台灣離岸風電政策將進入第三階段，經濟部將公布10年10GW的區塊開發規則，由8大開發商組成的台灣離岸風電產業協會，對政府提3個建言。

為對抗氣候變遷，各國紛紛宣示2050年達到淨零碳排的目標，並大力開發再生能源，其中離岸風電就是重要的選項。台灣政府擘畫離岸風電2035年發展藍圖，從2026~2035年10年10GW的區塊開發政策，自去年3月起公告離岸風電第三階段區塊開發遴選設置要點草案，卻遲遲未啟動遴選程序。

但近期能源局鬆口，將在3月底公布招商草案，正式宣告離岸風電區塊開發準備鳴槍起跑。與此同時，8大離岸風電開發商組成的「台灣離岸風電產業協會」，創始會員有 哥本哈根風能開發股份有限公司（CIP）、台灣捷熱能源股份有限公司（JERA）、麥格理綠投資集團（Macquarie’s Green Investment Group）、台灣北陸能源發展有限公司（NPI）、沃旭能源股份有限公司（Ørsted）、上緯新能源股份有限公司（SRE）、達德能源集團（wpd）、玉山能源股份有限公司 ，日前正式在內政部登記法人組織，未來將有固定窗口，可與政府做跨部會溝通。

台灣離岸風電產業協會（TOWIA）於今（10日）舉辦成立大會記者會，行政院副院長沈榮津、經濟部次長曾文生皆到場，台灣離岸風電產業協會理事長、CIP董事總經理許乃文表示，近來美國正式重回巴黎氣候協定，國際再生能源倡議組織RE100成員積極裝置綠電，顯示綠能是不可逆的世界趨勢。

近岸離岸風電開發飽和，推浮動式風機有2大優勢

隨著今年許多風場進入動工期，2021年將是台灣離岸風電關鍵年，許乃文說，未來協會將會把國際環安衛標準帶來台灣，與台灣產業結合升級，打造具有國際競爭力的產業鏈。

並同步提出三個建言給政府，第一提供穩健務實的投資環境，第二區塊開發規則能夠納入第二階段遴選計畫經驗，提升政策彈性，第三鼓勵創新技術，投入創新科技研發與落實。

針對創新技術部份，開發商倡議台灣推浮動式風機示範計畫，上緯新能源執行長林雍堯從政策、產業兩個面向進行分析。

上緯新能源執行長林雍堯表示，相對固定式風機，浮動式在水深區（水深60米以上）、遠岸開發，對環境、生態影響較少，發電效率較高。 陳映璇攝影

在政策端，由於近岸風場開發趨近飽和，朝遠岸開發才能滿足未來10GW的容量。加上相對固定式風機，浮動式在水深區（水深60米以上）、遠岸開發，對環境、生態影響較少，發電效率較高。

從產業角度來看，固定式風機的供應鏈發展純熟，台灣必須得跟既有供應鏈競爭；但新技術出現，大家的競爭基準點是一致。目前全球浮動式風機屈指可數，若台灣提前佈局，就能跟國際，站有同樣的立足點。

跟隨國際減碳趨勢，經濟部：著手估算2050年淨零碳排目標

為建立穩定的投資環境，經濟部次長曾文生表示，經濟部跟交通部港務公司討論離岸風電的基礎建設，早已設想20年的時間，甚至包括20年後風場更新的作法。

同時為跟隨國際上減碳潮流，經濟部著手估算，依投資規模產生的再生能源，能夠對於2050年淨零碳排目標，做出多少多少比例貢獻，並思考如何在2050年達到淨零碳排的目標。

曾文生強調，在穩定台灣能源安全提前下，建構好的供應鏈、開發的彈性及效率，會持續與業者交換意見，讓制度規劃更縝密。

責任編輯：蕭閔云