Ikea近期跟上Nike等品牌的腳步，宣布中止與亞馬遜（Amazon）的合作關係，撤離全美最大的電商平台。

儘管亞馬遜身為美國首屈一指的電商平台，如今有越來越多品牌選擇離開它的懷抱。瑞典居家零售品牌Ikea在上週宣佈，將中止一項2018年開始的測試計畫，從亞馬遜上撤離。

根據eMarketer的最新估計，亞馬遜在美國電商市場擁有約38%的市占率，加上接近2億的月活躍用戶，對各大品牌而言，應是不可多得的銷售管道，然而近來不少知名品牌卻捨棄這個大好機會。

Ikea母公司Ingka Group全球發言人表示，Ikea懷抱強烈的好奇心，並熱衷於探索新領域，找尋接觸及服務更多民眾的方法。即使在亞馬遜上刊登商品可能代表豐厚的利潤，他們仍決定中止與這位電商龍頭的合作。

IKEA近期決定中止與亞馬遜的合作，不再經由這位電商龍頭銷售產品。 shutterstock

過去兩年來，Ikea主要在亞馬遜上販售一些體積較小、方便快遞運送的居家用品，例如燈具與廚具。但Ikea的出走或許早有跡象，數位長芭芭拉．科波拉（Barbara Coppola）曾指出，他們一直在尋找不必借助平台力量，直接面向客戶的銷售方法。

Ikea出走亞馬遜，外界看法兩極化

對於Ikea離開亞馬遜的決定，外界有著不同的看法。有分析師認為，年輕世代已相當習慣直接面對品牌的D2C模式，Ikea此舉不會造成太大影響。

Ikea用戶以年輕族群居多，借貸創業公司Earnest一份匿名資料顯示，購買Ikea產品的高峰年齡為24歲，34歲以後消費比例開始呈現下滑；eMarketer數據也指出，美國民眾花費在D2C品牌上注意力，從2018年開始暴漲成為一項趨勢。

但也有看法指出，Ikea分手亞馬遜的後果將導致品牌失去市占率。無論從何種管道進行彌補，都不可能補回離開亞馬遜造成的損失，更不用說亞馬遜龐大的物流體系還能提供高品質的快遞服務。

品牌顧問公司Buy Box Experts合夥人詹姆斯．湯姆森（James Thomson）指出，品牌離開亞馬遜只是將利益拱手相讓，仍會有賣家透過管道低價批貨，放在平台上銷售，結合Prime服務帶來的運送等優惠，對於許多消費者來說，沒有地方比這裡更好了。

至於撤離亞馬遜後的下一步？Ikea於官方聲明中表示，他們會以滿足客戶無論何時何地、現在或未來的任何需求為目標，繼續與合作夥伴測試新的銷售方法。

《金融時報》指出，Ikea也正考慮建立自己的銷售平台，而非假他人之手販賣商品，但官方對此猜測沒有任何回應。

Nike也撤離亞馬遜！仿冒品氾濫、低價搶市成導火線

選擇從亞馬遜出走的企業，Ikea並非唯一。著名球鞋品牌Nike也在去年11月，結束與電商龍頭短短2年的合作；而手機支架品牌泡泡騷（PopSockets）、德國鞋類品牌Birkenstock也在多年前中止與亞馬遜的合作。（延伸閱讀：Nike斷然分手亞馬遜！背後2大關鍵因素是什麼？）

由於仿冒品充斥及朝D2C品牌轉型的策略，Nike去年宣佈中止在亞馬遜上銷售球鞋。 pio3 via Shutterstock

亞馬遜也的確存在令品牌遲疑的問題，第三方賣家占平台整體銷售的58%，然而賣家銷售的商品品質不一，亞馬遜也無力監管。去年12月，《華爾街日報》記者實際驗證發現，即使從垃圾桶中翻找出的商品也能登上平台銷售，亞馬遜根本不會過問。

從垃圾桶中翻找出的商品尚且如此，遑論仿冒或低品質的商品，這些超低價出售的球鞋或其餘商品，讓大品牌的價格在平台上毫無競爭力可言，進而影響銷售利潤。

對此，亞馬遜聲稱，他們絕不容許任何仿冒產品登上平台，已投入大筆資金用於「打假」。《華爾街日報》報導刊出後，亞馬遜也立即更新政策，禁止賣家銷售從垃圾桶翻出的物品。

由於是平台的經營形式，各品牌不只是合作夥伴，甚至還得和亞馬遜本身展開龍爭虎鬥。亞馬遜會仿效熱銷商品，親自推出更低價產品搶占市場這點，早已是各品牌人盡皆知的事。

去年羊毛鞋品牌Allbirds就公開指出，亞馬遜以不到一半價格出售類似產品，共同創辦人也聲稱，他相信亞馬遜販售起羊毛鞋是受他們所影響。

Ikea並未透露中止與亞馬遜合作的原因，但除了上述為各個品牌詬病的原因之外，合理猜測另一個原因或許是 銷售的商品種類有限 。礙於家具尺寸因素，Ikea在管理怎麼運輸、處理瑕疵品及退貨上並不容易，因此很難在平台上銷售利潤較高的大型家具。

大型品牌似乎正漸漸離開亞馬遜，不過短期內亞馬遜可能不必太擔心。中、小型品牌並沒有Nike、Ikea般的影響力，很難促使消費者離開平台赴各自的官網、通路購買，且完善的物流團隊也令資金不那麼充裕的業者難以割捨。（延伸閱讀：聖誕節前夕說分手！亞馬遜下令封殺FedEx，賣家反應兩極化）

資料來源：CNBC、Furniture Today、Retaildive

責任編輯：陳映璇