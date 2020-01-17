世界氣象組織聲稱，2019年是有紀錄以來第二熱的一年，氣候變遷迫在眉睫的當下，亞馬遜、貝萊德公司陸續採取動作，捍衛地球的未來。

世界氣象組織（WMO）本週宣佈，2019年是歷史紀錄以來第二熱的一個年度，同時過去十年是史上最熱的十年，顯示氣候變遷的情況正持續加劇。

這份結論不是WMO的片面之詞，NASA、美國海洋與氣象局、歐洲Copernicus（C3S）也同樣聲稱2019年是歷年紀錄中第二熱的一年。唯一比2019年更熱的年份是2016年，全球平均地表溫度只較2019年高出約0.04度。

2019年是有紀錄以來全球第二熱的一年。 WMO

澳洲大火延燒，2019氣候變遷議題引注目

2019年在氣候變遷上締造的紀錄不單如此，這一年同時也是歐洲最熱的一年；海洋溫度最高的一年；以及澳洲最為乾燥的一年。目前仍在澳洲東南岸延燒的野火，恰恰是這項嚴肅結論的具體表徵。（延伸閱讀：澳洲大火捐款怎麼做？企業紛紛出招）

WMO秘書長佩特里．塔拉斯（Petteri Taalas）表示，與工業化時代前相比，全球溫度已升高約1.1度，同時海洋熱含量達到前所未有的水準。他預估若維持當前的碳排放速度，這個世紀末全球氣溫將上升3至5度。

NASA戈達德太空研究所所長加文．史密特（Gavin A. Schmidt）指出，現在氣溫上升的趨勢「100%」歸咎於人類活動。

嚴峻的氣候變遷現況，讓各方企業不得不正視這個議題。亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）近期在印度一場會議上表示，呼籲各界重視氣候變遷，並聲稱現在還不願承認氣候變遷事實的人是毫無道理的。

貝佐斯補充，「這已經是個非常嚴重的問題，如果我們要在解決（氣候變遷）問題上有所進展，需要世界各地的人一同努力。」

貝佐斯大聲疾呼氣候變遷議題，亞馬遜做了哪些事？

過去一向對環保議題噤聲的亞馬遜，現在卻敢於如此大聲疾呼，他們在應對氣候變遷上，做了哪些努力？

實際上，亞馬遜已經於去年9月發布一項「氣候宣誓（Climate Pledge）」，針對降低碳排放做出承諾。按照亞馬遜的計畫，他們將提前在2030年實現巴黎協定的願景。（編按：2015年的巴黎協定，訂定本世紀末限制全球氣溫升高幅度介於1.5℃~2℃之目標）

貝佐斯聲稱，亞馬遜將比巴黎協定早10年實現淨碳排放為零的目標。 flickr

貝佐斯估計，2024年時亞馬遜使用的綠能比例，將從現在的40%提升至80%，並且2030年時將能達到淨碳排放為零的目標。他強調，亞馬遜將作為各家企業的表率，「如果我們能辦到這一點，任何企業都做得到。」

亞馬遜邁向淨碳排放為零的過程，也會公開透明向外界展示，貝佐斯聲稱，他們將定期測量及報告碳排放量。亞馬遜一年在全球遞送約35億個包裹，在實現淨碳排放為零這點，或許沒有企業能比它更困難。

作為實現這個目標的一步，貝佐斯同時宣佈與電動車新創Rivian達成協議，將購買10萬輛電動貨車，預計2021年開始陸續上路，2024年全面部屬這10萬台電動貨車。（延伸閱讀：解密2019年獨角獸報告：142家新創入榜，電動車黑馬強勢竄出）

貝佐斯近日透露，亞馬遜創造的影響不單單只有自身，為了兌現諾言，他們也會要求整個供應鏈實現減碳目標。

資金管理公司貝萊德將永續性納入投資考量

不單只有亞馬遜，全球最大資金管理公司貝萊德（BlackRock）也於本週表示，他們將把永續性納入投資考量。

執行長賴瑞．芬克（Larry Fink）在一封年度公開信中提到，日益加劇的氣候變遷問題，將從根本改變金融領域的發展。他指出，在投資策略中側重永續發展，不僅從社會角度來講有其意義，從經濟角度來說也是如此。

貝萊德管理價值7兆美元的資產，他們的一舉一動都有可能改變金融市場的風向。在氣候變遷越演越烈的現在，許多投資者都意識到這個問題可能為投資帶來風險，導致這位金融巨頭已經無法漠視。

貝萊德聲稱，會將企業的永續發展納入投資考量。 ShutterStock

具體而言，貝萊德將從部份不利於永續發展的投資中抽手，例如火力發電用煤廠商，但因為化石燃料產業仍是全球經濟核心，他們不打算完全退出，而是改以篩選的方式進行。

同時他們會督促企業發布符合永續會計準則委員會（SASB）準則的報告，並遵守巴黎協定的目標。

今年初，貝萊德也參與有著超過370位投資者的Climate Action 100+倡議，期望共同為減少碳排放貢獻一份心力。

資料來源：The Verge、CNBC、WMO、紐約時報

責任編輯：陳映璇