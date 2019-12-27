嚴陳莉蓮接手裕隆後，即將面臨史上最大的資金危機！面臨轉型關鍵時刻的納智捷（LUXGEN），為何說未來一年在台灣市場，沒有任何的電動車計畫。

兩年一度的「2020世界新車大展」本周在台北南港登場，規模堪稱歷年最大，裕隆也不缺席。今年各家車廠都把火力集中在電動車，不過，正面臨轉型關鍵時刻的納智捷（Luxgen），雖然推出全新世代概念車款－「MBU」， 但未來一年在台灣市場，並沒有任何的電動車發佈計畫 。

兩年一度的「2020世界新車大展」本周在台北南港登場，規模堪稱歷年最大，裕隆也不缺席。 高敬原攝影

電動車正夯，納智捷對消費市場保守

納智捷總經理蔡文龍表示，「電動車是必爭之地，發展是瞬息萬變的，市場仍有很多問題待解決。」

充電環境、價格、續航力，是蔡文龍認為許多台灣消費者，仍不願意購買電動車的三大原因。

他進一步指出，目前主流電動車款，都能有300至400公里的單次續航力，「這在台灣已經很夠用。」但充電設備的建置，是最迫切的問題，「 現在電動車數量少，廠商不願意佈建大量充電設備 。」必須要靠政府、業者一起努力打好基礎。（特斯拉將引進新一代快充站，15分鐘就能充飽）

納智捷總經理蔡文龍僅簡短表示，絕對會繼續朝電動車領域發展，「納智捷會一直走下去，只是產品推出時間點不好說。」 高敬原攝影

至於最關鍵的車價問題，蔡文龍認為， 初期要看政府是否願意「補貼」推廣，才能提升民眾對於電動車的接受度 。他說：「絕對會繼續朝電動車領域發展，只是產品推出時間點不好說。」

電動化轉型，納智捷做了什麼？

目前在裕隆集團底下，主要以納智捷（Luxgen）、裕隆日產（Nissan）有推出純電車。

納智捷在傳統燃油車市場表現較為弱勢，為了轉型近年投入電動車研發，陸續推出M7 EV+、S3 EV+等車款，不過沒有開放給一般民眾購買，僅提供給公家機關、多元計程車使用。

2018年，納智捷首度在廣州車展上，向外界介紹最新純電休旅U5 EV；今年六月，在杭州錢塘新區的東風裕隆納智捷工廠完成首批生產，不過目前沒有在台上市規劃。

裕隆集團近年投入電動車研發，陸續推出M7 EV+、S3 EV+等車款，不過沒有開放給一般民眾購買，僅提供給公家機關、多元計程車使用。 裕隆

裕隆集團旗下子公司裕電能源，今年十月時，推出新品牌「YES！來電」。這是一個針對電動車、電動機車推出的充電服務平台，最大優勢在於充電的共通性，無論是交流電、直流電、歐規、日規、美規等規格都能使用，就連自有規格的特斯拉，車主也能透過轉接頭充電，目前在全台已經有超過 1,300 座充電樁。

接掌裕隆集團，嚴陳莉蓮走過驚滔駭浪的一年

這或許是裕隆集團的關鍵時刻。

去年12月，當裕隆集團前任執行長嚴凱泰病逝時，遺孀嚴陳莉蓮宣布接任集團執行長，站在第一線扛起重擔，成為台灣最大汽車集團掌門人。

距離嚴凱泰病逝，已經一年過去，本月初，裕隆在總部圓頂劇場，舉辦「想念凱泰執行長音樂會」，嚴陳莉蓮站在台上，唱個「祝福」表達她內心的思念。

就在音樂會舉行不久前，裕隆集團公布第三季財報，因為認列納智捷與裕隆城建案虧損，單季虧損來到15.7億元，今年前三季虧損共達25億元。預計第四季還有車型開發等資產減損，虧損金額還會進一步擴大，也就是說 2019年很有可能會是裕隆成立24年來，首次全年出現赤字 。

扛下市值4,000億的公司，這對過去完全沒有企業經營經驗的嚴陳莉蓮來說，無疑是最艱鉅的一年，她做了哪些事？

裕隆董事長嚴凱泰，一生志業是打造自有品牌納智捷。 裕隆

調整組織分工

裕隆集團事業群龐雜，嚴陳莉蓮一一檢視各項細節，為提升管理透明度、資金運用效益，她將事業群分為汽車、紡織、房地產、金融四大事業體，化繁為簡、提升集團營運綜效。

實施廠辦合一，爭取代工訂單

過去，裕隆為了發展自有品牌，並提高納智捷（LUXGEN）銷量，旗下整車研發中心「華創車電」完全不接其他外部生意，全心全意投注心力，替納智捷做設計、研發。然而，近年台灣納智捷銷量沒有起色，還連年虧損，國產車市占率更遭進口車蠶食，逐年萎縮。

嚴陳莉蓮宣布實施廠辦合一，將華創從新店移往苗栗三義與工廠結合，加強企業溝通效率；更重要的是，過去只為自家代工的華創，開始張開雙臂做外部生意。

預計明年農曆年開始，合資公司將投入組裝生產法國Muses電動車款Mooville。 裕隆

今年六月，裕隆得到義大利三輪重機商亞帝發（ADVIA）委託，代工AD1-200三輪重機，以及SKD模組外銷。第一批車已經在九月出廠，今年出貨量預估落在7千至1萬輛。希望透過累積多年的研發設計能量，藉由多元設計代工爭取訂單，維持華創在汽車系統的研發能力。

暫緩「裕隆城」開發止血

嚴凱泰生前積極籌備開發的新店「裕隆城」，投資金額超過百億元，由於近年受景氣影響，加上工程難度高，嚴陳莉蓮在今年九月，宣布暫緩「裕隆城」開發，並且改變商業區設計，來防止錢坑無止盡擴大。

過去一年，裕隆集團面臨巨大資金挑戰，嚴陳莉蓮選擇站在第一線，守住市值4,000億的集團江山。

最新財報數字雖然不好看，嚴陳莉蓮已經透過三招止血。走過驚滔駭浪的365天，嚴陳莉蓮能否帶著裕隆重返榮耀，外界都在看。

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責任編輯：陳映璇