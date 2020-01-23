新創工程師的職涯到了中年，面臨著夢想與生活的互相消磨，眼前的路是1條還是多條？贏的光景很好想像，但輸了之後有想過自己僅有的能再帶你走多長遠嗎？

從公司第一位工程師，到第一位工程管理者，也已經三年有餘，從一開始事必躬親，每行程式出自我手，到現在我必須從同事工工整整，亮晶晶的程式區塊中，找出一些我能讀的懂的蛛絲馬跡。

團隊支援的產品，也從當初簡簡單單的mobile app +雲端伺服器，長到有硬體，有韌體，有embedded，有雲端，有mobile app，有DevOps，有Desktop Native⋯⋯等等戰線很長的整套服務。

身為一位負責一整個約10人工程團隊營運的工程師，除了經歷過好多場工程與營運的危機，要處理整個公司對工程團隊的信任問題，我的職責也離day to day的coding越來越遠，離管理越來越近。

處理過上一個工程危機以後，我開始深切任知到以往書上讀到後嗤之以鼻的那些所謂的「管理」，現在離我這麼近，我想這是一個抉擇吧？如果就這樣一頭栽進管理這條路，或許我以後永遠也沒有辦法回來當工程師了？畢竟捫心自問，比起管理者，我還是更想當工程師。

但是如果不轉身邁入管理這個領域，我怕我在職涯上的成長因此受限，回頭看看跟我同事的那些工程師們，每一個都在某些方面讓我嘆服，其他方面也完全不比我差。我已經老大不小了，養小孩的家庭時間正在蠶食鯨吞掉我所有的自我成長時間，如果不趁這時機跨過門檻，往後要在同一個平台上競爭，中年危機感只會越來越強，越來越烈。

其實我身旁的工程師中，也有不少正經歷中年危機的案例，老友工程師E在經歷過幾次傷心的職涯體驗後，毅然決然地遁出軟體業，選定了運輸業下手，打算自己做生意，擺脫軟體業中技術與管理之間的無限迴圈。老友工程師S在經歷過工程師，管理職，創業家，工程師，管理職⋯⋯等的循環後，選擇卸下戰甲，找到一個能跨國套利的工程師職位，不再過問管理界的風風雨雨。

老友工程師夫婦A與M，雖然雙雙在矽谷就職於令人稱羨的G社與L社，薪水總和堪稱朋友界之霸，但是一雙兒女的教育費加上在Los Gatos絕佳學區的房屋貸款讓兩人眉毛緊鎖，所有雄心壯志都先放到一邊。

這是無間道吧？我想。年輕一些時，所有人都認為自己的路會越走越寬，就算只是工程師，到某個時候，也一定有所突破，到時候突破所能夠換來的會是「自由」，有了自由以後，閒雲野鶴也好，將相王侯也好，都可以任我選擇。

後來當然不是這樣，突破點不會自己發生。走做公司這條路時，我當初賭的突破點有兩個：

或許會賺一點錢 或許會有一點名

或許會賺一點錢，跳出上班族的無限循環？

除非你已經連續成功創業過幾間公司，投資人甘願給你高薪水報酬，不然做新創公司要賺錢，只有把公司做起來，拿股份換錢。如果你運氣好，賭到一間facebook，算你祖上積德，恭喜你從此擺脫上班族的無限迴圈，進入高級新創人的族群，只要保守點花，從此吃穿不愁。

但是大部分的新創工程師沒那麼好運，運氣稍好的公司被Acqui-hire出場，股票沒賺到多少錢，但是至少混得進下一間中大型公司職缺，算是在人生職涯上有點交待，在朋友間也算抬得起頭。

運氣不好的，公司收起來以後，還得跟當初你面試進來的小朋友一起改改履歷找工作了，你贏得了你當初帶起來的小朋友們嗎？你比較貴喔XD如果這時候你還有簽證問題，那真的會有點難看，手上的選擇，隨著你的變老越來越少，越來越少。

或許會有一點名，還能再組隊攻略新的商業題目？

很多以新創為業的人都一樣，如果我成功出場，或是只要「看起來」成功出場，馬上可以想點新的題目出來，拿其他（「看起來」成功而已的話）創投的錢再度投入賽馬場，不管之前有多少萬個骨頭枯，找個當時熱門的題目（⋯⋯區塊鏈？），配上我過去成功所累積的名聲，還是能再度接近成功的。是嗎？

那如果連「看起來」都不成功了呢？後生可畏之外，我已經沒有任何名聲或是人脈資本去槓桿，失去了所有東山再起的可能，我在任何資本市場中呼不了風，喚不了雨，人生要如何繼續呢？

滿盤皆輸卻，看著別人成功

如果我最後的結果不理想，滿盤皆輸，看著別人美妙的成功，我能夠揮揮衣袖，散髮扁舟嗎？

應該是可以的！

功成名就本來就不是我兒時的夢想，我也不用向世界證明有多行。更何況在看過台灣矽谷眾多人才各顯其能後，我很清楚自己跟那些知名CEO/CTO，或是那些所謂超強創投傢伙比起來，什麼可以，什麼不行。

那麼，在經歷過這些風浪後，假設我截至目前累積的所有事業一敗塗地，滿盤皆輸的話，我會做些什麼？或者是，如果我運氣好，祖上積德，賭到了名與利，我會做些什麼？

仍然是「組隊開公司，做出並推廣自己著迷的產品，」我想。

這樣說來，我從來沒有為了名利苦撐，我苦撐都是為了自己相信的產品或是價值。想到這裡，心裡踏實了一些。成或敗，我都在做我自己想做的事情。

不要為了名與利苦撐。

所以走管理還是走技術？

其實答案已經呼之欲出了，如果還想繼續「組隊開公司，做出並推廣自己著迷的產品」我必須隨著公司的規模成長而成長，公司或是組織從來就不是一個人的事情，管理，也就變成下一個我必須掌握的能力了，默默翻開Julie Zhuo所寫的The Making of A Manager。

至於這條管理路會不會走得越來越寬，走得自由呢？敬請期待。

本文授權轉載自：台灣工程師的矽谷故事