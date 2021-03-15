支付新創Stripe完成新一輪募資後，如今估值上看950億美元，已是全美最有價值的新創公司。

曾被譽為「下一個Google」的美國支付新創Stripe完成了最新一輪融資，如今估值上看950億美元，已是眼下美國最大的新創公司，超越SpaceX稍早完成融資後的740億美元估值。

Stripe這輪融資的投資人包括紅杉資本、富達投資、安聯、愛爾蘭財政管理署（NTMA）等，總金額為6億美元，並使這間新創的估值從2020年4月的350億美元，成長超過一倍以上，超越Facebook、Uber上市前的估值。

Stripe計畫將利用這筆資金重點拓展歐洲業務，並用於強化全球的支付網路。共同創辦人約翰．克里森（John Collison）在聲明中表示，過去一年裡他們對歐洲進行了大量投資，尤其是總部所在地愛爾蘭，「無論在金融科技、交通領域、零售或者SaaS，歐洲數位經濟的成長機會都非常可觀。」

目前Stripe在全球42個國家中營運，其中31個都位於歐洲。《路透社》指出，Stripe一位高管去年底更透露，他們計畫接下來將進攻亞洲市場，瞄準東南亞、中國、日本及印度等地。

根據《金融時報》報導，Stripe預計未來5年內將在位於都柏林的總部擴編1,000名人力，此外還打算在今年內進軍巴西、印度及印尼等市場。

Stripe財務長蒂芙雅．蘇亞德瓦拉（Dhivya Suryadevara）指出，目前他們已經在為全球數百萬家公司處理總計上千億美元的款項，前方的商機比10年前剛起步時要來得大上許多，「我們處於一個高成長的產業，而公司也正經歷著高速成長。」

目前Stripe已是全美估值最高的新創公司，不過在全球範圍內仍低於中國的TikTok母公司字節跳動及螞蟻集團。

疫情帶動電商趨勢，支付服務進而成為投資者焦點

Stripe是由一對愛爾蘭的兄弟黨派翠克．克里森（Patrick Collison）及約翰．克里森（John Collison）攜手成立，主要提供個人或企業接受線上付款的軟體服務，避免潛在的交易風險，初期投資者包括彼得．泰爾（Peter Thiel）、伊隆．馬斯克（Elon Musk）等知名人士。

根據商業數據公司Datanyze的資料，目前Stripe在美國支付處理市場的市占率以18.59%居於第二，PayPal仍以54.34%的市占率遙遙領先。不過，創投公司Y Combinator共同創辦人保羅．格拉漢（Pual Graham）2020年10月曾在推特上評論，「這種既視感太強列了，Stirpe將是下一個Google。」

I'm going to risk calling it. The feeling of deja vu is too strong. Stripe is the next Google. — Paul Graham (@paulg) October 10, 2020

去年席捲全球的新冠肺炎，大大加速個人與企業數位化的腳步，當門市被迫關閉、出門在外面臨著感染風險，推動了企業轉往線上銷售的趨勢，使用電商購物的民眾也大幅增加。例如，身為Stripe客戶之一的雜貨電商Instacart就在2020年首度轉虧為盈，聲稱已超前達到2022年的目標，疫情爆發時還宣佈僱用30萬名人力應付高漲需求。

支付服務因而大為受到投資者看好，甚至不單Stripe的估值翻倍成長，推特創辦人傑克．多西（Jack Dorsey）旗下的支付新創Square，過去一年裡股價也從41美元飆升至242美元

《紐約時報》也指出，現在矽谷正掀起一股對科技新創的狂熱，去年12月IPO的Airbnb現在市值超過1,230億美元；稍早直接上市的Roblox市值也一度飆破450億美元。上週赴美IPO的韓國電商新創Coupang更創下繼2014年阿里巴巴以來，美國海外公司最大的上市紀錄，市值上看840億美元。

不過，隨著各國疫苗陸續問世，Stripe的成長幅度是否能夠延續下去，勢必也會成為部份投資者的疑慮。但市場成長的速度始終快過人們的想像，約翰．克里森表示，10年前整個電商市場甚至還沒有現在Stripe處理的支付量來得大。

疫情下電商市場的快速成長，進而使投資者看好Stripe的發展機會。 Pexels

《金融時報》指出，Stripe的客戶更遍及整個科技界，包括Zoom、Salesforce等企業軟體公司，Shopify、Instacart等電商業者，甚至Uber及Instagram都仰賴這間新創的技術處理線上支付。

只要電商市場持續增長、科技巨頭繼續深入你我生活，在背後為這之間的商機默默提供支持的Stripe，或許就仍有繼續發展的空間。

資料來源：金融時報、紐約時報、TechCrunch

責任編輯：錢玉紘