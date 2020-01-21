短影音平台抖音（TikTok）在歐美迅速竄紅，Snap創辦人直言這個不同以往的社群平台，有望在未來超越Instagram的當前地位。

遙望未來，誰能取代Instagram在網路社群的地位？Snapchat創辦人伊萬．斯皮格（Evan Spiegel）認為，抖音（TikTok）很可能會是這位「篡位者」。

活躍於1960、1970年代的美國藝術大師安迪．沃荷（Andy Warhol）曾說，未來每個人都能在15分鐘內成名，但抖音似乎打破了這個預言，現在每個人成名只要短短15秒。

由中國字節跳動（ByteDance）所開發，以十數秒超短片為特色的影音平台抖音，近年來在歐美地區大為風行，極受青少年喜愛。在這個眾生平等虛擬舞台上，人人都有機會以一則簡單的短片，向全世界展現自己。

創造娛樂的影音更勝傳統社群的「身分地位」？

Snapchat創辦人斯皮格就是抖音的頭號粉絲，上週末於德國慕尼黑舉辦的數位生活設計（DLD）大會上，他向聽眾分享了對於抖音這款快速竄升的社群影音App的看法。

斯皮格指出，包含Facebook、Instagram在內等舊時代的社群平台，運作核心仍建築於身份地位上，「身份地位其實是社群平台的基礎架構，表現你是誰、告訴大家你喜歡什麼，然後收穫讚與留言。」

斯皮格認為，包括Instagram、Facebook的傳統社群平台，都是以「身份」為基礎。 Gil C via shutterstock

然而抖音則否，這是一個展現才華的舞台，而非將社會地位投放在網路上的平台，「人們花費數個小時學習新舞步，或者生動有趣的說故事方式，本質是在創造娛樂眾人的媒體。」斯皮格說。

基於以上論點，斯皮格聲稱，「以才華為基礎的內容，通常比以地位為核心的內容更有趣。」並認為抖音有可能超越Instagram的地位。

Snapchat與Facebook、Instagram之間的糾葛，讓外界不免好奇這番發言是否有「挾帶私怨」。2016年，Instagram「致敬」了Snapchat廣受歡迎的Stories功能，推出限時動態成功將用戶從正要崛起的Snapchat上搶走。

但無論如何，抖音這幾年在歐美的竄紅，都是鐵錚錚的事實。

活躍用戶同比成長85%，抖音引起美國警惕

身為社群平台的龍頭霸主，Facebook很早就意識到抖音爆紅帶來的危機感。2018年，Facebook故技重施推出短影音App Lasso，瞄準中南美地區，希望以擊垮Snapchat的招數，壓倒這位來自中國的社群新星。

然而Facebook這步棋並沒有奏效，抖音的成長絲毫沒有減緩。根據App分析機構Sensor Tower的報告，抖音是美國Google Play、App Store雙平台下載榜的常勝軍，已超過一年占領季度榜單的1、2名。

抖音從2018年迅速竄起，如今已是全球下載量位居第二的超熱門App。 Sensor Tower

同時回顧2019年整體表現，抖音在全球也是下載量第二大的App，僅次於WhatsApp，同年初更解鎖10億下載量的成就；上一季的營收表現也同比增長540％。

Instagram反倒成長出現頹勢，美國銀行一份9月公布的報告顯示，Instagram的下載量在2019年第三季同比下滑了9％，Facebook更是下滑達15％。而且這並非大環境所致，同期Twitter、SnapChat、Pinterest等同行仍呈現成長。

在活躍用戶方面，抖音仍與Instagram相去甚遠。Instagram早在2018年便達成10億月活躍用戶的里程碑，而按照App Annie的資料，2019年第三季時抖音的月活躍用戶約6.25億月活躍用戶。

不過，如同驚人的下載量，抖音的活躍用戶正迅速竄升，App Annie總經理保羅．巴尼斯（Paul Barnes）透露，6.25億活躍用戶這個數字，相較2018年同期增長了85％。

雖然不是最大的，它依舊不可忽視……它正以讓人難以置信的速度成長。 App Annie總經理保羅．巴尼斯（Paul Barnes）

App Annie的2019年度報告中，雖未更新具體的數字，但在月活躍用戶上，抖音已緊隨Instagram身後。目前抖音正大舉在Facebook、Instagram等平台上投放廣告吸引用戶。

但目前抖音的壯大已引起美國的警惕，不僅美國軍方5大軍種（美國陸軍、美國海軍、美國空軍，美國海軍陸戰隊和美國海岸防衛隊）相繼下令禁用這款短影音平台，議員也呼籲政府加強審查，認為抖音恐影響美國國安。若抖音有辦法解決政府疑慮，維持當前成長趨勢，Snap創辦人斯皮格所言的超越Instagram，或許真有到來的那麼一天。

資料來源：CNBC、Business Insider、Bloomberg

責任編輯：張庭銉