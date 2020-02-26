疫情衝擊中國70%製造產能，被動元件龍頭國巨傳言調漲MLCC及晶片電阻報價，對此陳泰銘提了兩點原因，也透露現在手上客戶訂單是供給的2倍。

被動元件供給去年下半就稍緊，在武漢肺炎疫情衝擊下，兩大廠國巨跟華新科傳出醞釀漲價消息，對此國巨董事長陳泰銘26日受訪透露，雖然疫情衝擊需求衰退2成，供給面的挑戰卻更大，國巨2月稼動率降至35~38%，反應成本勢在必行。

法人指出，國巨通路商子公司國益已於1月初，對部分中國客戶調漲晶片電阻（R Chip）售價10～15%，並選擇性優先交貨利潤較佳的訂單，利潤較差的訂單則拖延交期，甚至智慧型手機用的0201與0402晶片電阻已供不應求，0603晶片電阻也吃緊，由於MLCC也吃緊，3月1日將全面用新報價交貨。

「我們產出多少，大家分配多少。」陳泰銘26日主持股東臨時會回應供貨吃緊問題。

市場高度關心肺炎疫情干擾下，70%產能座落於中國境內造成的衝擊，以及是否後續將對客戶調漲報價？因為市場盛傳近期國巨對客戶喊漲，除通路商已經漲價，大型EMS（電子專業製造服務）如鴻海或仁寶也在議價中。

被動元件2018年漲價後，今年又再傳漲價。 shutterstock

對此陳泰銘以稼動率低於規劃，人工與運費成本上漲兩因素間接回應「漲價說」。

他表示，中國目前為止肺炎情勢很嚴峻，中國產能占比7成是受影響部分，2成多的台灣及占比5～7%的歐美不受影響。

但中國招工面臨挑戰，雖政府允許復工，但人員訓練需要時間，由於跨省人員流動管制多，因此2月產能稼動率僅35~38%，期待3月稼動率回升，全體稼動率朝50%邁進。但相較於去年規劃，今年3月底稼動率60~65%相比仍低得多。

被動元件喊漲，陳泰銘歸咎兩警訊

陳泰銘釋出兩大警訊：首先是晶片電阻（R Chip）跟MLCC（陶瓷電容）庫存雙雙低於30天，創10年來最低水位，比華新科的5~6週庫存要更低，因此必須「 我們產出多少，大家分配多少。 」

其次：市場需求預估因肺炎疫情衰退20%，但MLCC跟晶片電阻產能衰退更大。他補充，2月過年雖有給三倍薪水，讓員工留廠生產，保持25~30%稼動率，但現在空運費也上漲，成本將適度反應，列入製造費用中，言下之意就是會漲價。

「我們訂單供貨比（B/B Ratio）現在超過2。」陳泰銘說，這也意味，客戶訂單是供給的2倍。

國巨董事長陳泰銘（左）與營運長王淡如（右） 王郁倫攝影

日韓兩大巨頭身陷疫區，國巨去年EPS賺16.35元

市場擔心MLCC兩大霸主：村田跟三星各位於日本跟韓國，現在剛好是疫情重災區，若未來疫情擴散，是否會造成更大供需挑戰？他直言，若真如此，將從現在「挑戰」，變成「更挑戰」。

陳泰銘表示，現在各國是期望4月疫情緩和，但仍需要高度觀察，如今中國稍有受到控制，但日本、韓國跟歐洲沒想到疫情卻變緊張。

相對於國巨說法，華新科顯得老神在在，甚至直言供需吃緊但不缺貨，所以尚未考慮漲價，仍在觀察中。華新科表示目前庫存水位5～6週，工廠復工相當順利，晶片電阻、MLCC的稼動率各約70%（中國稼動率50~60%，高雄跟馬來西亞全產能生產），原因是工廠位於深圳跟東莞，疫情沒有像昆山、蘇州嚴重，因此復工率優於同業。

對於同業漲價「慢動作」，陳泰銘仍泰然自若，他表示各家服務都有所不同，國巨本身會在有限產能下，盡全力服務客戶，現在確實供需不平衡一點，相信「客戶能理解，相互體諒」。

國巨在併購後，晶片電阻成為第一大（左圖），MLCC成為第三大 國巨

國巨股東臨時會中通過發行8000萬股增資股，參與海外存託憑證發行，讓美商基美（KEMET）股東參與認購，「我們希望給基美股東參與成為新國巨股東的機會」他說。基美合併案預計第三季將完成。

國巨為此將發行8億元股本，陳泰銘說，合併後將認列基美400億元營收，以及EPS 8～9元，股本增15%，但獲利增加50～60%，是很划算的生意。

國巨26日也宣佈2019年度財報，全年度合併營收413.07億元，較去年同期減少46.5 %，稅後合併淨利69.45 億元，每股稅後盈餘16.35元，略低於市場預估的17.5元以上水準，董事會決議配息15元。

去年獲利低於法人預估，主要是第四季任列併購基美的一次性費用3.3億元及匯兌損失9.2億元，這些業外支出約影響EPS 3元。

責任編輯：陳映璇