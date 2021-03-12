中華電信、喬山健康科技宣布將打造數位健康生態鏈，合作領域涵蓋通路、金流、點數平台、串流、雲端、軟/硬體開發、及5G行動、寬頻資費。

「來！準備好了嗎？今天要教最基本的米字步法，」世界羽球球后戴資穎現身，在舞台上當起了速成家教，站在小戴身邊的「高年級」學生動作或許沒有1百分，卻象徵電信圈、運動器材兩大領域龍頭就此展開跨界結盟合作。

喬山運動器材、中華電信MOD都曾找過羽球球后戴資穎代言。 中華電信

中華電信、喬山健康科技11日舉辦聯合記者會，宣布將打造數位健康生態鏈，合作領域涵蓋通路、金流、點數平台、串流、雲端、軟/硬體開發、及5G行動、寬頻資費。

雙強合作健身魔鏡，門市導流、代收金流先行

第一步，雙方選定喬山熱銷的「健身魔鏡」為主軸，搭配中華電信的5G資費、寬頻方案，可享有至少7200元的折扣。兩強的門市通路能互相協助導流、曝光，如中華即日起有20間門市能體驗魔鏡、飛輪；消費者至喬山全台門市買器材時，也能一併申請優惠網路方案。

中華電信總經理郭水義表示，中華電信一直都在耕耘運動與健康領域，像是從10多年前取得MOD執照後，跟愛爾達電視台一路轉播、協辦多場體育賽事，也包含今年即將展開的東京奧運轉播，「這次與喬山合作仍是起步，雙方還有很多可能性。」

中華電信與喬山健康科技宣布跨界強強聯手搶攻數位健身市場。 中華電信

除了通路互相曝光產品，由於喬山的健身魔鏡提供多款直播、隨選教練課程與動態偵測系統，採訂閱制付費，中華電信也會透過旗下中華支付扮演代收帳單的金流角色。

疫情帶動健身市場變革，喬山總經理：有3大現象

「全球健身市場在下半年都很不錯，爆發點估計在第三季和第四季，所以今年應該是不錯的一年，」喬山總經理羅光廷說。

他觀察新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）出現後對健身市場帶來的變化：首先，家用健身市場規模原先若是「3」，疫情出現後漲到「10」，但即便疫情結束也還會有「7」；其次，商用家用市場模糊化，且大型健身房開始自己經營「內容」；第三，主打軟體、內容起家的Peloton等業者卻開始想打進實體健身房市場。

健身市場掀起的3大現象，正是喬山挹注資源在健身魔鏡的主要原因。

「我有信心，我們應該是唯一一間能做這件事的公司。」羅光廷說，喬山在全球有很多分公司、子公司與銷售通路，加上原本就同時跨足家用、商用健身器材市場，嘗試成本相較於其他業者小。

中華電信總經理郭水義（右）與喬山健康科技總經理羅光廷（左）簽訂智慧健康新未來mou。 中華電信

宣布與中華電信合作的同時，喬山已規劃將健身魔鏡推向德國、英國、泰國等地，這些亞洲、歐洲的主要國家都將成為銷售測試場域。

值得關注的是，喬山不只在台灣自主培育、與網紅、明星教練簽約拍攝運動影音教學，接下來將開啟和全球各地知名健身房的內容合作，讓健身魔鏡成為擁有大量運動教學的「內容平台」。

「就像開電視一樣，你可以轉到你喜歡的節目，在我們魔鏡上面也會有各大健身俱樂部的內容。」

羅光廷表示，俱樂部和喬山合作有兩大好處：第一，俱樂部雖然都有一定名氣，但還是想讓內容到國外去，增加知名度；第二，他們也能從喬山這邊分潤，有額外營收。

而喬山目前已上架德國最大健身房CYBERROBOTICS的教學課程。

羅光廷再舉例，像是社區大樓、旅館的小型健身房，裡面雖有重訓器材和有氧設備，但卻不太可能有教練，喬山看好這塊市場會很有潛力。

「我們總是在好時機時投資下個領域，卻不會在危機出現時砍資源，」他笑說：「喬山像是個變形蟲，消費者和客戶永遠能找到他們想要的東西。」

責任編輯：蕭閔云