達美航空（Delta Air Lines）首度在CES參展設攤，旅遊產業可能是繼汽車產業後，下一個將攻占CES的新勢力。

今年CES出現一個很特別的「旅遊展區」展區，是大會首度規畫的類別。首年參展的廠商數量不多、展區面積也不大，其中最受矚目的就是目前全球客運總里程全球第二大的「達美航空（Delta Air Lines）」，首度在CES參展設攤，該公司執行長也在大會上發表演說。

旅遊產業可能是繼汽車產業後，下一個將攻占CES的新勢力。

為何旅遊產業也開始進攻CES？

「下一個十年，將進入體驗時代。」三星執行長金玄石（Hyun-Suk Kim）在演講中這麼預告，他認為，科技在下一個十年中，會以人為本，藉由硬體與軟體的無縫結合，帶來個人化體驗。

這一席話，也解釋今年旅遊科技在CES的初登場，從交通、住宿到飲食，這些旅遊中的重要環節，都能藉由科技顛覆你我習以為常的日常，以及創造更多跨產業的新商機。今年首度在CES登場的旅遊展區，規模、參加品牌仍不多，最引人注目的，就是達美航空的攤位。

根據國際航空運輸協會（IATA）數據，依照目前全球航空運輸的數據預測，到了2037年，航空旅客的總人數，將突破82億大關。航空產業本身就含有高度科技元素，當全球旅客人次逐年攀升，加上能源意識的高漲，無論是電動飛機、智慧機場、機上硬體設備，航空產業近年都投入不少創新資源。

今年首度在CES登場的旅遊展區，規模、參加品牌仍不多，最引人注目的是達美航空的攤位。 高敬原攝影

達美航空執行長艾德·巴斯蒂安（Edward H. Bastian）表示：「旅行，已經成為生活中不可或缺的一部分，CES正是一個向全世界，展現未來旅行技術和創新的完美舞台。」

達美航空大舉參加CES的原因就在這裡，希望在這個全球科技巨頭匯聚的舞台，找到下一個十年，航空產業創新的方向，5G、人工智慧、機器人都可能是解答。

創新一：同一塊螢幕，每個人看到的資訊都不同

想像一下，當你通過護照查驗，眼神掃到的第一個螢幕，就是你所搭乘班機的詳細資訊，這樣該有多方便？

達美航空與美國新創Misapplied Sciences合作，推出一個新的顯示技術。機場的螢幕不再需要同時顯示數十個航班和對應登機口資訊，只要旅客望向螢幕，將能看到超大字體，顯示只屬於你的航班資訊。

「平行實境 （Parallel Reality）」的技術，簡單來說，就是螢幕上有特殊像素，結合視覺辨識、軟體的運算，就能針對不同角度的觀眾，顯示出不同的顏色與資訊。 高敬原攝影

Misapplied Sciences執行長Albert Ng，把這項技術形容為「魔法像素」，能夠在同一時間，讓人從螢幕的不同角度，看到截然不同的資訊、顏色。這背後用了一種叫做「平行實境 （Parallel Reality）」的技術，簡單來說，就是螢幕上有特殊像素，結合視覺辨識、軟體的運算，就能針對不同角度的觀眾，顯示出不同的顏色與資訊，最特別的創新在於，完全不需要戴眼鏡、裝備，就能達到這樣的效果。

這項創新，可以大量節省旅客站在螢幕前找航班的時間，也能避免出入口人潮聚集壅塞。Albert Ng表示，近期會開始在美國底特律機場，進行小規模實驗。

創新二：不再塞住登機門，「虛擬排隊」輕鬆登機

達美航空認為，自家手機App「Fly Delta」，已經成為現今旅客與航空公司最主要的互動平台，「設計上，務必要滿足旅客所有的數位需求。」要從旅客最痛的痛點下手改善。

登機口前等著登機的排隊人潮，讓許多人在旅程還沒開始前，心情先壞了一半，此外，對於航空公司執行登機作業來說，效率也非常不好。達美航空開發出「虛擬排隊」功能，取得登機證後，App會顯示登機順位，並在輪到乘客登機時，跳出通知提醒，「這樣大家不需要全部擠在登機口等。」巴斯蒂安說。

達美航空開發出「虛擬排隊」功能，取得登機證後，App會顯示登機順位，並在輪到乘客登機時，跳出通知提醒。 shutterstock

巴斯蒂安進一步大膽想像，當AI技術日趨成熟，航空公司App內建的智慧助理，甚至可以依據所在城市的天氣、交通狀況，自動替乘客安排機場交通；到了機場後，App會依據旅客位置，建議離登機門最近的安檢點；甚至可以用AR技術，在預選座位時事先感受座位舒適度。

創新三：與叫車平台結盟

在執行長巴斯蒂安的演說中，也宣布將與共享車平台Lyft合作，讓旅客搭乘Lyft時，能同步賺取航空里程獎勵，也可以用里程折抵車資。

不過，目前市面上已經有類似作法。去年（2019）四月時，國泰航空旗下的亞洲萬里通（Asia Miles）就宣布，在台灣與台灣大車隊合作，搭車可以賺里程，也能用里程換乘車金。機場交通接送是剛需，航空公司透過與車隊的異業合作，把旅客留在自家生態系中，把餅做大。

創新四：機上娛樂體驗升級、提供免費Wifi

演說中，巴斯蒂安也提到他對機上Wifi的看法，「現在除了坐飛機，沒有地方用Wifi還需要付錢。」、「Wifi應該是免費的。」，未來計畫在機上提供免費Wifi，並將更新硬體設備，讓用戶可以將自己的藍牙耳機，與機上娛樂系統配對使用。

為了讓旅客在機上看影片時，能夠有不受干擾的體驗，今年起，達美航空將在機上娛樂系統上，測試「狂歡按鈕（binge button）」功能，選擇這項功能後，旅客就能在不受到干擾的情況下，不間斷地看完一整部影集，在長程航班中，系統也會根據觀看紀錄，個人化推薦內容。

創新五：機器手臂代勞，地勤不再腰酸背痛

不只是旅客體驗，達美航空指出，地勤人員搬運過重的行李，對健康會構成威脅。因此跟機器人公司薩爾科（Sarcos Robotics）合作，開發一款輔助搬運行李的裝備。

CES攤位現場也開放民眾體驗，穿上輔助裝備後，透過機械手臂，可以輕鬆抬起超重行李。 高敬原攝影

CES攤位現場也開放民眾體驗，穿上輔助裝備後，透過機械手臂，可以輕鬆抬起超重行李。

創新六：AI調度師，壞天氣也能維持營運順暢

航空公司最怕壞天氣攪局，造成航班調度大亂。針對後勤單位，達美航空也開發一套AI系統「智慧營運（Operations Intelligence）」，當天候不佳時，從報到系統、登機門安排、空中組員的調度，給出最好的建議。

達美航空也開發一套AI系統「智慧營運（Operations Intelligence）」，當天候不佳時，從報到系統、登機門安排、空中組員的調度，給出最好的建議。 高敬原攝影

「無論天氣好壞，我們的顧客都希望我們準時將他們送達目的地。」達美航空副總裁Erik Snell表示：「所以，我們導入這套機器學習系統，即使在最具挑戰性的情況下，超過8萬名員工，也可以更快、更有效地解決問題。」概念上，有點像是航空版的IBM華生醫生。

達美航空透過CES的舞台，向外界展示航空產業，因為科技發展正展開一場大變身。

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責任編輯：陳映璇