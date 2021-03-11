日本鋼鐵業龍頭「日本製鐵」花24億日圓公開收購東京製鋼，將持有股份提升至19.9%，此外再砸下5兆日圓進行設備更替，以因應2050年的碳中和政策。

有重工業產業食糧之稱的鋼鐵業，是建築、造船、鐵道及電機機械等產業的基幹。然而，鋼鐵業卻也是碳排放量佔比相當高的一個產業，為配合日本2050年碳中和政策，如何進行減碳生產備受外界關注，為此日本鋼鐵業龍頭「 日本製鐵 」已宣布將投入5兆日圓進行設備更替。

日本製鐵

日本鋼鐵業視「減碳生產」為最重要的經營課題

年營業額高達5兆日圓的日本製鐵是日本最大的鋼鐵廠，幾乎是排名第二的JFE營業額的兩倍，更是排名第三的神戶製鋼規模近三倍，集團員工人數高達5萬人，過去10年發動多次併購。

1934年，由官營八幡製鐵所等數個製鐵業者合併而成。日本製鐵曾於太平洋戰爭時期，因法規因素而一度被分割為四間公司，但在1970年，該法廢除後，其中的八幡製鐵所和富士製鐵等又再次合併，成立新日本製鐵。

2012年，新日本製鐵與住友金屬合併更名為新日鐵住金；2019年，再將商號變更為日本製鐵；2020年，再與日鐵日新製鋼公司合併。

日鐵與其他基礎建設發展產業面臨同樣的減碳問題，故日鐵日前宣布汽車用的高級鋼材製造設備，將從現行的高爐轉為電爐。此外，將使用氫氣還原技術以減少焦炭使用，目標在2030年減少30%的二氧化碳產量。

REUTERS

即使設備投資額將可能超過5兆日圓，而製造成本也可能會倍數以上成長，由於鋼鐵業的二氧化碳排出量約占日本整體製造業的四成以上，為因應日本政府推動的2050年碳中和政策，鋼鐵業龍頭也不得不進行改變。

此外，日鐵也將進行國內外事業整頓，除將擁有的15座高爐降低運轉至10座，調降成本支出外，將深耕電動車市場強化相關設備。並加強在印度的生產及進行海外企業併購，目標是全球化粗鋼生產力能達到1億噸。

集團式的多角化經營，公開收購東京製鋼股份

日鐵除了是日本國內擁有高爐可一貫化生產的鋼鐵廠，也透過事業持股形式發展各種與鋼鐵有關的產業，例如建設業的新日鐵engineering、化學製造業的新日鐵化學及通訊情報業的新日鐵solution等，連結高達約250家子公司及約70家的轉投資公司，是日本相當具代表性的大型集團企業。

而2021年初，日鐵宣佈投入約24億日圓（約台幣6億元），對東京製鋼進行公開收購，目標將持有東鋼股份從9.9%提升至19.9%，並在3月初時宣布收購完成。

東京製鋼

不過，這次的股份公開收購，對東京製鋼來說卻是一個惡意併購行為。日鐵即便將持有股份提升至19.9%，東京製鋼仍非日鐵具控制權子公司，僅能說是強化資本比率。然而，日鐵卻在公開收購說明書指摘，東京製鋼的業績和財務持續惡化，主要原因就是因為公司治理體制的不完備，更直指代表董事長在位期間長達20年等問題，認為有必要進行經營再建。

股東話語權提升的時代儼然來臨

日鐵其實是東京製鋼的材料供應商，而事實上，東京製鋼歷代董事們出身於日鐵者也不少。2017年，日鐵就與東京製鋼經營層進行面談，要求增強危機意識並曾對董事選任議案投下反對票；2020年9月，日鐵開始評估提高股票持有比例，提高話語權，並在2021年初進行公開收購股份。

對日鐵的收購，東京製鋼則表示反對，原因在於利益衝突。日鐵是東京製鋼最大的材料供應商，然而面對日鐵的價格上漲壓力，東京製鋼也嘗試開發中國和韓國等線材使用。如果日鐵持股達到一定的比率，可能會對相關採購開發活動造成一定阻礙，並讓成本提高，亦對日鐵以外的股東造成損害。

而且，東京製鋼也對鐵以外的新素材，例如碳纖維等電纜事業進行投資，此種脫「鐵」開發策略，也對日鐵造成一定程度的影響，不難想像日鐵的焦慮。

不過，東京製鋼的確存在業績低迷、代表董事長期未更替、獨立董事對經營者評價、選任程序和公司治理機制不全等問題，日鐵的批評也是事實；而東京製鋼為開發碳纖維而成立新子公司，卻沒有依公司法規定進行公告，這也是日鐵認為有東京製鋼有所隱蔽之處。

但有金融及產業界相關人士認為，像日鐵這樣的公司，為何會對執著規模相對小的東京製鋼，公司治理問題只是個藉口，應是對海外採購或脫鐵行為有所介意。對此評論，日鐵強調此次收購並非對東京製鋼複數採購行為不滿，也不是為了強化自身的原料供給，而純粹是因為對公司治理有所疑慮。

東京製鋼仍有高達九成以上的原料採購自日鐵，未來評估也不會有太大變動。但近年來日本產業間公開收購案件頻繁，評論家認為這象徵股東話語權提升的新時代來臨，過去企業間相互持股，但不干涉經營的時代已經過去了。

資料來源：業界動向、Wikipedia、日本產業新聞、日刊自動車新聞、東洋經濟

責任編輯：文潔琳、錢玉紘