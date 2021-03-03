汽車製造商Volvo透過線上直播，除了發表新車C40 Recharge外，還宣布將在2030年全面生產電動車，並將汽車銷售將全數轉往線上。

「配有引擎的汽車，已經沒有長遠的未來了。」Volvo首席科技長亨瑞克·格林（Henrik Green）如此說道。

各國政府嚴格的法規，加上以特斯拉（Tesla）為首造車新勢力的崛起，正在傳達一個明確的訊息：「汽車產業正在面臨巨大轉變，這股趨勢不僅很快，且將永不回頭。」

汽車製造商Volvo，在台灣時間2號晚間，舉辦了一場線上發表會，除了發表新款電動車C40 Recharge，還宣布了兩項重要的消息：Volvo將在2030年全面生產電動車、汽車銷售將全數轉往線上。

打破傳統經銷體系，Volvo銷售將轉往線上

Volvo宣布，將逐步弱化經銷商的角色，旗下的純電動車款，只能透過線上方式購買，接下來，會從降低產品報價複雜度、提供透明定價模式等方面著手，逐步把汽車銷售全數轉往線上。

未來經銷商的角色，將更著重在提供顧客交車、維修保養、道路援助等服務，實體的展間將只提供顧客試車，這對汽車產業來說，將是極為重大的變革。

Volvo宣布，將逐步弱化經銷商的角色，旗下的純電動車款，只能透過線上方式購買。 Volvo

過去數十年來，汽車經銷商（Car dealership）扮演與第一線顧客接觸的角色，負責處理客戶買車、維修保養等服務。

隨著消費習慣的改變，經銷商的角色逐漸無法滿足客戶需求。

根據美國非營利組織Plug In America最近一項研究，只有不到15%的調查者，認為經銷商的銷售人員，能在購買電動車時提供協助；會計師事務所勤業眾信（Deloitte）也發現，許多消費者都有被經銷商不公平、不尊重的對待經驗。

密西根州安娜堡（Ann Arbor）汽車研究中心負責人卡拉·貝洛（Carla Bailo）就直言：「傳統的經銷商模式常讓人感覺不是很愉快，許多人購車之前，都會上網去研究產品，大家只想去現場取車，或是廠商直接將車子送到家中。」

掀起汽車銷售命的，就是電動車製造商特斯拉，完全不採用經銷商模型，直接在商場、百貨設立直營店，讓顧客體驗商品或詢問問題，購車時會將顧客引導到官網上下單。

線上賣車的模式，在2020年疫情嚴重時發揮了關鍵作用，除了讓更多消費者接受線上購車，特斯拉還啟動「無接觸式交車」，方法為事前開通車主「TESLA APP」權限，讓車主到指定地點取車，過程中不需要前往交車中心、也不會見到車廠員工。

IHS Markit首席分析師Stephanie Brinley認為，購車模式的鉅變，疫情只是一個原因，更關鍵的是背後帶來的「特斯拉效應」，讓越來越多車廠視特斯拉為標竿，進而改變銷售模式。

像是NISSAN就在北美推出一套叫做「Nissan@Home」的線上購車服務，特別的是，Nissan@Home並非完全避開經銷模式，而是讓經銷商透過網路，在線上處理整套購車流程、試駕等服務。而國內汽車龍頭和泰汽車，去年也宣布旗下汽車品牌TOYOTA（豐田）與蝦皮購物合作，在線上商城開設「TOYOTA品牌旗艦店」，讓車主線上買車。

Volvo：2030年旗下產品全數電動化

此外，Volvo也跟主流車廠潮流，宣布在2025年時，將只推出純電動車或是混合動力車，在2030年時，旗下全產品都會邁向純電。

Volvo 表示，會在全球市場分批淘汰包括油電混合動力在內的燃油車車款，各地的服務據點會繼續提供燃油車車者服務，不會讓現有車主沒有保障。

Volvo宣布在2025年時，將只推出純電動車或是混合動力車，在2030年時，旗下全產品都會邁向純電。 Volvo

今年以來，已有多家車廠陸續宣布轉型電動化的決心，美國通用汽車（GM）日前表示，2035年之後會全面轉型成電動車；福特汽車（Ford ）則規劃在2025年底前，投入220億美元（約新台幣6206億元）發展電動車，

台灣時間2號晚間，Volvou以線上直播的方式，發表最新純電動車款 C40 Recharge，且將只會在網路上對外販售。

C40 Recharge採用CMA（Compact Modular Architecture）模組化平台打造，特別的是，這是Volvo 首款內裝完全沒有採用皮革的車型，並且搭配大量科技元素，像是中控台配有跟Google 合作開發的 Android 車載作業系統，整合了Google 地圖、Google Assistant、Google Play Store 等服務，同時支援OTA 線上軟體更新。

Volvo最新純電動車C40 Recharge，中控台配有跟Google 合作開發的 Android 車載作業系統。 Volvo

採用前後軸雙馬達驅動的C40 Recharge ，配有搭配 78kWh 容量的電池模組，最高續航力可達420公里。使用11kW 功率的慢充系統，約8小時可以充飽電；150kW的快充系統，只要40分鐘鏡能充飽80%電力。

參考資料：Volvo、CNN、NBC

責任編輯：錢玉紘