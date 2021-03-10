若到法國的蘋果官網上逛逛，就會發現產品旁邊一律標示著「維修難易度分數」。起源於法國政府的新規定，讓產品維修透明化，進一步減少電子垃圾！

大型企業在每個國家、地區有著不一樣的銷售策略，也向來是人們熱議的話題之一。先前iPhone 12開賣時，因包裝盒不配送充電器和耳機便引發大量用戶的吐槽。

當時也有人發現，蘋果在法國銷售的iPhone 12仍配有EarPods，因此大呼上當。但事實上，那只是法國的法律規定。

無獨有偶，前段時間蘋果也再一次向法國「妥協」，在自家官網和門市展示櫃中為iPhone、MacBook等產品旁添加一個名為「維修難易度分數」的標示。

愛范兒

為何法國會對電子產品做出如此多的限制呢？維修難易度分數真的能讓維修產品更方便、更便宜嗎？

維修難易度分數，讓你知道手機好不好修

目前蘋果法國官網，在iPhone、MacBook等產品詳情頁中都加上一個「維修難易度分數」的標示，一般是以10分的滿分制，分數越高表示維修越容易。

iPhone 12獲得6分，而MacBook系列根據不同機型，分數則落在5.6分至7分之間。

搭載M1晶片的MacBook Pro和MacBook Air維修難易度均為6.5分。 愛范兒

實際上，法國推出這項法律不只是針對蘋果，涉及的產品範圍包括手機、電腦、電視乃至洗衣機等家電產品。

也許有些人會想起知名維修網站「iFixit」所推出的維修難易度分數評價體系，實際上，這兩者確實有一定的相似處。從結果上來看，iPhone 12在iFixit和法國蘋果官網獲得的維修難易度分數均為6分。

但這並不代表法國法律規定的維修難易度分數就和iFixit一樣，像iPhone 11 Pro Max的iFixit評分就有6分，而蘋果官網對該產品卻只給出4.6分。

iPhone 11在蘋果法國官網中的維修難易度分數。 愛范兒

根據iFixit的網站介紹，維修難易度分數通常是由團隊根據打開裝置的難度、內部的緊固件類型、以及更換主要元件的複雜程度、能否使用非專有工具維修、配件的模組化程度等來評分。

法國所規定的維修難易度分數評估則更為複雜，除了與ifixit相似的更換難度、配件價格和購買難度之外，還加入了是否有維修指南等指標，這些評分選項內容皆向大眾開放、透明，在蘋果官網上可以查看各項指標。

比iFixit更為透明的評分機制，確實能讓更多人信服，而法國推出該項法律的目的，正是要教育大眾對產品維修難易度的認知。畢竟在手機、電腦等產業越漸成熟的情況下，換機週期進一步成長，比起花費一大筆錢換手機，還是有許多用戶會選擇請人修理。

這也進一步促使人們在選購電腦、手機等電子產品時，會選擇維修難易度分數較高的產品，進而影響電子產品廠商對產品進行調整，或以更開放的態度對待售後維修。透過自主維修減少電子垃圾，這也符合法國提升電子產品維修率的目標，即從2020年起，五年內將電子產品修復率從40%提升至60%。

愛范兒

電子產品維修難易度分數這一指標，也是法國對於「 維修權 」的實際體現，希望能讓人們自由地維修自己的手機、電腦等。

這也是歐盟國家一直以來重視「維修權」相關法律的結果。根據美聯社的報導，歐盟最近在27個成員國中推行一項新的法律，要求冰箱、洗衣機、吹風機等家電的維修期需達到10年。

為了達成這項目標，新規定要求電子產品製造商必須保證零件的使用期限高達10年，且提供相應的產品維修手冊，以便在確實無法修復時拆解回收。

每當談到維修權，大眾經常會以蘋果作為案例展現，是因為它作為全球最大的手機製造商之一，卻對電子產品的維修採取保留態度。首先是官方的維修價格過高，以iPhone 12為例， 其螢幕維修價格高達8,190元，幾乎是產品價格的三分之一。

Apple官網

另一方面，蘋果出於設備安全和用戶隱私的考量，對產品的拆解維修添加了諸多要求，導致使用者想自行修理iPhone、Mac等產品變得十分艱難。

蘋果設下門檻，想要自行修理手機不容易

雖然網路上有不少自行維修的教學影片，但仍需要花費不少精力去學習，稍有不注意還有可能造成更多問題。對於零基礎的人，要了解修理工具和教學，還是具有一定的難度。

然而，最關鍵的在於蘋果對於iPhone 、Mac等產品拆解的限制，基本上斷絕了一般用戶自行拆解、替換零件的可能。

一般而言，蘋果會從基礎硬體開始、配合軟體一起維護產品安全，像MacBook系列具備知名的T2晶片，在電腦啟動時會驗證macOS系統是否為官方認證的系統，確保電腦是在安全的操作系統中啟動。

此外，T2晶片還有專門的AES加密引擎，保護電腦硬碟中儲存的數據，想刪除其中的數據十分困難，就算是拆解安裝到另外一台Mac上依然無法使用，因為在首次開啟時，T2晶片就已對硬碟進行了鎖定保護。

愛范兒

這也導致了一個問題，如果使用者在出售二手MacBook時忘記清除數據，就會導致回收商無法再次出售這款產品，畢竟沒有登錄密碼，MacBook也無法使用；甚至還有聯繫不到原使用者，導致回收商只能將這些二手MacBook拆解賣出的情況，而第三方維修商也會因T2晶片的硬體限制，無法對產品進行深層的拆解修理。

在蘋果宣佈將MacBook系列遷移至ARM架構、推出自研晶片後，T2晶片的特性也將被匯出至M1晶片上，而類似的軟硬體協同保護也不僅限於MacBook系列，包括iPhone、iPad等蘋果產品均有相似的設置，蘋果還在官網中設置了一個安全頁面詳細說明相對應的功能。

事實上，蘋果以保護產品安全、用戶隱私為出發點並沒有什麼問題，只是這樣的方式確實限制了第三方維修商對iPhone、Mac等產品進行修護，更別說一般的使用者了。

因此，目前市面上的第三方維修商在修理iPhone時，大多也僅限於電池、螢幕、背蓋等，且蘋果對於螢幕、電池等替換品，若是未經認證的零件還會跳出視窗通知，以提醒用戶的使用安全。

AppleCare+ Apple

使用者因官方維修價格過高、第三方維修專案有限，進而選擇蘋果推出的AppleCare+服務，以降低損壞時的維修價格。根據2017年的數據，AppleCare+有著近40億美元的營收，這也是蘋果被不少用戶吐槽在產品維修方面逐利的原因。

先前視為蘋果對第三方維修開放的IRP（獨立維修商）計劃，也存在著進度緩慢、要求嚴格的問題，根據外媒Input的介紹，該計劃要求維修商招聘蘋果認證的技術人員來完成培訓，同時需要向客戶強調這並不是官方的維修商。

此外，蘋果還會對授權服務商進行不定期的抽查審核，甚至在退出計劃的五年內，蘋果仍可以進行審核。

這也表示，接下該計劃的第三方維修商必須花費大量的時間成本對人員進行培訓，利潤不及官方、審核要求高、成本要求高，導致進度並不理想。

實際上，不只有蘋果一家對手機等電子產品維修要求嚴格，這其中也確實有安全層面的考慮，畢竟一旦出現事故，對品牌的信譽度將造成極大的損害，甚至會有讓品牌消失的可能。

維修難易度分數體系雖不完美，但仍是好的開始

手機廠商們對於維修採取保留的態度確實有理，安全和對品牌的保護也拖慢了這方面的拓展，而法國推出的維修難易度分數正是希望能改變這個局面。

不過，冀望維修難易度分數可以一勞永逸地解決維修難題，顯然是不太可能的。它仍然有許多需要改善的地方，直到2022年開始，企業才會因未遵守相關法律而受到罰款。

手機廠商要適應這個體系並獲取高分，設計一個更適合拆解的手機模具倒是一種捷徑，但模組化設計本身卻和一體化的設計趨勢背道而馳。

自iPhone X開始，蘋果使用L型電池，在提升電池容量的同時將內部空間最大化利用。 愛范兒

手機作為一款便捷的行動裝置，人們當然不希望手機過重、過厚，因此將各元件一體化正是為了能善用手機內部的空間，並進一步降低厚度。

維修難易度分數的意義，更重要的是讓消費者的選擇有跡可循，用消費來表達意見，進而推動電子產品廠商對維修體系的改革，兼顧安全的同時並改善維修體驗。

而這樣的改變也確實已出現，例如三星為了提升產品的維修難易度分數，在法國推行法規不久後，便對旗下產品Galaxy S21 Plus添加了詳細的線上維修指南，以供人們參考。

Samsung

作為手機大廠，三星的迅速跟進是有可能引發一波跟進潮的，為手機提供線上維修指南可能會成為新的產業準則，這不僅有利於持有旗艦手機的使用者，持有中低階機型的使用者則受惠更多。

由於售價、成本的原因，廠商對於中低階機型的重視程度較低，更別說相對應的維修了。

在可預見的未來，因電子產品維修而引發的爭議不會消失。不過，這份爭議正是推動廠商改變最好的工具之一，維修難易度分數的出現也意味著新變革的開始，它既是一個量化的評估體系，也是消費者和廠商之間對話的橋樑。

本文授權轉載自：愛范兒

責任編輯：文潔琳、錢玉紘