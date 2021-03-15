日本郵政宣布斥資1,500億日圓入股樂天集團，成為持股8%以上的大股東，雙方合作不僅強化百年郵政的數位轉型，更讓樂天有力角逐日本通訊產業領先者的地位。

日本郵政3月12日宣布透過認購特定新股方式，對樂天集團投資1500億日圓（約390億元新台幣），成為持股8%以上的大股東，這是樂天創立以來最大規模的投資案。

除了日本郵政外，樂天新股東還包括中國騰訊子公司約657億日圓（約170.82億元新台幣）及美國沃爾瑪166億日圓（約43.16億元新台幣）的出資。這些資金預計都將用於「樂天通訊」的設備投資。

日本郵政：「樂天是最棒的夥伴！」

擁有全日本2.4萬多個實體據點，日本郵政深耕日本所有鄉鎮地方事務，而樂天集團則是擁有日本1億會員的網路霸主，這一場擁有不同通路型態的企業結盟，對電子商務（EC）市場無疑是投下一顆震撼彈。

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自去年12月樂天發布與日本郵便（日本郵政子公司）合作後，便向日本郵政提出資本投資邀請，而日本郵政也認為可擴大合作透過不同企業文化刺激，期成為日本生活不可或缺的基礎事業。

事實上，前身為國營企業日本郵政公社的日本郵政，雖在2007年民營化，也於2015年在東證上市，但現今主要股東仍為日本政府。近年因集團內保險不當銷售事件及郵局銀行使用安全等問題，在數位支付及保險等金融領域留下多個汙點。

透過本次合作，日本郵政將強化目前急需的數位轉型，並由樂天派遣經理人職位以上的數位化人才，改善使用者體驗（UX）及系統運作。日本郵政認為，人才的引進將有助於金融領域數位化轉型並強化與客戶的信賴關係。

樂天通訊破壞式衝撞，宛如日本通訊三巨頭的惡夢

而樂天集團則是在宣布投入通訊產業後，面臨入不敷出的困境。2020年年度決算財報顯示，樂天營運業績高達約1.5兆億日圓（約3,900億元新台幣），相較前年同期成長15%以上，但因通訊事業設備建置費用持續增加，使得決算最終虧損1141億日幣（約296.66億元新台幣）。

此次受到日本郵政等出資，無疑是為樂天注入一劑強心針。樂天通訊預計於2021年12月底前將資金布局於4G及5G基地台，其中包含投入1,840億日圓（約78.4億元新台幣）至4G設備、310億日圓至5G設備、250億日圓至4G及5G共用設備。

而透過此次合作，民眾將可在郵局全國2.4萬多個據點申辦樂天手機，以加速樂天300萬契約達成目標，更重要的是，得在郵局屋頂上設立基地台完善通訊網絡。

在樂天宣布正式進入通訊產業，並找來個性派女星米倉涼子代言，在電視上持續播放超低價月費、4G升級5G無料的廣告策略下，使得3家日本通訊NTT docomo、SoftBank、KDDI對手不得不祭出降低月費等方案應對。

如今樂天通訊再與日本郵政合作，挾著日本郵政2萬多個郵局據點，銷售通路一口氣變成其他三家的10倍，預料將對日本通訊三大巨頭NTT docomo、SoftBank、KDDI造成不小的衝擊。

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對抗GAFA等巨大IT企業，加速實體與數位布局

除了資本投資及前述金融、數位化及通訊之外，在物流面雙方也將有更具體的合作方案。例如設立共同配送據點、整合雙方共有的資料庫，甚至不排除設立新物流公司。而無人配送車或偏鄉荒山地需的無人機配送等，也是物流數位化的重要工作。

這次邀日本郵政、中國騰訊及美國沃爾瑪的入股，顯示出樂天集團對抗GAFA（Google、Apple、Facebook和Amazon）的企圖心，而通訊事業也有了新的資金來源，得以持續擴大基地台建設角逐日本通訊產業領先者地位。

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而因明信片、信件等郵寄市場逐漸被數位化取代，在金融數位轉型不順利的日本郵政，不僅想穩固百年老店招牌，也展現進入下一個世紀數位時代的決心。

資料來源：JIJI.COM、讀賣新聞、Impress Watch、TBS News、IT Media、Oricon News、Business Insider

責任編輯：文潔琳、蕭閔云