆者。對於傳統車廠，前者可說是十分不客氣。
2020年12月，豐田（Toyota）汽車集團社長豐田章男向日本汽車製造商協會表示，電動車被過度炒作，政府提出2035年禁售燃油車的目標並不現實。
此話一出，中國小鵬汽車創辦人暨執行長何小鵬在微博上「回應」：「 2014年4月25日，微軟宣布正式完成對Nokia的收購。時任Nokia執行長約瑪．奧利拉（Jorma Ollila）在記者會尾聲表示，『我們沒有做錯什麼，但不知道為什麼我們輸了。』說完，連同他在內的幾十名Nokia高管情不自禁地落淚。 」
這段話既暗喻傳統汽車強權應居安思危，也展現出中國電動車業者「彎道超車」的遠大企圖。
蔚來、理想、小鵬，誰離特斯拉最近？
短短7年內，中國已陸續催生出蔚來、理想、小鵬等赴美上市的電動車新創。除了政策的鼓勵外，這3家公司都有中國網路巨擘的支持：理想背靠美團創辦人王興，蔚來股東有騰訊，小鵬則是阿里巴巴和小米。而小米也被傳出加入造車的戰局，但該消息未獲官方證實。
3家公司在車款與策略上也都各有特色。蔚來在銷售通路上布建了龐大網絡，在中國有近200家門市，覆蓋111座城市。技術面，蔚來電動車可以充電，也可以到換電站更換電池。價格上則走高端路線，最便宜的車款ES6也要35.8萬元人民幣。同樣為SUV（運動休旅車），在中國製造販售的特斯拉Model Y，降價後只要33.9萬元人民幣。
相較之下，小鵬的主力產品P7，瞄準30萬元人民幣以下的價格帶，補貼後的建議售價為23萬元人民幣，頗具競爭力。此外，小鵬投入許多心力開發軟體，也相當注重自動駕駛技術，曾喊出「打趴特斯拉」的願景。
至於理想，目前雖僅有一款車型——理想ONE，銷量卻已超過小鵬汽車兩款車型的銷量。理想ONE主打「沒有里程焦慮」駕駛體驗，並非純電動車，而是採用「增程式」電動，亦即車子可以加油、主要動力來源卻不是吃油，電池電量低於30％時，燃油增程機直接驅動車輪，也替電池充電。
根據2020年交車量，2014年創立的蔚來，在這3大新創中表現最好，交車量突破4萬輛，遠超小鵬和理想；從2020年1～3季營收來看，蔚來也以96億元人民幣領先小鵬與理想，不過，3家公司至今都處於虧損狀態。即使中國新創在電動車上急起直追，但是任何一家當前的表現，都和特斯拉相距甚遠，跨出中國的幅度也有限。
然而，看得更遠，一旦中國電動車的出口形成了規模，對於世界汽車的格局將產生極大衝擊。華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）中國商務和經濟高級顧問兼理事會主席史甘思德（Scott Kennedy）就向《美國之音》表示，「中國未來幾年可能會開始專注出口，意味著中國能向世界市場以極低的價格投放大量電動車，對全球汽車業產生重大影響。」
「1到10」的戰場，新興玩家前仆後繼
不光是中國新創以特斯拉為進攻標的，美國更有許多電動車玩家前仆後繼，每每被掛上「特斯拉殺手」、「下一個特斯拉」等名號。
其中，Lucid Motors（前身為新能源新創Atieva）在2020年發布的首款車型Lucid Air，就被認為是衝著特斯拉而來；主打續航力超過800公里，以及大量參考噴射機外型的設計元素：豪華、無縫、自然流線，預計於2021年交車。
Lucid Motors執行長彼得‧羅林森（Peter Rawlinson）曾是特斯拉Model S首席工程師，固然令外界對Lucid Air寄與厚望，但特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）不忘在推特（Twitter）上提醒：羅林森確實有參與Model S的設計，不過原型在他加入前就已設計完成。
另一家主打氫燃料電池卡車的新創Nikola，則是被譽為「下一個特斯拉」。它尚未交付任何一輛車，就已獲得超過20億美元的募資，並於2020年6月完成SPAC（特殊目的收購）上市，在美國那斯達克（Nasdaq）證交所上市，市值曾達200億美元。
值得關注的是，Nikola曾遭踢爆是場騙局，研究公司Hindenburg同年9月發布的報告指出，Nikola的展示影片只是將卡車拉上山坡後自然滑動下山。Nikola需要靠交出真正的產品，來洗刷相關流言。
2020年底，同樣透過SPAC上市的電動車新創Canoo，從2017年創立以來就新聞不斷，不但曾傳出蘋果公司有意收購，身價不斷上漲；還獲得台灣兩大科技廠的青睞：被動元件龍頭國巨投資1,000萬美元、觸控大廠宸鴻斥資1億美元，參與其上市前的私募案。
此外，通用汽車旗下、攜手微軟主打電動自駕車的Cruise，以及亞馬遜投資、主打電動皮卡車的Rivian也都是美國知名新興電動車品牌。展望未來，特斯拉挑戰者、特斯拉殺手、特斯拉宿敵的名號只會愈來愈多，勢必還會有更多的新創，帶著革命性的電池技術、突破性的車體設計，以及嶄新的商業模式出現。
責任編輯：郭昱彣、張庭銉
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5 傳統車廠絕地反攻！福斯模組化平台壓低成本，打造歐陸電動車「銷量黑馬」
顧客可以想要任何顏色的車，只要它是黑色的。」亨利．福特（Henry Ford）的這句話，經常被引用來描述汽車工業的「生產者思維」，忽略了消費者渴望多變的需求。
自從福特汽車在超過一個世紀之前，以T型車（Model T）將汽車帶入尋常人家以來，汽車工業長年來僅在外型、性能上有所提升，卻未曾再有本質上的突破性創新。直到特斯拉出現、科技公司爭相投入車用科技，才敲響了警鐘。
如今，我們正在見證汽車產業進入一場重塑競爭力與戰略地位的巨大革命。從豐田（Toyota）、賓士（Mercedes-Benz）到保時捷（Porsche）……幾乎每個汽車品牌都全力投入電動車研發。然而，眼看特斯拉逾8,000億美元的市值，令全球各大車廠相形見絀，傳統車廠即使急起直追，還有機會後發先至嗎？
「特斯拉一開始就專注在電動車上，因此得以在前期取得領先優勢。」不過，鴻海與裕隆合資、專注在電動車開放平台的鴻華先進副總經理陳正夫認為，傳統大廠累積多年的造車工藝，也是不容輕忽的武器，他們都是沉睡的獅子，一旦卯足全力追趕，產品不見得比較差。
沉睡的獅子甦醒，先後駛進電動車賽道
回顧2020年，歐洲三大車廠福斯（Volkswagen）、BMW、戴姆勒（Daimler）的電動車銷量，較2019年成長3倍，值得注意的是，福斯的純電動車（不含油電車混合）在歐洲售出11.7萬輛，超越特斯拉的9.6萬輛。
而在福斯的純電動車銷量當中，以5.65萬輛居首的車款，是2019年在法蘭克福車展（IAA）上推出的純電動車ID.3。這款車價格親民，售價3萬歐元（約新台幣100萬元）起跳，續航力約300公里，在德國有「國民電動車」的稱號。
「ID.3的量產，對福斯來說是關鍵性的時刻。」福斯集團執行長赫伯特．迪斯（Herbert Diess）說。
目前福斯集團旗下的電動車款，除了福斯入門車款ID.3和ID.4之外，還包括高階的奧迪（Audi）e-tron、保時捷Taycan等。展望2021年，福斯還將推出多款新車，加速在電動車市場的布局。
福斯是全球第銷量二高的汽車集團，旗下有福斯、保時捷、奧迪、賓利（Bentley）等品牌。
2015年可說是福斯集團面臨考驗的一年，美國國家環境保護局（EPA）指控福斯在美國銷售的奧迪A3，以及福斯Golf、新金龜車、Jetta、Passat等車款中，植入可規避官方檢驗的軟體，自動調整相關參數，以通過廢氣排放標準，但這些車輛實際排放的廢氣量全都超標10～40倍。
這起醜聞重挫福斯聲譽，也促使集團改變策略，全力朝新替代能源發展，並對外喊出2025年前，將投資350億歐元發展電動車相關事業，全集團（跨品牌）預計在2030年推出約70款電動車。
在製造上，福斯計畫陸續將全球8座工廠改裝成電動車廠，並在2020年推出MEB（德文全名：Modularer Elektrobaukasten）模組化電動車平台，好處是可降低製造成本，專屬的設計也更符合電動車的零組件配置。
未來，福斯的電動車款都將建構在MEB平台上，可依照小型車、中型車、休旅車等不同車型，規畫座艙底部的電池模組，也考慮授權其他車廠使用，大規模提升生產效率。
雖然福斯起步較晚，但是透過模組化平台，不僅可以快速創造更多種車型，也為車廠省去不少開發成本，很有潛力成為全球最大電動車品牌。
「現在正進入電動車扮演重要角色的年代，福斯將是重要一員。」62歲的迪斯對福斯未來信心滿滿。他在LinkedIn貼文中寫到，他樂見蘋果公司正在開發自動駕駛車，新的競爭者將加速汽車產業的革新，並帶來新技術。而電動車將使得汽車公司再次成為世界上最具價值的企業，「可能是特斯拉或蘋果，也可能是福斯。」
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6 汽車也能當備援電力！一站結合綠能、儲能，帶城市升級新能源時代
隨著全球各大車廠陸續推出電動車，滿足充電需求可說是最「理所當然」的延伸商機，充電站更可結合再生能源、儲能形成微電網；如同特斯拉，不只生產電動車，更大手筆收購太陽能發電公司SolarCity、販售太陽能板與儲能設備。
在特斯拉執行長馬斯克的想像中，消費者在家裡安裝太陽能板，把電能儲存起來，為電動車充電，形成一幅未來電力藍圖。
在台灣，包括台達電、飛宏科技等業者均投入生產充電樁設備，又以電源供應器起家的台達電投入最早、著墨最深。
2008年電動車產業尚在起步階段，台達電早已看到機會點、投入研發，並於2010年推出首款充電樁設備。2011年，在台達電協助下，財團法人車輛研究測試中心（ARTC）建置「全台第一座」結合多種國際主流規格充電樁的電動車充電站，僅供ARTC內部測試使用。至今無論賣場、飯店、公共停車場，人們都能看見民營充電站的蹤影。
台達電子電動車充電方案事業處處長徐瑞源表示，目前充電樁生意分兩種，一種是ODM（原廠委託設計代工）開發，與車廠合作，客戶購車時，會隨車配送充電設備；另一種是發展自有品牌，合作對象為充電服務運營商、加油站。
目前，裕隆集團旗下裕電能源、中興電工、華城電機都已投入充電服務運營，「這些新興業者過去在加油站時代沒有機會，現在電動車使市場有望重新洗牌。」
業者2大挑戰：市場仍小、規格不一
依使用情境畫分，電動車充電方式有兩種：一種是使用交流電（AC）的慢速充電，即家用充電，需要4～8小時充飽電。
另一種是使用直流電（DC）的快速充電，可在1小時內充飽，主要應用在外出快速補電。
目前充電服務營運商的商模，整合了充電站的硬體、軟體及金流服務：消費者透過App查詢最近的充電站位置，完成充電後會自動計算費用，透過綁定信用卡、電子支付扣款，體驗一氣呵成。
不過，「充電站營運商到現在還沒有一家獲利，都還在燒錢。」徐瑞源觀察，原因之一是電動車市場還未達到經濟規模，據彭博新能源財經數據顯示，截至2020年，全球電動車占整體汽車銷售僅3％。
充電規格不一，是另一待克服的問題。從歐規CCS2、美規CCS1、日規CHAdeMO、中國GB，就連特斯拉也有自家的標準規範，當各車廠電動車販售到海外，就會面臨各國充電規格不同的窘境。
雖然許多快充站為了吸引不同廠牌的電動車車主，通常會提供多種充電規格，但也勢必拉高建置成本。
更何況電動車技術、充電規格還在不斷演進，充電樁設備也必須持續更新。雖然短期挑戰不少，但長期來看都能逐步解決。
賣油、電，也賣咖啡，傳統加油站轉型
不難想見，當電動車日益普及，傳統加油站的業務將逐漸萎縮。也因此，現階段已可看到不少加油站嘗試多角化經營，多了便利商店、咖啡、洗車等業務。
未來增設充電樁後，也能吸引電動車主光臨，增加多元收入。「電動車會加速傳統加油站轉型。」徐瑞源舉例，2020年台達電和日本能源業者出光興産合作，將位於日本橫濱市中心的一座加油站，改建為複合式電動車充電示範站。
該充電站整合了儲能與電動車充放電的微電網系統，若發生災害，可號召民眾或政府救災車輛參與電力調度，成為橫濱市府災難緊急應變的據點。 未來，充電樁的另一個發展趨勢，將是結合再生能源和儲能。
台達電已開發具有雙向充放電V2X（Vehicle-to-X）的充電設備，亦即電動車（Vehicle）本身可以向住家、電網或建築提供電力。「換句話說，未來不需要買一台發電機，家裡只要有電動車，就能做為備援電力。」
在歐美，也有充電樁在結合儲能系統後，具備調節電力的功能，可在用電離峰時儲存電能，在用電尖峰時釋放電能用於充電。對充電服務運營商來說，這有助於賺到尖離峰的電價差，提升營運效率，還能減輕對電網的負擔、優化充電服務。
從加「油」到加「電」，由於目前電動車充電還是比加油時間長，為了方便充電，不少充電服務運營商會和賣場、百貨、休息站合作，車子充電時，車主和乘客可以逛街購物、消磨時間，賣場也增加了來客數，對兩邊來說都是雙贏。
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7 推薦車險、優化安全警示！電動車數據寫入區塊鏈，客製化金融黏住消費者
據交通部公路總局統計，台灣市場2020年純電動車領牌數1.2萬輛，雖然僅占整體新車領牌數的2.4％，但銷售量已較2019年同期成長1倍，絲毫未受疫情衝擊，顯現國內消費者對於電動車的好感度持續增溫中。
電動車擁有功能強大的行車電腦，隨時能將搜集到的數據上傳雲端，這些數據如果被妥善應用，有望產生更大創新應用價值。
近年台灣金融市場興起的UBI車險（Usage-Based Insurance，使用基礎計費保險 ，就是結合行車科技的產物。其依據車主用車狀況，分析時間內駕車相關數據，投保駕駛只要行為優良，就能降低或減免保費，不再以車主年齡、性別及肇事紀錄等項目計算費率。
傳統UBI車險的缺點是，車子必須額外安裝一台車機（OBD）來監測、搜集行車數據；但是車機資料遭竄改的風險較大，車主甚至可能拆下車機、修改內部程式，使得資料可信度易遭主管機關質疑。
2020年，國泰金控數位數據暨科技發展中心（後稱數數發中心）開發出「電動車車聯網區塊鏈金融平台」，這是台灣目前唯一結合電動車數據的金融產品，車上無須安裝車機，只需透過特斯拉（Tesla）本身的充電網路，就可以搜集行車資料，並將資料儲存於區塊鏈，目前已經完成了第一階段測試。
數數發中心區塊鏈技術發展科技術組長楊俊書解釋，該平台採國泰金自研區塊鏈技術，透過區塊鏈不可竄改特性，確保資料可信度，「希望日後車主的行為模式，對應到保險方案時，不要有糾紛。」
搜集特斯拉行車資料，客製3大車險服務
在電動車金融平台上，國泰金可依據鏈上車主的行車資料，串連國泰產險、國泰世華銀行的保險與金融業務，並且基於駕駛行為模型，開發出3大應用情境：
首先是推薦車險商品。 交叉比對駕駛數據及出險理賠案，歸納出不同駕駛行為和風險的關聯性，並在駕駛人頻繁出現相同行車習慣時，推薦相對應的保險方案。
其次為安全提醒。 以營業用車隊為例，值勤期間可透過不同路段的風險統計，當駕駛開GPS導航時，就能事先提醒風險情形，建議相對安全的路段。
提醒服務除了用於保險，楊俊書認為，當車聯網讓所有機器都能彼此溝通，還可以衍生許多新形態服務。例如，當胎壓感測器異常，車子就會發送訊號給修車廠並提醒駕駛檢修，避免意外事故；車主也能直接在汽車App上，透過API（應用程式介面）串接金融機構的金流服務，將費用轉給修車廠。
第三是優化理賠流程。 電動車搜集駕駛行為時，未來可導入連線機制，保戶一旦遭遇風險事故，可快速擷取事故畫面，並即時連線報案。
為測試這個平台的架構是否可行，國泰金必須先取得可信的行車資料，因而找上專門安裝台灣特斯拉充電站的「宅電」（ ChargeSmith ） 合作，於2020年6月徵得4位特斯拉車主，進行第一次概念驗證（PoC）。
楊俊書指出，特斯拉是台灣第一大電動車品牌，高達8成車主都使用宅電的充電App，電動車社群非常完整。車主使用宅電App前，可以選擇是否分享行車資料；充電時，則會將相關駕駛行為數據（包括開車時間、時段、時速、里程數、煞車機率等），經過加密後，上傳到區塊鏈。
概念性驗證於2020年9月結束，在資料傳輸方式的可靠性經確認後，國泰金團隊目前正在盤點，若要將行車數據和保險結合，產險端還需要哪些數據，再與宅電做溝通。「產險很需要車主的行為分析，UBI的保險型式，還要一段時間做訓練。」
「長遠規畫是希望將平台對外開放，與同業共享資料。」楊俊書舉例說，假設國泰產險掌握較多保時捷電動車的行車資訊，經過去識別化處理後，就可以把最終統計數據分享給同業，這在過去往往是最困難的。
從車貸、保險到維修，擁有一輛電動車，也將能體驗到多元金融服務。看見電動車日漸智能化，看準這股趨勢的業者，已經在起跑的路上。
責任編輯：郭昱彣
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