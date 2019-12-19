KLOOK在聖誕期間包下信義區香堤大道北區與南區舉辦品牌嘉年華，推出小型巴黎鐵塔、日本神社、魚尾獅等，目標是線下、線上的互動數10萬+人。

旅遊體驗電商平台KLOOK的年度品牌嘉年華正式於今（19）日開展，地點與去年一樣，位於信義區最熱門的香提大道，從市政府捷運站到信義威秀都能看到KLOOK以各國景點打造出的目的地。

台灣市場總監林耀民也特別接受訪問，回顧KLOOK在2019年陸續在台灣推出的「三支箭」。

KLOOK三箭：人才、異業結盟與優化旅遊體驗

KLOOK台灣市場行銷總監林耀民表示，2020年KLOOK將會更有活力與爆發力。 KLOOK

第一箭是KLOOK宣布在台灣一口氣開出200個職缺，除了要打造「華人最大線上旅遊客服中心」之外，也積極找尋行銷、商務等人才。林耀民表示截至12月底，已經找到202位員工，台灣總員工數超過250人，已達成當初設定的目標，「但我們仍會持續找尋優秀人才。」

第二箭則是成立「旅行便利者聯盟」，結盟長榮航空、中華航空、亞洲萬里通、富邦銀行與維他露食品，透過策略結盟的方式擴大接觸點。

儘管沒有透露里程發放的數字，但林耀民透露，旅行便利者聯盟的陣容會越來越大，也會有更多銀行加入。另外他也提到維他露食品將投入旗下旗艦產品「舒跑」與KLOOK共同合作，「上一次共同行銷700萬瓶一下子就賣完，未來跟舒跑的合作數量會更多。」

第三箭則是「優化旅遊環境」，林耀民表示相關問卷已經發出，2020年數據團隊會依據資料分析，提供台灣供應商優化自家產品。

另外，他也提到為讓消費者體驗更好，KLOOK也利用Google開放的Reserve with Google服務，讓消費者可以在Google Maps上直接預定KLOOK的行程。雖然目前台灣部分的行程尚未投入，但已在未來的排程上。

在Google Maps上直接搜尋阿姆斯特丹遊船，就能直接預定由KLOOK提供的行程。台灣地區的行程未來也在排程上。 Google Maps

也因為KLOOK在2019年的「三箭」內部看來成效相當不錯，也讓林耀民預告從農曆年過後，2020年KLOOK在品牌的布局會更加積極。

KLOOK品牌嘉年華目標：線下、線上互動10萬人+

KLOOK的小型巴黎鐵塔結合拉霸贈送折價卷，讓消費者認識，甚至願意到KLOOK消費。 KLOOK

談到KLOOK的品牌布局，今年的品牌嘉年華也是重要進程。相較去年，今年的主題為「世界遊樂園」，添加更多世界知名景點，如倫敦大笨鐘水晶球、日本神社、新加坡魚尾獅、5公尺高的巴黎鐵塔、旋轉木馬等。

林耀民表示去年的嘉年華線下、線上共有10萬人參與，今年給團隊的目標是不能低於去年的數字，「我把這個活動稱為O2O2O，從線下激發消費者到線上消費，再到線下目的地去遊玩。」

去年也在KLOOK品牌嘉年華上出現的日本神社，今年特地增加了「大錘王」的互動遊戲。 KLOOK

在聖誕期間斥資包下香堤大道北區、南區占地相當大的地區，林耀民表示，是為了長期的品牌效益，每一個景點KLOOK都打造能夠互動的遊戲、打卡拍照的漂亮製作物，「這段時間在社群媒體上的文章、po文、照片都會是讓台灣消費者更認識KLOOK的助力。」

責任編輯：陳映璇