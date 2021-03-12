研華攤開一頁零件採購表，關鍵晶片全面延長交期，從8-12周延長為24-52周，連印刷電路板交期也從2-4周變成8-12周，要短交期必須接受漲價。

2020年第4季，晶片缺貨蠢蠢欲動，許多晶片率先短缺，筆電大廠喊著面板、電源管理IC、處理器（CPU）、驅動IC等周邊零件缺貨，2021年3月起，則連用量不大的工業電腦廠商也開始叫苦連天。

「最缺就是Codec IC（音訊編解碼晶片）！」研華嵌入式物聯網事業群總經理張家豪指出，甚至，連記憶體跟印刷電路板本周都開始缺，許多料況在去年第四季延後交貨，今年則是特別在農曆過後，延後或停止出貨情形加劇。

數位時代製作

500個零件追單改料，研華全體動員

近2個月，動員50幾個部門數百人全力拚料，研華打開零件調查表，清一色最新零件交期已從原本正常6~8周，延長到至少12~16周，但部分關鍵零件如MCU（微控制器）、介面IC、電源管理IC、CPU（微處理器）則新交期是24～52周，比正常期間拉長3倍，供應商點名有瑞昱、聯陽半導體、茂達、恩智浦、瑞薩及高通。

第二吃緊的晶片交期也有20～24周，相當於半年，包括邏輯與類比IC、分離式半導體、半導體場效電晶體（MOSFET），供應商以外商居多，包括東芝、飛斯卡爾、德儀、瑞薩、茂達、強茂及日本村田等，而無線通訊如WiFi、藍牙、3G、GPS模組與繪圖晶片，一樣得24～30周才能出貨，而友達及群創則告知面板交期是16～20周，是原本交期的2.5倍久。

研華是全球工業電腦巨頭。 王郁倫攝影

張家豪說，現在零件缺貨嚴峻到，本周客戶通知，許多新下訂單要延後出貨，交期拉長三倍，最長的單是現在下單，52周後交貨，這已經相當於「1年後」。

「去年還主動追問有哪些新案子要開？現在打電話給潘建成，他都不接了。」張家豪苦中作樂開玩笑，但一句話卻說盡現在零件商被追著跑，晶片商又得追著晶圓廠跑的困境。

研華Q2全面喊漲，至少5％

「全部都漲！已經下的PO（購買訂單）就沒有漲，但還沒下的新單，現在就拉長交期，還有52周交期的！然後問你願不願漲價？願意的話，交期就立刻縮短，一般正常交貨是8周內，你願意漲，一有貨他就給你，但接受漲價各家還是有不同回應。」張家豪說。

零件全面喊漲，為搶到料能交貨，接受漲價後也必須反應成本。張家豪透露，第2季就會對客戶反應漲價，漲幅至少5%以上，第1季因為還需要通知客戶，且缺貨還沒如此嚴重，預估僅缺料5%，尚未漲價。

研華雖是工業電腦全球龍頭，但零件用量比消費電子要少，如今缺貨態勢蔓延到少量多樣的工業電腦，足以顯示缺貨狀況之嚴峻，而另一個原因是，工業電腦驗證新料太慢，「工業應用轉新的料號慢，很多產品保證供貨5~7年，但瑞昱他們說沒料了，必須重新換料，給客戶驗證，BIOS也要重新寫。」張家豪解釋。

研華董事長劉克振說，第一季度接單比去年大增50%，除經濟景氣回春，他相信一定有超額預定訂單在裡頭。 王郁倫攝影

但很多軍用或醫療用產品，醫院客戶不願意改料，怕一改出問題，相當困擾，有些工廠客戶評估機台用不到音訊晶片，就叫研華拿掉這顆晶片繼續出貨；為改為正常供貨料件，研華過去兩個月全體動員，把50個零件供應商，超過500個料號全面掃一遍，重新更換，未來新單若有用到舊料，也得重新再設計驗證一次。

全球缺料下，客戶需求也出現泡泡。研華宣佈今年首季接單量是可出貨金額的1.52倍，今年首季接單比去年成長50%，研華董事長劉克振指出，接單史無前例的強勁，他分析原因有3，首先是景氣回升，客戶真實的需求，其次是客戶把一年內會需要的單，現在一次下完，所以接單金額裡頭可能含有今年度其實未必會出貨的需求。

現在各種晶片交貨時間都拉長2~3倍。 極客公園

第三則是超額需求。劉克振強調，現在接單滿手，裡頭一定有客戶多下的單，本來要兩台，現在先下單5台，因為怕研華交不出貨，劉克振坦言，現在全世界都知道缺貨，研華對上游零件商提前下單，比方被動元件就下滿一年量，甚至有的零件超額下單，研華都對上游的動作，客戶也對研華這樣做，造成整個供應鏈需求失衡。

但劉克振認為，最終需求會浮現，下半年當需求務實，超額需求消失，供需就會恢復正常，這也是研華預估下半年零件供應抒解原因。

責任編輯：蕭閔云