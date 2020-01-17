踏入華碩於2019年底啟用的立功大樓，一時看不出地上的圖形究竟是什麼，這卻是華碩ASUS名字的來源。

耗時兩年，華碩（ASUS）位於關渡的企業總部新建的「立功大樓」於2019年11月13日正式啟用，因應華碩舉辦的CES媒體展示會中，讓媒體有機會一窺新大樓的內部。

華碩立功大樓於2019年11月正式啟用，並獲頒美國綠建築協會白金級綠建築認證。 華碩

進入立功大樓，除了偌大的ASUS標誌外，還能看到地板上由許多小點點組成的圖形。 陳君毅攝

在跨入立功大樓的大廳時，除了映入眼簾大大的「ASUS」之外，也能發現地上有許多色塊小點點所組成的圖形。不過，所組成的圖形相當大，需要到三樓才能完整看懂這個立功大樓的小彩蛋。

天馬Pegasus，是華碩Asus名稱的源頭

從三樓往大廳看去，才能看清楚大廳地板的圖形為一隻天馬。

陳君毅攝

也許不是每一個人都知道，華碩的英文「ASUS」來自希臘神話中的天馬（Pegasus），象徵著聖潔、完美與純真的形象，華碩希望藉此來傳遞永不懈怠、追求卓越的精神。

這也是新落成的立功大樓小彩蛋，在華碩2004年進駐的立德大樓並沒有此設計，立功、立德兩棟大樓，目前華碩企業總部共有6,000名員工進駐。

飲食、健康都顧到，員工餐廳、健身房俱全

一旁的牆邊展示有華碩各項產品，從筆電、AIoT到全系列電競產品都有。 華碩

從鍵盤、滑鼠、網通、筆電，華碩電競品牌ROG全系列產品，也都在立功大樓大廳兩旁的展示區中看得到。 陳君毅攝

當然也少不了經典的Zenbo。 陳君毅攝

更深入踏進立功大樓，可以看見兩旁展示一系列華碩過往的作品，包含筆電、手機、AIoT與電競專區全系列的ROG產品。

華碩的員工餐廳 陳君毅攝

再往上則是華碩的員工餐廳，目前有13家廠商進駐，包含7-11、摩斯漢堡、手搖飲迷客夏、拉麵山頭火等，最晚開到約晚間21：00的時間。

健身房內共有多種器材，一共80台設備，還有教練課程供員工排課。 陳君毅攝

立功大樓內還設有撞球桌。 陳君毅攝

此外，在立功大樓內也設有健身房，多種器材共計80台設備，甚至設有撞球桌，讓華碩員工可以自由使用。也有教練課程，員工可以在上班前、中午與下班後選擇合適的時間參與訓練，運動完後也有淋浴更衣間可供使用。

雨水回收系統，讓園區綠地可以自我灌溉

除了內部內容之外，華碩在立功大樓整棟建築為符合「永續經營」的概念，也下足功夫。

立功大樓的園區綠地有雨水回收系統，可百分百無需耗用自來水澆灌。 華碩

為呼應關渡平原的自然生態，保留超過5,000平方公尺的綠地空間，還規劃智慧控制的節能、節水設施，包含透過智慧控制系統與感測器，讓空調系統在任何負載下皆能保持最佳運轉效率。

園區綠地則是透過滴灌及雨水回收系統，提升水資源利用效率，可百分百無需耗用自來水澆灌，室內節水率亦比美國綠色建築協會能源與環境設計標準（LEED）基準節省55%以上。

也特別讓美國綠建築協會由資深副主席親自出席立功大樓啟用典禮，並頒發LEED白金級綠建築認證獎章。（延伸閱讀：看華碩新接班團隊如何拼2020？）

責任編輯：陳映璇