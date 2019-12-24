在網路時代，數位廣告已是打贏選仗的關鍵工具，欲參選2020年美國總統大選的彭博社創辦人麥克．彭搏，便成立一間科技公司專門協助打這場網路戰。

網際網路是當代選戰的兵家必爭之地，2020年美國總統大選候選人，同時也是彭博社創辦人的麥克．彭博（Mike Bloomberg）便投入上百萬美元成立一間新公司，要利用科技之力打贏這場選戰。

麥克．彭博在今年初祕密成立一間科技公司Hawkfish，直到近期彭博正式向聯邦選舉委員會遞交申請後，這間公司的存在才遭到媒體披露。彭博是美國的億萬富豪，具有深厚的政治背景，是民主黨員，曾擔任3屆紐約市市長。

彭博競選發言人茱莉．伍德（Julie Wood）表示，Hawkfish將成為這場選戰的「技術供應商」，主要負責數位廣告業務，包括設計內容、投放廣告與數位分析等面向。此外， Hawkfish不僅為彭博助選，也為整個民主黨的選戰貢獻一份力 。

選戰打到網路上，社群平台更是兵家必爭之地

隨著2020年美國總統大選步步進逼，推特、YouTube等各大網路平台紛紛選擇自肅，限制政治廣告投放，Facebook仍堅持不會干涉政治廣告投放，Google也沒打算完全禁止政治廣告，給予政治家發揮的舞台。

目前競選團隊拒絕透露投入Hawkfish的確切金額，不過， 彭博曾聲稱將砸1億美元（約30億元新台幣）的數位廣告預算對抗川普 ，目前已在Facebook與Google上花費超過1,300萬元的廣告費用。

Facebook公佈的美國總統候選人投放廣告資訊。 Facebook

光是過去30天，彭博便在Facebook上投放超過400萬美元的廣告，這個數字遠超其餘候選人，更是比川普高出近1倍，毫無疑問是數位廣告的重度用戶。

彭搏對數位廣告如此看重，甚至成立科技公司專職負責可不是毫無依據。川普也是數位廣告的擁護者，2016年的美國總統大選中，他就是靠「數位戰」打贏希拉蕊，當時希拉蕊的民調較高，但最終卻被川普翻盤，讓各方專家跌破眼鏡。

2016年總統大選期間，川普競選團隊總共投放590萬個數位廣告，希拉蕊僅刊登6.6萬個。劍橋分析公司利用心理測驗，未經許可取得的5,000萬Facebook用戶個資，更給予團隊描繪選民輪廓的機會。（劍橋分析」事件是什麼？一文搞懂免費心理測驗背後的故事）

雖然在民調中處於劣勢，但深入在網路平台投放廣告的川普，成功在2016年的總統大選翻盤擊敗希拉蕊。 shutterstock

川普競選經理布萊德．帕斯凱爾（Brad Parscale）預告，2020年總統大選中，他們計畫採用新技術，更大規模地打這場網路戰，並聲稱Facebook也將在戰場上占據重要地位。

Facebook前行銷長也入夥，招攬矽谷人才協助競選

為了替選戰做好準備，目前Hawkfish已招募前Facebook行銷長Gary Briggs擔任數位總監，以及社群網路服務Foursquare的前執行長傑夫．格魯克（Jeff Glueck）加入團隊。

Hawkfish正積極招募各方人才，為彭搏的選仗做好準備。 Mike Bloomberg Via Flickr

格魯克表示，他曾擔任過Hawkfish顧問一段時間，如今更正式入夥這家公司。他透露，雖然Hawkfish過去曾為一些民主黨選舉效勞，但這只是暖身，第一個主要客戶就是為彭博競選2020年總統大選。

Hawkfish在網路上大舉招募人才協助選戰，目前開出的職位包括藝術總監、文案、影片編輯師、資深軟體工程師等，

格魯克提到，還有其他矽谷科技人才要加入Hawkfish的團隊，但並未明說有哪些人。根據《CNBC》報導，彭搏有限合夥企業的部份員工也會為這家新公司提供人力支援，但彭博社並未對此做出任何回應。

成立科技公司專門協助打選戰相當罕見，至於是否有觸法疑慮？監督組織Common Cause表示，目前還看不出任何違法的跡象。

資料來源：CNBC、Facebook、紐約時報

延伸閱讀：

從卡神事件來看那些所謂的網軍、側翼以及我們做的口碑行銷

YouTube激增逾20萬訂閱！政府+網紅跨界合作揭流量爆炸的社群秘訣

責任編輯：陳映璇