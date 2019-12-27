蘇花改將在明年1月通車，為花蓮人實現一條安全回家的路；台北－花蓮直達客運「北花線－回遊號」則在今天率先揭曉，宣告台灣「公運美學」正式誕生。

台9線蘇花改（台9線蘇花公路山區路段改善計畫）將在明年1月6日下午4點起開放全線通車，同步登場的台北－花蓮直達客運搶先在昨（26）日正式揭曉，從品牌視覺系統到車身內外的完整設計，宣告台灣「公運美學」誕生。

車程3.5小時，一道最美的公路移動風景

蘇花改的公運通車極具象徵意義，這意味著蘇花改將成為花東地區最可靠的聯外道路，給民眾一條安全回家的路。而今天正式亮相的「北花線」客運，清爽、舒適且具整體感的設計讓人眼睛一亮，算算車程時間3.5~4小時，已有不少人躍躍欲試。

目前「北花線－回遊號」將授權由首都客運、臺北客運及統聯客運3家業者行駛，提供「南港－花蓮」「板橋－花蓮」2條全新路線，票價則落在300多元左右（全票約在NTD290~352，半票NTD186~205，視客運公司及每排座位數而不同，通車初期、春節期間有優惠。）

交通部、經濟部跨部合作，打造首個導入設計的公運品牌

「北花線」是經濟部與交通部首次跨部會合作，也是明年經濟部即將正式成立的「台灣設計研究院」推動的示範計畫之一。由台灣創意設計中心，帶領日目視覺藝術、U.10大衍國際設計，與客運業者、車體場、零件製造業者共同投入5個月，第一波先行改造11輛新車，從品牌路線、車體外觀、資訊設計、車體內裝等項目做完整且統一的規劃。

從設計到實際打造的過程其實困難重重，導入設計思維並落實，十分挑戰公部門及各家業者慣有的做事方式，甚至是想要換個平頭的螺絲釘，都得來回溝通協調多次。由於公路運輸關係到大眾安全，有許多法規必須遵守，細節如：字體大小、可用材質都有詳盡規定，也讓設計師絞盡腦汁。

5大特色重點拆解

01主要的視覺系統：從花蓮的山綠、海藍、鵝卵石發展

「北花線－回遊號」以往返台北、花蓮兩地命名，結合回家、遊玩的概念。日目設計打造的標準字以現代黑體為基礎結構，融入公路概念，北、花、線三個字都能看到彷彿道路蜿蜒的筆畫；主視覺的8顆鵝卵石則象徵蘇花改全線貫穿的8個隧道，也是打造一條安全運輸的路線所必須突破的難關。色彩上再融入花蓮得天獨厚的山（綠色）、海（藍色），打造全新形象。

8 顆鵝卵石象徵蘇花改工程所貫通的 8 個隧道：蘇澳、東澳、東岳、武塔、觀音、谷風、中仁、仁水 圖片提供／台灣創意設計中心

鈦空灰、銀/岩石灰、珍珠白，配上來自花蓮山海的不同藍色、綠色。（攝於記者會現場） © Shopping Design

02減法設計

降低車內外彩度，適度留白，減少七彩燈光及張貼資訊、簡化車內的用件線條。內裝空間設計以白色系為主體，座椅大膽採用白色 PU 材質；電視、音響、冷氣風管處也使用淺色皮料包覆；窗簾則採用立體剪裁式拉簾，解決過去布簾繁雜花色與清潔收納問題，去除視覺及觸覺的繁複，簡化線條讓整體更顯俐落一致，搭配淡藍色暖光燈光襯托，營造出零壓力的體驗空間，也讓民眾搭乘時，能與窗外的風景零距離接觸。

03色彩、材質整合

視覺上的清爽除了減法，也來自於「整合」。包含車內外使用的各種材料，盡量減少異材質，或是淡化材質紋理，讓視覺感覺和諧，突顯重點設計。（第5點的資訊重新設計，也將原本雜亂的標示整合redesign。）

© Shopping Design

04人因設計：舒適體驗高品質

內裝乘客座椅設計除了用色大膽，具人體工學的寬敞座椅與藍色鵝卵石造型的可調式頭枕，不僅提升長途車程的舒適度，鵝卵石造型頭枕更增添不少趣味及話題性。

頭枕也以鵝卵石為發想設計 圖片提供／台灣創意設計中心

05資訊重新設計，雙語化與國際接軌

台灣許多遊覽車在外觀或內部多半存在未經編排的各種標誌，緊急出口、申訴專線、無障礙使用空間⋯⋯等，因為有限制字體尺寸與張貼位置，但顏色和字體卻沒有明確規定，導致最後各式各樣混雜使用，緊急時刻民眾也難以馬上看到重點。因此，設計團隊重新盤點並檢視法規，將車體內外資訊分為「法規必要訊息」與「提示性訊息」，重新設計整合指標系統，並以顏色區分緊急與重要程度，也提供中英文雙語及圖示化，營造國際友善搭乘體驗。

本文授權轉載自：ShoppingDesign