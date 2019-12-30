台灣賓士（Mercedes-Benz） 宣布，旗下電能子品牌 EQ 首部量產電動車EQC，正式在台展開預售，售價330萬起跳！

台灣正式進入電動車時代，多家車商宣布2020年將在台灣推出電動車產品，在2020世界新車大展上，台灣賓士（Mercedes-Benz） 也宣布，旗下電能子品牌 EQ 首部量產車款EQC，正式在線上展開預售。

除了特斯拉，2020年市場上還有保時捷（Porsche）、奧迪（Audi）的電動車相互較勁，究竟賓士在台灣發展電動車的策略什麼？

40分鐘就能充飽！EQC續航力450公里以上

年初一場記者會中，台灣賓士總裁高明漢曾說：「電動車正在改變車主的行為模式。」確實是如此，隨著充電基礎設備，以及電動車產品的成熟，過去民眾對於續航力、駕車體驗上的疑慮已慢慢消除。

賓士母公司戴姆勒（Daimler）在2017年時，宣布拿出10億美元投資電動車生產，如今旗下電能子品牌 EQ 首部量產車款 EQC，已經正式在台灣開放預售，即日起在台灣賓士官網已經可以預購EQC 400 4MATIC ELECTRIC ART、EQC 400 4MATIC 運動版這兩款車型。根據官方資料，售價分別為新台幣330萬元及350萬元起，預計2020 年 3 月開始交車。

賓士首部量產車款 EQC，正式在線上展開預售，預計2020年3月在台交車。 賓士（Mercedes-Benz）

EQC最大續航力可達450公里以上，一般交流電的充電模式，從10%充電至100%約需11小時；而直流電的快充模式，從10%充電至80%，只需要40分鐘就能完成。

賓士的EQC，搭載最新的電能科技，車子的前、後各配置一個驅動馬達，針對不同的動能需求調節電力輸出，並由80 kWh的鋰電池組來提供動能，最大綜效馬力為 408 hp，最長行駛距離可達到445到471公里。

軟體上， EQC 配有最新MBUX多媒體系統，結合「 Hey 賓士 」智慧聲控功能，只要喊出喚醒詞「Hey 賓士 」，就能控制空調、燈光、播放音樂、打電話等功能，提升駕駛安全性與體驗。

EQC 配有專屬的 Mercedes me connect互聯功能，車主只要到經銷商據點開通帳號，就能夠在手機上獲得胎壓狀況、電池狀況與能源消耗等即時資料。 賓士（Mercedes-Benz）

此外，EQC 配有專屬的 Mercedes me connect互聯功能，車主只要到經銷商據點開通帳號，就能在手機上獲得胎壓、電池與能源消耗等即時資料，甚至可以遠端操作車輛解鎖、遠端空調設定，還能事先將目的地藉由手機輸入車輛，在上車時即可開啟導航並出發，幫助車主節省更多時間。

賓士免費到府安裝充電座

因應EQC登台，賓士也提出充電策略，未來將推出「無憂電動移動服務」，協助車主到府免費安裝7 kW壁掛式充電座，購車一年內到經銷夥伴的充電營運據點，充電免費。同時，提供鋰電池8年16萬公里，電容量效能不低於70%的電池服務、5年車輛延長保固及5年10萬公里保養套裝服務。

針對一般民眾對電動車里程的焦慮，台灣賓士與台灣奧迪的看法相當一致，都認為台灣不需廣布充電站。

賓士認為，重點是讓車子在家與公司都能夠慢充；以及針對長途行駛，在重要景點區設立快充站，即可滿足9成以上的充電需求。

難以複製特斯拉成功經驗，EQC在美上市計劃延後一年

賓士首款量產電動車EQC，已經陸續在歐洲、台灣推出，根據外媒消息，賓士在美國推出電動車的計劃，將會延至2021年。

賓士認為，電能子品牌EQ推出的電動車款，將成為迎戰特斯拉（Tesla）的最佳武器。針對美國延後上市的規劃，官方表示，主因是受歐洲旺盛的電動車需求所致。

賓士認為，電能子品牌EQ推出的電動車款，將成為迎戰特斯拉的最佳武器。 高敬原攝影

不過從競爭對手的銷售成績，或許能嗅出一些端倪。2019年奧迪（Audi）、捷豹（Jaguar）紛紛在美國推出電動車，根據InsideEVS數據，2019年1月至11月，奧迪在美國交付4,623輛電動車e-Tron；捷豹則交付2,418輛I-Pace，這些數字遠遠不及Model 3的11萬1,650輛。

或許對傳統車廠來說，難以在美國複製特斯拉的成功經驗，才是目前最大的挑戰。

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責任編輯：陳映璇