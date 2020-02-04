在歷經「認識自己、清楚感受數字重量」的過程後，我選擇放棄追逐流量和快速增長的想法，以緩慢的角度經營，來取得穩健的成功。

這幾年來，我一直採用了稱為「惦惦吃三碗公」的經營策略。不敢說有什麼巨大的成功獲利，但作為一位微型創業者而言，此策略確實幫助營運中始終維持穩定的黑字，除了償清前公司遺留的負債，更打開了一些跨國的商業合作，且我去年底才剛結束在日本舉行、橫跨4國參與交流的活動。

在我比較熟悉的廣義ACG（動漫遊）領域中，每年幾乎都可以舉出十家結束營業的公司或網站；若從這個角度來說，似乎此經營策略仍有可觀之處。這個策略的本質，是對於「流量」與「商機」保持若即若離的態度，並以緩慢的角度去等待它，我在前幾次的專欄中曾分享過一些實際案例，也非常榮幸收到了一些朋友的回應，所以再和大家分享一下我的粗淺心得。（延伸閱讀：一年後收到了回信）

成功不偶然，得了解機會「三要素」

瑞典環保少女Greta Thunberg以一句「How dare you！」而爆紅，卻也引來許多爭議。 Daniele COSSU via shutterstock

《時代》雜誌將年僅16歲的瑞典環保鬥士Greta Thunberg選為2019的年度風雲人物。這件事情有正、反兩面的評價。有些朋友認為她以豆蔻之年疾呼全球領袖正視氣候變遷，成功凝聚全球聲量，可謂當代年輕世代力量的展現；另一方面，也有朋友認為她不切實際，所謂出生在全世界最富有國家少女，一味呼喊道德，而無視許多貧窮國家的掙扎，更難免有不知民間疾苦之譏。

但在這件事情中，我得到的領悟是：

時間、空間和人的機會，或者說「天時、地利、人和」三方面具備的重要性。

「天時」指的是環保的迫切感已成全球共識，而Thunberg作為年輕少女，對比那些年長且帶有沙文色彩的男性國家領導人，當她說出「How dare you！」時更有對比張力；最後，她恰好身處一個具有話語權、高度國際能見度的世界中心，時勢造英雄莫過於此。

同樣的，對比電子商務先驅，博客來網路書店和亞馬遜（Amazon）創立於同年，一開始也都經營網路圖書，但25年後的今次規模已無法相提並論。又如我非常尊敬且佩服PChome的詹宏志先生，甚至認為詹先生的才華比亞馬遜創辦人貝佐斯更勝一籌，但身在這裡、受到地理位置局限，就沒有機會變成貝佐斯，台灣少女也不可能成為Thunberg。此言並非妄自菲薄，而是了解時間、空間與人（自我）之定位性。

在2012年公司倒閉後，我花了快7年的時間償清債務，在這段時間內，除了皺紋與白髮並行增加外，或許更重要的在於 ──「認識你自己」，一句刻在希臘德爾菲（Delphi）阿波羅神廟上的格言。假設有數百萬元負債，加上利息，若要在多少年內還清，則每個月我需要賺多少錢？在這樣的過程當中，你會很清楚地了解數字的重量，每一塊錢都是實際的感受，而非遠方的想像。

早期的香港電影《賭神》經常出現那種場景，男主角在牌桌上大喊「梭哈，3,000萬！」然後站在身後的黑衣人拿出皮箱往賭桌上倒錢，電影看起來很爽，但是3,000萬換算成現金是幾張鈔票？每張百元鈔票若為1公克，則3,000萬的紙鈔換算也重達300公斤，黑衣人拿得動嗎？電影中那口淺皮箱能夠裝載那麼多紙嗎？

或許您也經常在媒體版面上看到，一些名嘴大師在品頭論足各世界大公司的策略，開口閉口就是幾百億的數字，聽來頭頭是道，但如果現實上就只有100萬，我要如何穩健地增加成110萬呢？這不是口頭上那些巨大公司帶來的遙遠數字，而是你的切實感受。

認識自己，尋找數字的出口

「認識你自己」是很困難的過程，因為我們都有太多包袱和堅持。不過，當承認自己什麼都不是時，你就是了。 釋懷自己作一位平凡的台灣人，一位名喚梁世佑的普通人，而不可能叫馬雲或馬克．祖克柏。在此之後，我選擇放棄追逐流量和快速增長的想法，因為我認為它不適合身在台灣的我們。

大家看過宮廷劇嗎？宮廷劇在近7、8年來幾乎席捲中國的影視圈，在台灣也引發了相當的回響，許多經典的台詞不僅經過數次重播、觀眾們琅琅上口，過年佳節還有電視台一口氣播完全劇多集的創舉。

但綜觀所有的宮廷劇都有一個貫徹始終的主題：在一座沒有出口的院落中，無數的女人勾心鬥角，捨姊妹情分仇敵相殘，只為了討一位男人的歡心，而那位男人注定是要花心的，他絕不可能只專情在一人身上。為什麼這些女人要不擇手段呢？因為這座院落沒有出口，既然出不去，就注定只好弱弱相殘。在我看來，這就像台灣的流量市場，一座沒有出口的院落。

下次有機會的話，希望能和大家分享一下打開出口的方式。

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