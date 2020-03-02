23歲的YouTuber陸子淵（六指淵）創辦設計教學平台「六指淵特效教學網」，比起網紅，他為什麼更想當「校長」呢？

想學習做影片特效，Adobe旗下After Effects（AE）幾乎是首選。若嘗試找尋教學資源，Google搜尋很容易找到僅次Adobe官網的「六指淵特效教學網」。

年僅23歲，本名陸子淵，更多人認識是他的YouTuber身分──六指淵，以及多次登上新聞版面的特效製作能力。

早在高中時期，陸子淵就開始一字一句打下AE中文教學內容，而促使他接觸特效製作的關鍵，是因為用手機拍的幾支影片頗受同學喜愛，正當他自以為終於找到一技之長時，卻被人嗆聲「不過是剪剪片、上上字幕而已」。

「一秒就關」的痛，讓百篇教學文誕生

「從那一刻起，我就立志做出一般人沒辦法做的影片。」於是，陸子淵開始學習特效製作，一打開AE卻發現整個介面都是英文，「我真的一秒就馬上關起來了。」

後來，陸子淵仍靠著國外教學影片，緊盯著老師的滑鼠移到哪裡、按了什麼按鈕，並死背單字組合，一步一步學習。由自身經驗出發、深感「無中文」的學習痛苦，他在高中時架設教學網站，打下第一篇特效教學文，「我每學到一個技巧，就把它打成教學文章，現在已經有幾百篇文章了。」

透過「六指淵特效教學網」以及後續成立的交流社團，陸子淵慢慢累積了一批學生，也有企業內訓、補習班，甚至是大學希望他能前往演講、兼課，他更在大學一年級時被網紅經紀公司相中簽約。

隨著教學內容愈來愈豐富，陸子淵卻發現一個問題：模仿他做出AE特效很簡單，但學生們普遍美感不足，就算特效再厲害，做出來的東西一樣很醜，「能不只教AE，更廣泛地提供美感教學？」

因此，無限設計學院的概念誕生了。陸子淵靠過去累積的名氣與號召力，請待過4A廣告公司多年的設計師製作線上課程，同時固定舉辦實體講座，邀請業界知名的動畫團隊來上課，線上、線下全面提供不同的設計教學。

後續更推出號稱設計界Netflix（繳月費就能看到飽），從色彩學、設計思考到前端設計、開發流程的「跨領域學習方案」。陸子淵理解線上課程有方便、隨時隨地都能多次觀看的優勢，但實體課程允許「問到飽」的體驗也難被取代，才採取虛實課程皆有的形式。

陸子淵大學一年級就以突出特效製作能力被經紀公司相中，後續更成為訂閱破15萬的「技術流YouTuber」，並吸引可口可樂、華碩等大咖上門合作。 侯俊偉攝影

挖掘痛點，用設計力改變世界

回到最初，連平台名字都還沒取，陸子淵就決定做出「從需求出發的設計學院」，所以在事前廣發問卷調查需求、透過募資測試市場水溫，最後獲得近700人贊助，達標金額近400％，讓原以為會虧錢的他，心裡更踏實地向前，「首度募資就有如此成績，我相信接下來會更好。」

其實陸子淵從學生時期成為YouTuber後，就不乏許多品牌找上門談合作業配，包含Sony、家樂氏、Lenovo等大廠，再加上其他活動，每月收入突破6位數。那他為何冒著平穩生活可能受到影響的風險，創立設計學院？

我真的太喜歡創業了。 無限設計學院創辦人既負責人陸子淵

很難相信這句話會從畢業不到一年的年輕人口中冒出。「從大一開始，我每年都參加學校的創業競賽。」陸子淵說，剛從雲科大數位媒體設計系畢業的他，認為設計師的工作就是「發現問題、解決問題」，與創業「找尋痛點、解決痛點」邏輯相符。而許多人認為創業是能改變世界的能量，「設計師應該也能拯救世界吧？」陸子淵笑著說。

無限設計學院規模的確還不大，線上課程的競爭也相當激烈，但陸子淵舍我其誰的態度，並沒有任何退縮，「世界上只有我能做的事情，就應該要多做。」

一個YouTuber的創業之路：

Q：訂閱人數不多，為何仍能接到許多廠商業配？

A：其實這就是專精於特效製作的好處，因為我能夠運用各種不同的特效，更能滿足廠商們各式各樣的想像，而不受限於腳本與演出的限制。

Q：怎麼在眾多線上課程中做出區隔？

A：現在線上學習的平台很多。除了用我累積的人脈找尋師資之外，無限設計學院主打「嚴選師資」的概念，找尋真正待過業界多年、擁有實戰經驗的老師。也因為篩選相當嚴格，希望能打造出「被無限設計學院找來上課的老師，都是獲得認證」的榮譽感。

Q：比起網紅，為什麼更想當「校長」？

A：伊隆‧馬斯克（Elon Musk）說過這輩子就做3件事情：網路、能源與宇宙開發，依序做了PayPal、Tesla跟SpaceX，而我也規畫人生要做的事：從凝聚設計社群開始，下一階段就是開發教育與創作者工具，最終希望能成為所有創作者所需的一條龍服務。

責任編輯：張庭銉