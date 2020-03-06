Yahoo香港拍賣即將結束營運，但去年台灣Yahoo奇摩拍賣卻在賣家數、商品量這兩個指標創下開站以來最好成績，這背後的秘密是什麼？

今年2月，Yahoo香港拍賣宣布將在5月31日全面停止營運，消息在台灣引起一陣討論。因為，當香港停止服務後，全球僅剩下台灣、日本持續營運Yahoo拍賣。

這個消息讓人好奇，台灣市場有什麼特別之處，能讓拍賣服務需求不減？甚至官方還發聲明強調：「業務一切正常，2019年已交出漂亮的成績單。」

香港面臨淘寶強敵，台灣靠小商家撐腰

像Yahoo奇摩拍賣這樣C2C電商平台，許多人心中浮現的是轉賣自有二手品的個人賣家，這也的確是他們的營收基本盤。「不管我們成長到哪裡，他（賣二手物的個人賣家）仍占有一定的營業額比例，不管我們成長到哪裡，比例上都差不多，」Yahoo奇摩電子商務產品規劃管理部總監蔡篤豪說。

事實上，不只二手個人賣家市場， 2019年Yahoo奇摩拍賣賣家數年成長3成、商品量較前年翻倍成長，兩個數字都是Yahoo奇摩拍賣自2001年開站以來最高的數字 。官方認為，能創造這樣的好成績，其實是靠台灣許多的中小型賣家。

根據經濟部發布的資料顯示，2018年台灣中小企業家數為超過146萬家，占全體企業97.64%。Yahoo奇摩拍賣事業群業務總經理林燕也觀察到，「 平台上真正有影響力的，很多是小商家，他們其實都是實體商圈的店主 。」不過具體占比官方未有明確數字。

反觀香港市場，小型賣家數量沒有台灣來得多，資策會MIC資深產業分析師張筱祺認為，由於香港與中國的商業互動非常密集，因此，儘管Yahoo拍賣在香港經營很長一段時間，但無論在產品、賣家的數量上，淘寶都會比Yahoo拍賣的規模大很多，淘寶也吸收一些Yahoo拍賣的賣家，這也成為Yahoo香港拍賣熄燈的重要原因。

免刊登費、僅收手續費，拍賣平台開店成本較低

為什麼小型商家愛用拍賣網站？林燕分析，C2C拍賣電商平台免刊登費、僅需收取成交手續費的特性，相較於自建官網或上架B2C商城，對商家來說成本較低，因此很適合剛剛踏入電商領域的小型商家。

同時，這些小型商家比個人賣家更在意服務品質，以及與熟客之間的互動，為滿足這些中小型商家的生意需求，去年Yahoo奇摩拍賣推出許多新功能。像是在雙北地區推出當日快速到貨「都會送」服務，自去年1月服務上線以來，已超過2,500間賣家開通都會送服務，超過62萬件都會送商品在線。另外，也有幫助賣家經營熟客的「粉絲通」服務，自去年6月上線後，使用賣家數成長近1.7倍。

Yahoo奇摩拍賣攜手萊爾富超商，首次推出「不限消費金額」、「不限次數」免運優惠。 Yahoo奇摩

今年，Yahoo奇摩拍賣也與超商萊爾富合作推出限時免運活動。雙方串接系統、金流，讓賣家在寄送商品時不用先支付運費，僅需等買家取貨付款後扣除即可。「這對賣家來說，也是一個體驗升級，」林燕表示。

面對武漢肺炎疫情衝擊，小商家展現彈性應戰

受到近期武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情影響，露天拍賣曾表示，站上賣家因中國尚未完全復工而無法進貨，促銷活動力道變小、交易商品種類改變，但整體交易量仍見成長，這樣的現象在Yahoo奇摩拍賣上也能看到。

面對疫情的衝擊，林燕觀察，站上賣家在面對疫情挑戰時，充分發揮中小企業極具彈性的特性，「甚至看到很多3C商品的賣家轉賣口罩套，這種彈性是大企業無法做到的。」

蔡篤豪分析疫情對站上銷售的影響，「由極短期看來，是有疫情的流量進來；短期看來可能會有供應鏈斷貨的危機；但長期看來，由於大家更習慣電商購物，因此對電商產業是有好的影響。」

責任編輯：陳映璇