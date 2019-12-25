許多糖尿病友在投保時常被拒保，台灣新創Health2Sync（慧康生活科技），與日本保險公司合作，在日本推出全世界第一款線上糖尿病保單。

糖尿病是許多慢性病的起源，根據衛福部統計，台灣約有200多萬病友，且每年都以2萬5,000名的速度持續增加中。然而，病友在投保時，時常因為血糖問題，被要求加價甚至拒保，醫療保障明顯不足。

許多保險公司陸續針對糖尿病病友推出專屬保單，台灣新創Health2Sync（慧康生活科技），就與日本損保向日葵生命保險（SOMPO Himawari Life）合作，在日本推出全世界第一款線上糖尿病保單，特別的是所有糖尿病類型病患都能投保，這類新型態保險，有何獨特之處？

全球首個糖尿病線上保單上線，病情穩定還能賺獎金

「我只是有血糖問題，身體其他部分都是健康的，為什麼會被拒保？」這是過去許多病友投保時的普遍心聲。

糖尿病雖然會導致其他慢性病，但透過有紀律的血糖控制，也能過著健康有品質的生活，然而因為初期沒有明顯症狀，病人容易忽略自主管理血糖的重要性，造成治療效果不佳，在投保時就容易碰壁，這是台灣新創Health2Sync看見的商機所在。

成立於2013年的Health2Syn，在2014年推出血糖管理App「智抗糖」，透過數據傳輸線連接市售主流的血糖機，將患者數據自動導入軟體，後端平台就會自動分析變化，一旦發現有大幅波動、過高、過低，便會發送提醒與警告給患者及家屬，目前在亞洲已累計超過 38 萬註冊用戶。

損保向日葵生命保險與Health2Sync 合作，在智抗糖 App上，開賣全球第一個線上糖尿病保單 Blue。40-69 歲的智抗糖日本用戶，無論任何糖尿病類型，都可以直接在APP中購買這張保單。 Health2Sync

Health2Syn多年前就在思考，這些來自病友日常累積的大數據，能與保險公司合作，透過分析評估風險、精算保險費率，共同開發出新型保單，讓過去容易被拒保的弱體保戶，也能有適合的保險產品，透過健康數據挖掘新的商機。（替個人健檢報告加值，智抗糖用區塊鏈從健康數據淘金）

根據損保向日葵生命保險調查，83%的受訪者曾因為糖尿病被拒保或是放棄投保，更有80%的病患擔心未來血糖控制不佳會有併發症風險。

損保向日葵生命保險與Health2Sync 合作，在智抗糖 App上，開賣全球第一個線上糖尿病保單 Blue。40-69 歲的智抗糖日本用戶，無論任何糖尿病類型，都可以直接在App中購買這張保單，保戶能透過智抗糖 App 持續管理健康，從App獲得個人化的衛教文章和提醒訊息協助控糖，若病情控制穩定，達到保單要求之標準，保險公司還會提供獎勵金。

外溢保單夯，在台灣也能保

這類保單，就是所謂外溢保單，也就是保險業所說的外溢效果（Spill-over effect），意思是商品設計不光是損害賠償，而是藉由加入預防機制，提供保費減免、回饋等誘因，來激勵保戶培養良好習慣，降低保險業者理賠率，還能減少社會醫療的支出，對保險公司、保戶都有正面效果。

事實上，Health2Sync 在台灣也有跟南山人壽合作，推出糖尿病外溢保單，只要養成習慣，定期上傳量測血糖、飲食、運動等數據，就能獲得積分，最高可以獲得10%的保費折扣。

這次Health2Sync在日本推出線上保單最大的特色，就是不限任何糖尿病類型都能保。 Health2Sync

不過，國內許多保險業者，只限定第二型糖尿病友投保（註1），這次Health2Sync在日本推出線上保單最大的特色，就是 不限任何糖尿病類型都能保 ，意味相信任何的病友都能透過自主規律的血糖管理，維持穩定健康的生活。

損保向日葵生命保險社長大場康弘認為，藉由與數位照護工具的結合，能夠有效減緩糖尿病患人口成長速度。糖尿病線上保單在日本若發展順利，Health2Sync 也打算將成功模式複製到其他市場。

註1：第二型糖尿病又稱為「非胰島素依賴型糖尿病」，這類患者雖具有分泌胰島素的能力，只是身體無法有效利用胰島素，因此通常保險公司仍願意承保

責任編輯：陳映璇