「配有引擎的汽車，已經沒有長遠的未來了。」Volvo首席科技長亨瑞克·格林（Henrik Green）如此說道。
各國政府嚴格的法規，加上以特斯拉（Tesla）為首造車新勢力的崛起，正在傳達一個明確的訊息：「汽車產業正在面臨巨大轉變，這股趨勢不僅很快，且將永不回頭。」
汽車製造商Volvo，在台灣時間2號晚間，舉辦了一場線上發表會，除了發表新款電動車C40 Recharge，還宣布了兩項重要的消息：Volvo將在2030年全面生產電動車、汽車銷售將全數轉往線上。
打破傳統經銷體系，Volvo銷售將轉往線上
Volvo宣布，將逐步弱化經銷商的角色，旗下的純電動車款，只能透過線上方式購買，接下來，會從降低產品報價複雜度、提供透明定價模式等方面著手，逐步把汽車銷售全數轉往線上。
未來經銷商的角色，將更著重在提供顧客交車、維修保養、道路援助等服務，實體的展間將只提供顧客試車，這對汽車產業來說，將是極為重大的變革。
過去數十年來，汽車經銷商（Car dealership）扮演與第一線顧客接觸的角色，負責處理客戶買車、維修保養等服務。
隨著消費習慣的改變，經銷商的角色逐漸無法滿足客戶需求。
根據美國非營利組織Plug In America最近一項研究，只有不到15%的調查者，認為經銷商的銷售人員，能在購買電動車時提供協助；會計師事務所勤業眾信（Deloitte）也發現，許多消費者都有被經銷商不公平、不尊重的對待經驗。
密西根州安娜堡（Ann Arbor）汽車研究中心負責人卡拉·貝洛（Carla Bailo）就直言：「傳統的經銷商模式常讓人感覺不是很愉快，許多人購車之前，都會上網去研究產品，大家只想去現場取車，或是廠商直接將車子送到家中。」
掀起汽車銷售命的，就是電動車製造商特斯拉，完全不採用經銷商模型，直接在商場、百貨設立直營店，讓顧客體驗商品或詢問問題，購車時會將顧客引導到官網上下單。
線上賣車的模式，在2020年疫情嚴重時發揮了關鍵作用，除了讓更多消費者接受線上購車，特斯拉還啟動「無接觸式交車」，方法為事前開通車主「TESLA APP」權限，讓車主到指定地點取車，過程中不需要前往交車中心、也不會見到車廠員工。
IHS Markit首席分析師Stephanie Brinley認為，購車模式的鉅變，疫情只是一個原因，更關鍵的是背後帶來的「特斯拉效應」，讓越來越多車廠視特斯拉為標竿，進而改變銷售模式。
像是NISSAN就在北美推出一套叫做「Nissan@Home」的線上購車服務，特別的是，Nissan@Home並非完全避開經銷模式，而是讓經銷商透過網路，在線上處理整套購車流程、試駕等服務。而國內汽車龍頭和泰汽車，去年也宣布旗下汽車品牌TOYOTA（豐田）與蝦皮購物合作，在線上商城開設「TOYOTA品牌旗艦店」，讓車主線上買車。
Volvo：2030年旗下產品全數電動化
此外，Volvo也跟主流車廠潮流，宣布在2025年時，將只推出純電動車或是混合動力車，在2030年時，旗下全產品都會邁向純電。
Volvo 表示，會在全球市場分批淘汰包括油電混合動力在內的燃油車車款，各地的服務據點會繼續提供燃油車車者服務，不會讓現有車主沒有保障。
今年以來，已有多家車廠陸續宣布轉型電動化的決心，美國通用汽車（GM）日前表示，2035年之後會全面轉型成電動車；福特汽車（Ford ）則規劃在2025年底前，投入220億美元（約新台幣6206億元）發展電動車，
台灣時間2號晚間，Volvou以線上直播的方式，發表最新純電動車款 C40 Recharge，且將只會在網路上對外販售。
C40 Recharge採用CMA（Compact Modular Architecture）模組化平台打造，特別的是，這是Volvo 首款內裝完全沒有採用皮革的車型，並且搭配大量科技元素，像是中控台配有跟Google 合作開發的 Android 車載作業系統，整合了Google 地圖、Google Assistant、Google Play Store 等服務，同時支援OTA 線上軟體更新。
採用前後軸雙馬達驅動的C40 Recharge ，配有搭配 78kWh 容量的電池模組，最高續航力可達420公里。使用11kW 功率的慢充系統，約8小時可以充飽電；150kW的快充系統，只要40分鐘鏡能充飽80%電力。
責任編輯：錢玉紘