資安團隊 SecuX 從硬體的角度切入虛擬貨幣市場，開發可以當作個人銀行使用的實體數位產品，不只讓使用者方便管理，更能確保流通過程中，資料免於被駭。

虛擬貨幣和區塊鏈討論度攀升，但操作陌生、資安疑慮等原因，讓區塊鏈應用尚未出現在多數人的日常生活。

區塊鏈資安團隊 SecuX 從硬體的角度切入，開發可以當作個人銀行使用的實體數位產品，不只讓使用者方便管理虛擬貨幣，更能確保貨幣流通的過程中，資料免於被駭風險。SecuX 董事長特助鄭宏毅說明公司的願景：「我們想做的是連結區塊鏈跟使用者。」

創造安全環境，所有人都能接近區塊鏈應用

比起銀行或政府等等中心化的管理機構，區塊鏈去中心化的技術，讓資料跟財產回歸使用者自行管控，且鏈上的資料具備不可篡改的特性。

新科技的功能吸睛，但區塊鏈的日常應用微乎其微，從使用者觀點分析，技術複雜可能是普及的阻礙之一。因此，SecuX想要創造一個簡易且安全的環境，讓不了解區塊鏈技術的人也能輕鬆使用，鄭宏毅舉例：「就像阿公阿嬤用LINE的時候，也沒意識到自己在使用網際網路。」

存錢花錢一把罩，實體錢包帶著走

目前最常見的區塊鏈應用是虛擬貨幣，管理資產的主要活動包含「存錢」及「付錢」。

鄭宏毅認為：「未來大家的資產可能 70% 還是中心化、放在銀行給國家管，但有30%去中心化。中心化的資產去銀行領，但去中心化的部分就是『回家領錢』，行動支付則是把小錢存在手機裡，沒錢就回家加值、把虛擬貨幣領出來。」針對頻繁提領貨幣所帶來的安全性疑慮，SecuX 以硬體產品角度，提供「冷錢包」與「支付系統」兩大面向的服務。

錢包作為區塊鏈的入口之一，SecuX 設計的錢包可以管理不同貨幣，並支援藍牙跟USB連線，能連結手機、電腦等各式行動裝置。商品從入門到高級款，依照連線功能跟外型分成三種，主要的亮點是高規格的資訊保護。

而完整的資訊安全包含生產線、軟硬體的把關，到最後透過產品設計、包裝，做最後一步的人眼確認；如同現在轉帳會親自確認對方帳號一樣，一個小小的動作就能保障重要的資訊。

另一方面，除了家裡用來存錢的錢包，手機支付就是外出付錢的工具。為建立安全、完整的虛擬貨幣流通管道，SecuX做出POS機（店家收銀系統），綁定匯率變動小的穩定幣，協助店家了解虛擬貨幣的交易流程。高雄幣是 SecuX 第一個 POS 機的案子。在商圈之中，某個特定集團以發放虛擬貨幣取代傳統的禮卷，交易數位化、上區塊鏈，即可清楚知道禮卷的流向、回收情形，不會遺漏任何資訊，提高管理方便性，甚至能夠搜集使用者與潛在消費者的資訊。

除了家裡用來存錢的錢包，手機支付就是外出付錢的工具。 SecuX

發展全球市場，用力打響品牌知名度

SecuX 不斷強調區塊鏈的日常應用，希望透過硬體的錢包及支付系統，讓虛擬貨幣的流通更貼近使用者需求。產品上線後的每一日，SecuX技術長都在嘗試讓交易更順暢，所幸硬體設備的優勢在於，若交易沒有成功，金錢只是留在錢包中無法使用，但不會遺失。

目前 SecuX 德國分公司已經成立，全力發展全球市場，產品主要在 Amazon 販售，而現在的首要之務，是透過參展等交流機會打響品牌知名度，創造消費者願意信任的安全品牌形象。

創業快問快答

Q：創業，教會了你哪些事？簡單分享創業至今以來的心得感想？

創業是需要無限的熱情，藉由不斷快速創新與快速市場磨合，尋找最佳商業模式，面對無限可能的新創市場，必須保持虛懷若谷與市場一起成長的創業精神。

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

1. 技術團隊優勢，軟體硬體人才實力強

2. 員工皆為技術入股，向心力足夠，公司氣氛良好

2. 產業鏈與供應鏈管理優勢

Q：最常被客戶或投資人問起的事情？您會如何回應？

安瀚科技有別於市面上硬體錢包(Ledger and Trezor)有何不同，SecuX hardware wallet 具有獨特的八大特色：

(1) 2.8吋彩色觸控螢幕: 易於顯示帳戶，方便使用者體驗；

(2) 雙重連線模式: 提供有線無線連線模式，隨時隨地可以進行交易；

(3) 跨平台連線: 可簡易操作於各大作業系統；

(4) SecuXcess 交易網站: 網頁簡易交易平台；

(5) 可擴充性帳戶: 同時支援300個帳戶，多重數位資產管理；

(6) 支援所有以太坊ERC-20代幣: 支援超過930種代幣；

(7) 大容量鋰電池: 可用藍芽連續交易長達7小時；

(8) 軍規級安全晶片: 使用英飛凌(Infineon) CC EAL5+ 軍規級安全晶片保護私鑰。

團隊資訊

公司名稱：安瀚科技股份有限公司

成立時間： 2018/5/17

產品名稱：SecuX硬體錢包 (V20,W20,W10)

上線時間： 2019/1/14

團隊人數： 9人

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