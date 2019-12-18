王品集團成立5,000萬元台幣的餐飲天使基金，且不排斥接納與旗下品類重複的創業者，執行長李森斌說：有競爭，王品才會更強。

在台灣耕耘餐飲市場26年的王品集團，宣布成立「餐飲天使基金」，將拿出5,000萬元台幣資金，投資在台灣有餐飲夢想的創業家，並打造創業孵化平台。

獲選團隊與王品集團將共同成立合資公司，視雙方協議持股比例，王品將持股10%-90%不等，入選團隊最高將可獲得1,000萬元的創業資金。

王品集團執行長李森斌（首圖）表示，王品不只提供金援，還會以過來人的身分，將26年創立多品牌的成敗經歷，提供創業者全方位的經驗與資源。

不怕與王品旗下品牌競爭，李森斌：有鯰魚效應才能變強

王品集團將透過創業競賽選擇投資標的，舉凡對東西方異國料理、中台式料理或鍋類市場都能參與。王品集團也找來台大創創中心主任李吉仁擔任評審長，帶領評審團隊。

初審將以書審的形式進行，通過後進入複賽需實際演示新產品。決賽將以實戰情境，通過實際試營運接受消費者考驗，驗證概念可行性及消費者喜好度，最終選出前三名，可獲得5-20萬不等的獎金，前五名才有機會獲得王品集團更進一步投資。第一階段的招募將在12月25日於王品集團的網站上開始收件。

王品集團除了資金投資之外，還會提供入選團隊各種經驗分享，包含行銷、商場關係、餐廳的工程管理、供應鏈、財務後勤以及人資招募等。

李森斌表示，王品集團成立天使基金很大一部份是為了社會責任，希望讓台灣餐飲業有更多創意與創業的活水注入。他也提到就算參賽者的構想與王品集團旗下已有的品牌重複也相當歡迎，「透過鯰魚效應，有競爭之後王品集團才能更加強大。」

目前王品旗下共有18個品牌，包含王品牛排、西提牛排之外，還有陶板屋、夏慕尼、石二鍋與青花驕等。

員編003號，上任8個月大搞「創業」

在現場被許多員工稱為「斌哥」的李森斌於王品集團的員工編號為「003」，僅排在創辦人戴勝益與董事長陳正輝之後，是王品集團的創始元老之一。過去10多年的時間，李森斌都在中國打天下，在今年4月才接下執行長的位置。

李森斌的第一步就是談「創業」。他希望能找回王品集團當年快速依照客戶需求改變的時代。王品集團快速崛起的關鍵就是讓主管負責創立品牌營運規畫，搭配入股與分紅，激勵員工將工作當成自己事業，西堤、陶板屋等逾10個品牌都誕生於這種制度。

李森斌期望能找回這股讓王品成功的創業魂，在記者會上他最常講到的一句話就是「王品這次要玩真的」，期望透過天使基金找回過去的創新能量，同時他也提到：「入選投資的餐飲，並不會納入王品旗下，要讓他們都跳脫王品的框架。」

除了向外部找尋創新能量，李森斌也表示內部的創業不會停止，會持續鼓勵員工揮發創意，創造出更多的可能性。

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責任編輯：陳映璇