Netflix股東經歷宛如雲霄飛車般的2019年後，今年華爾街分析師們紛紛看漲，並表示Netflix訂閱人數會再增加，訂閱費用則不太可能漲價。

Bernstein分析師陶德·喬恩格（Todd Juenger）預期Netflix（NFLX-US）今年不會積極漲價，而這有利股價進一步上攻，他重申其「優於大盤」的評級，目標價422美元，隱含漲幅約25%。

Netflix股東去年宛如搭雲霄飛車，去年到5月漲幅高達44%，但接著因訂閱人數遜於預期，股價在夏季重挫，最終卻又自低點回彈至全年漲幅21%。

喬恩格說道：「我們認為，Netflix多數北美、西歐和拉丁美洲地區今年不太可能漲價，而這令Netflix 2020年的訂閱人數合理看漲，尤其是上半年，今年將無須面臨與去年相同的漲價帶來的客戶流失潮以及總需求受抑制的情形。」

喬恩格表示，Bernstein公司追蹤Netflix在50個國家以上的訂閱服務費用，只有澳洲上個月調漲過價格，而且發現Netflix在印度測試3至12個月訂閱方案的折扣計畫。

其他華爾街分析師普遍正面看待Netflix，根據FactSet，約莫63%給予「買進」或等同買進的評級，另外26%建議「持有」。

《巴倫》本月稍早推測，越來越多低價的串流競爭對手切入市場，例如迪士尼（DIS-US）的Disney+和蘋果的Apple TV+，因此Netflix恐怕有一段時間難以漲價。

Netflix週二小跌0.07%至338.69美元。

無獨有偶，高盛也調高Netflix目標價，自400美元調升至450美元，隱含漲幅達32%之多，預估下週財報將可看到訂閱人數成長優於華爾街預期，且今年業績將有強勁表現。

高盛高階股票分析師西斯·泰瑞（Heath Terry）也認為，Netflix第四季電影和節目備受期待，第四季新付費的訂閱人數將增加970萬人，遠高於財測時預期的760萬人。

泰瑞說道：「雖然Netflix自第三季以來表現就優於大盤，但因為投資者的預期大致上趨於該公司財測，而我們持續相信Netﬂix今年能超越財測和共識預期，推動股價上漲。」

摩根大通分析師道格·安姆斯（Doug Anmuth）日前也因看好Netflix第四季電影和節目，預估Netflix第四季全球訂閱人數將增加770萬人，建議投資者增持該股票。

責任編輯：蕭閔云

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