去年台灣創下56年來首度沒有颱風登陸的紀錄，也讓水庫無水進帳，在水利署2月25日發出的水情燈號中，已有許多縣市進入減量供水的燈色號燈。

由於全年降雨量不足，全台水情不佳，許多地區已開始實施減壓供水，若是無鋒面降雨，將進入下一個限水階段，想知道目前水庫存水量，可至「台灣水庫即時水情」查看，而當前水庫存量普遍不足，近日也針對新竹、苗栗、台中地區，發出全日實施減壓供水。

去年台灣創下56年來首度沒有颱風登陸的紀錄，這也讓水庫無水進帳，全台面臨缺水的危機，在水利署於2月25日發出的水情燈號中，已有許多縣市進入減量供水的燈色號燈。而到了3月3日，水利署史上第一次要求新竹、苗栗及台中地區夜間減壓供水改為全日實施，即將晚上10時至隔日6時的夜間減壓供水時段，調整為全日限制。且一旦進入「紅燈」分區供水時，就會強制三溫暖、游泳池業者停用水。

水利署

水情燈號表示：

藍燈：水情正常，供需穩定。

綠燈：水情稍緊，加強水源調度。

黃燈：一階限水，夜間減壓供水。

橙燈：二階限水，停供噴水池等非必要用水，減供用水大戶及其他非急需用水。

紅燈：三階限水，分區輪流或全區定時供水，水情惡化則依優先順序定量定時供水。

目前台灣缺水的問題其實相當嚴重，尤其中南部有多個水庫存量為達60天使用量，節約用水已不再是口號了，想知道目前各水庫的存水量，可至水利署提供的「台灣水庫即時水情」查詢，看到8成的水庫都低於50%的水量，更要有缺水及限水的警覺心。

本文授權轉載自：T客邦

責任編輯：郭昱彣、錢玉紘