蘋果第三部春節賀歲微電影《女兒》上映，這次不是由中國導演執導，並且捨下了過去導演常用的昂貴「外掛」器材。

距離春節還有近兩週，蘋果今年的春節短片《女兒》也正式出爐了。跟前兩年一樣，仍然是「知名導演+iPhone拍攝」的熟悉配方，不過這次最令人熟悉的應該還是主演周迅。

雖然蘋果今年的春節短片不是由中國導演執導，但主要的創作團隊依舊來頭不小。導演是2017年奧斯卡金像獎提名電影《關鍵少數》的導演西奧多·梅爾菲，而攝影指導勞倫斯·謝爾最近的一部作品，就是最近橫掃各大電影節的《小丑》。

從陳可辛的扣人心弦的《三分鐘》、賈樟柯平緩細膩的《一個桶》，到今年周迅主演的《女兒》，它們除了都是用iPhone拍攝外，還有一個始終不變的主題——回家。

兩個「女兒」的故事

正如片名《女兒》，這一支8分鐘的短片，講述兩個女兒，三代人在除夕夜重聚的故事。

周迅飾演了一位單親媽媽，獨自一人帶著女兒在重慶開出租謀生。影片開頭客人因為周迅帶著孩子不願搭的她的車，周迅的黃色出租車在一眾紅色三輪車中顯得格外顯眼，也映襯出她作為單親媽媽的不易。

而這位單親媽媽何嘗又不是別人的女兒呢？在一段長達15秒的長鏡頭裡，周迅回憶了與母親發生爭吵，帶著還在襁褓之中的女兒離家出走，再也沒有回來。

影片不只是以周迅的角度來講述，還有她女兒的視角，小女孩透過一個自製的「萬花筒」，看到一個絢麗多彩的世界，而非枯燥艱苦的生活。

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雖然片中的周迅是一個獨立堅強的女性，但和女兒討論起餃子的時候，還是不禁想起母親以前過年包的餃子，是她最喜歡的韭菜雞蛋餡。

在一個下著暴雨的除夕夜，周迅正準備提早收車回家，但在女兒的請求下決定載上一位在暴雨中打車的婦女，而這位婦女正是周迅多年不見的母親。

原來，周迅的母親這麼多年來都在尋找她們母子。最後周迅一句「媽，我餓了」，母親拿出了保溫瓶裡的韭菜雞蛋餡餃子，她與母親多年的恩怨也隨之煙消雲散。

陳可辛的《三分鐘》，講述了一個列車員與兒子僅在火車停站3分鐘時相聚的故事，為了讓更多人回家，她不能回家。

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賈樟柯的《一個桶》，是一個在城市打拚的年輕人春節後返鄉的故事，離家時母親對兒子的惦念，正是無數遊子每年千辛萬苦都要回家的原因。

今年的《女兒》，即使女兒已經不再回家，但母親依然努力要找回這個家，最後三代人的團聚更是對「回家」最好的詮釋，因為家人在哪，家就在哪。

普通人能用iPhone拍出這樣的大片嗎？

跟過去兩年一樣，蘋果的春節短片除了劇情本身，更想讓人了解的，還有導演是怎麼用iPhone拍攝出來媲美電影大片的的質感，這一次《女兒》的導演和攝影指導也來到了上海環貿iapm的Apple Store進行分享。

從影片花絮可以看到。片中的那一段一鏡到底的長鏡頭，勞倫斯·謝爾是手持iPhone 11 Pro完成的，這樣的拍攝方式在影片中還有不少，導演表示這次的拍攝幾乎「沒有對iPhone進行任何特殊處理。」

你可能還記得蘋果2018年春節短片《三分鐘》，在影片火了之後，「陳可辛的iPhone X和你的iPhone X不一樣」的話題也紅了，原來要拍出這樣的大片需要不少昂貴的「外掛」： Beastgrip支架和轉接環、大疆的手持雲台和航拍無人機、售價八千人民幣的日光可視高清顯示器、多個鏡頭拼接起來的拍攝鏡頭……

先前拍《三分鐘》時，除了iPhone手機之外，還有許多昂貴的「外掛」。 Apple

這一次兩位好萊塢大咖並沒有過多的依賴這些昂貴的「外掛」，更多是用iPhone 11 Pro結合自己的創意完成拍攝。

比如利用iPhone 11 Pro的超廣角鏡頭，在有限的空間內拍攝長鏡頭，這樣一來一鏡到底也曾呈現出更豐富的場景細節。

攝影指導勞倫斯·謝爾表示，得益於iPhone 11 Pro擴展的動態範圍和影院級的防抖功能，他可以在更多場景進行手持拍攝，「感覺像在使用專業攝影機」，同時因為手機體積更小可以使用更多的場景。

西奧多·梅爾菲和勞倫斯·謝爾證明了一部好片不一定需要昂貴的器材，比如片中小女孩通過萬花筒的角度來看世界，使用的是一個由礦泉水瓶改裝的道具，來拍攝出一些特別的畫面，類似的視角轉換陳可辛在《三分鐘》也曾用到。

勞倫斯·謝爾在拍攝《女兒》的畫面。 Apple

那是否意味著普通人能輕易用iPhone拍出這樣的《女兒》這樣大片嗎？蘋果每次的春節短片，都會引發網友的這樣討論。

很遺憾，並不能。

不是因為你器材不夠好，從片尾的字幕你能看到，背後還需要一個專業的製作班底，更加重要的是審美和創意，蘋果既然請了好萊塢專業的導演，他們的水準就注定和普通人不在一個等級。

可這重要嗎？

我們大多數人追求的並不是拍攝專業的大片，而是在日常中記錄生活。導演在影片中對鏡頭防抖、4K拍攝、三攝系統的運用技巧，但凡能活用一兩個，都能在拍攝出不錯的vlog，讓你在社群中脫穎而出了。

要做到這點並不難，上週西奧多·梅爾菲和勞倫斯·謝爾就在活動現場教學了一些使用iPhone技巧，現場不少媒體同行不到幾分鐘也能拍出一些「媲美好萊塢導演」的片段了。

像iPhone 11 Pro這樣的智慧手機，它未必能讓你拍出像《女兒》這樣的大片，但卻降低了每個人拍攝「專業級作品」的門檻，可以隨時隨地像好萊塢導演一樣記錄生活，就像導演西奧多·梅爾菲說的：

有了這樣一個工具，你再也不能以器材為藉口不去拍攝了。

從聖誕到春節，各大品牌的廣告大戰

不知道從什麼時候開始，春節已經成為已經成為各大品牌的廣告大戰，這點和西方的聖誕節越來越像，在很多歐美國家，觀看各大品牌的聖誕節廣告，已經變成像中國人觀看春晚這樣的傳統。

其中每年最受期待的，莫過於英國老牌百貨 John Lewis，這家擁有150年歷史的百貨商店，在廣告行銷卻從不落伍。

John Lewis的聖誕廣告，每年用一段2分鐘左右的無對白MV來講述一段聖誕節的溫暖故事，廣告中基本不會有任何品牌植入，而是用故事表達聖誕節禮物的背後的意義，巧妙地和自己百貨品牌的定位完美契合。

John Lewis 2019年的聖誕廣告。 John Lewis

John Lewis幾乎每年都是YouTube上播放次數最多的聖誕節廣告，也帶動了更多品牌加入了聖誕節的廣告大戰中，開始像拍電影一樣拍廣告。

這也讓聖誕節成為了一個含金量極高的行銷節點，雖然這些廣告往往不直接帶貨，但卻創造了消費者需要被滿足的需求，這或許也是John Lewis上半年虧損2,590萬英鎊，但卻依然投入700萬英鎊在聖誕節廣告上的原因。

而近年來春節中令人印象深刻的廣告，沿用的也是同一個套路，那就是降低廣告中的行銷感，依靠「走心」來打動觀眾。

與聖誕節不同的是，「回家」才是春節廣告永恆的主題。蘋果的春節短片，去年支付寶請許鞍華拍攝的《七里地》，還有刷屏朋友圈的《啥是佩奇》，都是利用中國人的返鄉情結，在這場全球最大規模的人口遷移活動中，試圖攪動每個人的思緒。

希望在以後的春節裡，能看到更多「走心」的春節廣告。我們也有理由對蘋果有更高的預期，畢竟如果說John Lewis 是地球上最會拍廣告的百貨公司，那麼拍出過《1984》、「Think Different」這些經典廣告的蘋果，可以說就是地球上最會拍廣告的科技公司了。

責任編輯：蕭閔云

本文授權轉載自：愛范兒