樂天銀行是第一家正式營運的純網銀業者，比起先行者優勢或鋪天蓋地的宣傳，總經理佐伯和彥更強調「穩定」與「逐步開放功能」，以及在未來整合樂天生態圈的綜效。

在台灣純網銀的競賽中，樂天銀行奪下了台灣首間開放營運的純網銀頭銜。不過，在開放營運後並沒有推出太讓人驚艷的功能，又或者說，似乎沒有讓民眾非用不可的「殺手級」服務。

對此，樂天銀行總經理佐伯和彥這樣解釋：「外界期待我們是鯰魚（以純網銀的開放來刺激傳統銀行創新），但回到根本，純網銀就是銀行，把傳統銀行搬到網路上來，很多改變像是內控或流程，是使用者感受不到的。未來功能一定會增加，並隨著法規開放逐步拓展，但現階段最重要的事情就是穩定。」

「穩定」與「逐步」是佐伯和彥在訪談中最常出現的詞彙。

不拚一檔行銷，樂天銀行放長線力求穩定性

樂天銀行提供存款、提款、轉帳、繳費、貸款、支付等常見的銀行服務。 樂天銀行

成為第一家開門營運的純網銀，樂天推出了線上開戶、轉帳、定存等服務，與一般銀行能提供的服務差異不大，比起談論先行者的優勢，佐伯和彥較為保守地說：「我們還在針對台灣民眾的習慣進行調整跟學習。」

他舉了一個例子，日本已經擁有純網銀服務相當長一段時間，所以使用者在週末與週間的轉帳金額上的差距不大，但是目前台灣使用者週末與週間的轉帳量有相當大的差距，「還要一段時間告訴台灣使用者，銀行服務是可以24小時、一週7天不停運轉的。」而佐伯和彥也表示，僅靠樂天銀行無法在短時間內扭轉民眾的習慣，還需要更多的時間，甚至是其他對手的投入營運。

回到樂天銀行目前提供的服務，尚未有殺手級或鯰魚級的應用，但佐伯和彥並不擔心未來：「樂天銀行看的是長期，如果用一檔行銷，只會創造出剎那間的煙火，那不是我們要的，我們要給使用者穩定性與信任感，慢慢成長。」他在空中畫出不斷向上累積的階梯。

樂天銀行

另一方面他強調，樂天銀行並不是來取代傳統銀行的存在，也可以先把樂天銀行當成「副銀行」來使用，移一點點錢來體驗轉帳功能，「只要嘗試過樂天銀行的服務，就會發現純網銀的使用起來相當簡單、方便，現在的使用者很多都是互相推薦而來。」雖然如此，他有點扼腕地表示，可以直接在日本ATM領取日幣的功能，在疫情期間發揮不出太大的功效，相當可惜。

但佐伯和彥也知道，現在樂天銀行專注的資訊安全與穩定性，對民眾來說並不「性感」，承諾未來會有更多的功能會陸續上線，當然其中也有部分功能因法規問題還無法推出，或者有需要跟本地業者合作的部分。請他透露一點未來的進度，佐伯和彥僅說：「只要系統穩定，就會慢慢上線更多功能，敬請期待。」對此相當保密。

「開放」是樂天生態系宗旨，再靠「點數」讓人離不開

撇開功能不談，樂天銀行自從宣布在台灣競逐純網銀執照之初，許多人認為其優勢在於日本的純網銀營運經驗，以及龐大的「樂天生態圈」。樂天在日本擁有超過1億會員，服務內容從保險、信用卡、電商到旅遊服務等通通包含在內，在台灣該如何活用樂天的生態圈經驗？

樂天在台灣有電商、信用卡、書城、電子書等服務。雖然比起日本龐大的樂天生態系還有一段距離，但佐伯和彥表示，會抱持著開放的心態與台灣夥伴合作。 樂天銀行

佐伯和彥先是表示日本樂天的生態圈是個獨特的存在，由於樂天在日本涵蓋的項目相當廣大，所以會有無處都有樂天的感覺。目前在台灣，樂天雖然已有電商、信用卡、樂天書城、KOBO電子書等服務，但還有進一步擴大的空間，「不可能完全複製日本的模式，像是電信可能就沒有辦法搬到台灣來，所以最重要的關鍵就是『開放』。」佐伯和彥說。

如同2019年樂天與PChome簽訂合作協議，建立P幣和樂天超級點數相互累積和兌換的機制，就是其中一個例子。在未來，樂天會不斷與不同的業者合作，擴充台灣樂天生態圈內的成員，讓民眾在各處都能夠碰到與樂天相關的服務，並利用樂天銀行與樂天信用卡的金融服務為核心串接起來，「在日本已經證實這樣的運作是可行的，生態圈不會一模一樣，但核心概念是相同的。」佐伯和彥說。

其中還有一個重點，就是「點數」，「點數就是一種忠誠計畫（loyalty program），是把使用者黏在生態圈裡的辦法。」佐伯和彥說。

他強調樂天的超級點數，並沒有限制使用者必須到哪裡才能使用，而是盡量能在整個樂天生態系中流動，只要能開拓愈大的生態系，就代表點數有機會被更順暢地流通，打造不斷向前的飛輪。而且現在因疫情的關係，所以樂天生態系的跨海效應還沒有這麼明顯，等到國界開放之時，台灣、日本兩地將有更高點數流通與連結性。

這進一步擴大了樂天在台灣的看點，目光將不只鎖定於樂天銀行，未來整個樂天還會在台灣推出什麼樣的服務或合作來拓展生態系，並玩轉會員與點數機制，都讓人有相當高的期待。

責任編輯：錢玉紘