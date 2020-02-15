隨著第二階段競標在下週五來臨，亞太電信風風火火地「正面迎擊」，除了把18家扶持的新創團隊帶來現場助陣，也透露了更多未來在5G布局的細節。

1月16日，讓台灣5G終於開始邁向正軌的第一階段競標，在歷經27天、261回合出價後，終於落幕。

在最炙手可熱的3.5GHz頻段中，中華電信拿到最大頻寬90MHz，但在另外一頭，亞太電信卻意外地全未標得，反而把重心放在高頻段28GHz、取得400MHz。

亞太電信董事長呂芳銘先前不只一次直白地向媒體透露，放棄3.5GHz的最主要原因，就是標金高得離譜，未來將以經營「5G企業專頻專網」為主要方向之一。

台灣5G標金擠進前段班，3.5GHz頻段總標金1308億元排第三，若計算單位取得成本，更創下全球記錄。 數位時代整理

亞太電信董事長呂芳銘表示，3.5GHz標金實在太高，且即使未得標，未來一樣能共與其他電信商「共頻共網共建」合作，並且已有友商主動上門洽談。 亞太電信提供

隨著第二階段競標在下週五（1/21）來臨，亞太電信風風火火地「正面迎擊」，舉辦了第二期5G加速器記者會，除了把18家扶持的新創團隊帶來現場助陣，也透露了更多未來在5G布局的細節。

5G借鏡韓國，玩不了資費就送5G加值服務

「對亞太電信來說，必須得找到5G特別的切入點，」亞太電信網路技術中心網路規劃處資深協理楊騰達說道。

當每一家電信廠商，都在積極爭取布局面向消費者端的5G網路時，不難看出亞太電信積極和新創團隊合作，其實是事出有因。

楊騰達認為，今年台灣5G開台，要讓消費者對5G網路「有感」，無非就是頻寬變大、速度變快，但台灣不可能在2020年就全台都布滿5G基地台，而且對於消費者來說，5G的「快」，是否需求真的那麼高？

「就跟當年2G轉3G時，剛開始沒有人能理解3G是什麼，電話還是一樣的打法，我認為今年6～7月5G出來時，也是一樣的狀況，」因此，找出5G可執行特別的應用，並透過資費方案一起推給消費者，或許吸引力更高。

楊騰達表示，韓國用吃到飽方案＋加值服務把5G推向消費者端的方式值得借鏡。 SKT

他舉例，若以和台灣市場較相近、又走在前面的韓國舉例，要讓用戶對5G感興趣，韓國電信商除了推出了吃到飽方案外，還免費加送VR應用服務，而VR毫無疑問地可以和5G串連起來。

「韓國5G用戶成長這麼快，除了靠政府支持，還有資費方案的改變，但台灣的資費方案⋯⋯已經很難再調整了，我們唯一的機會點，就是讓5G搭上應用服務一起賣。」

因此，亞太電信合作的新創團隊，除了能讓亞太累積更多在5G應用開發、商業模式上的經驗，未來也不排除會是亞太電信一起推向消費者的加值服務。

「去年我們的5G加速器計畫，比較鎖定跟消費者或是娛樂有關，今年有點不一樣，任何東西可能都跟5G有關，那有沒有大家還沒看到的東西？」

武漢肺炎防疫也能5G？

其實，綜觀亞太電信2019年合作的團隊，不少應用其實用4G也可以達成，只是5G高頻寬（eMBB）、低延遲（URLLC）和大連結（mMTC）的特性，會它發揮得更好。

2020年的團隊無非也是如此，但其中有一支醫療保健團隊引人矚目，甚至能和近期武漢肺炎（新型冠狀病毒）防疫隔離工作搭上線。

這間在2015年成立、名為「奇翼醫電」的公司，透過自主研發的一款穿戴裝置，可以生成用戶的心電圖，除了可以檢測心律、呼吸以及體溫外，藉由AI和平台的線上醫師分析，可以即時發現用戶有風險，這一套系統正適合用在目前被隔離者，以及每天自我檢測管理的人身上。

「現在因武漢肺炎被隔離的人，衛福部追蹤的方式是人人發一台手機，每天打電話詢問狀況，問你有沒有移動出門、身體有沒有異常，很費力又費時，但用了這個系統，不僅可以每天匯總看到隔離者們的身體數據，還有GPS可時時監看他們位置，」奇翼醫電總經理李維中解釋。

透過系統後台，可以時時監測每一位患者的身體狀況，甚至是心電圖。 唐子晴攝影

另外，在疫情肆虐的期間，被隔離者或自我管理者，也可以透過這一套系統來自我檢測；如果有發現任何異常，還可以遠端咨詢平台上70人的醫療團隊。

在個人版APP上，也可以看到心律、體溫等各項數據。 唐子晴攝影

「像衛福部部長陳時中說的，每天有7萬台灣人要追蹤，但或許有更多人，70萬、甚至是700萬人，不敢去醫院做檢測，」李維中表示，醫療資源有限，倘若民眾可提早知道病情和身體變化，就可以防堵疫情缺口。

奇翼醫電目前已經和國內外不少長照中心合作，李維中表示，這一套解決也已經推給政府做參考，以及在疫情嚴重的中國，不少企業為保障自己的員工，都正準備採用。

然而，5G究竟可以在這套系統中，起到什麼作用？

「5G讓系統判更快，如果有人在家心肌梗塞倒下，這時5G就可以更快的透過他的身體狀況數據，判別他目前是否處於緊急狀態，並讓系統更迅速的通知患者所設定的聯絡人以及救護車。」

責任編輯：蕭閔云