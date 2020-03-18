防堵武漢肺炎疫情，台灣再度顯現科技實力：亞迪電子熱像體溫儀，可算出2公尺內的人體溫度；愛微科的嬰兒體溫貼片，搖身成為發燒監測神器。
1 台灣不只有口罩國家隊！這些體溫科技，火速接到國際訂單
「你的口罩還夠嗎？」拿健保卡、上藥局排隊，成為嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）爆發後的全民日常。台灣雖然防疫有方，不過這場長期抗戰，隨著世界各國確診人數持續上升，壓力只增不減，連帶讓「量體溫」設備需求爆炸。
例如醫材廠泰博，2月份出貨6萬支額溫槍，月增1倍，預計3月將出貨15萬支。
熱映、豪展等台灣額溫槍、耳溫槍代工大廠，原先股票單日交易量僅在數十至數百張，2月開始快速受到矚目，每日交易量跳出幾千張，一度還出現1.8萬張的驚人數字。
3月4日，經濟部正式公告「紅外線額溫槍禁止出口」措施，短期禁止至3月底為止，目的就是為了確保國內供應量足夠。違法出口將沒收產品，處3倍價格罰鍰；旅客僅能攜帶2支出境。
外貿協會估計，我國體溫計（含其他溫度計及高溫計）產值及成長率自2015年起每年持續成長，2018年產值達新台幣5.2億元，出口金額成長14.6%。
從數字來看，體溫量測平時絕非是熱門生意。換言之，唯有專注技術開發、解決痛點，累積產品底蘊，才有機會讓自己被看見。
台灣新創公司，同樣在這波防疫大作戰中，證明自己的真功夫。
一次量測多人體溫，並發出警告
「來，小朋友自己看著鏡頭喔！」早上7點，桃園縣福源國小的老師與護理師就守在校門口，監測小朋友的體溫。只要體溫過高，系統就會發出警示。
福源國小全校人數僅126人，規模雖然不大，但在疫情爆發不久就馬上採用「紅外線熱像體溫儀」量測體溫，取代使用耳溫槍，既方便又安全。
「傳統方式每量一個學生，就得換一次耳套，其實很花時間。但，要買新的產品又會卡在預算不夠。」福源國小主任表示。
幸好亞迪電子董事長周育良主動捐贈產品給福源國小，解決了燃眉之急。事實上，亞迪也是目前台灣唯一開發自主「熱像測溫模組」的業者，他們自2017年起和歐洲紅外線熱像半導體大廠LYNRED合作，把技術和零件抓在手中，不怕缺貨，至今年底，可把產能提升到20萬個。
「把模組裝設到監視器、電子看板等配有鏡頭的設備上其實就能用，甚至不見得要買整機。」亞迪電子副總經理蘇主勝強調。
紅外線熱像體溫儀的好處，在於可快速算出距離約1～2公尺的人體溫度，進行多目標追蹤測溫，並且主動拍照，發出警告。
由於熱像體溫儀多仰賴進口，在需求暴增下，市場也出現缺貨情形，像新北市立樟樹國際實中、新北高工與鶯歌工商，就共同「自製」校園版產品，提供學校體溫檢測大量需求使用。
目前在高鐵、台鐵等大型車站、捷運、購物中心，都可看到紅外線熱像體溫儀出現，甚至，國防部體系的國家中山科學研究院，亦在疫情爆發後技轉軍用技術，開發高畫質測溫儀給立法院使用，並已經開放對外販售。
成本，更是紅外線熱像體溫儀普及的最大挑戰。
以中科院、國外大廠產品為例，一套價格接近50萬。 FocusVision Technology執行長鍾逸豪認為，醫院、公單位對於價格的容忍度較高，但像餐廳、咖啡廳業者，很難接受付出高額成本，因此他們從機器視覺、感應器技術出發，切入發燒快篩領域，鎖定入門價位，目前提供淡江大學使用。亞迪電子更喊出，品質不輸人，價格可壓在大廠的１／４至１／５。
全球最小智慧體溫計，24小時體溫狀況全掌握
非接觸式的體溫科技，首先受到市場關注。不過，深耕寶寶體溫量測市場的愛微科公司，因為其智慧貼片能連續監測多人體溫，時間長達36小時，同樣在防疫期間受高度關注，打響B2B（企業對企業）商機。
愛微科共同創辦人兼副執行長張和逸笑說，公司主力客群一直是新生兒父母、備孕人士，醫療監測雖一直在產品用途的藍圖上，過往成績卻沒有這麼亮眼，因為多數人並不會太在意體溫變化，
但也正因為要面對消費者，愛微科的貼片在一開始就追求舒適、極小體積的「頂規」邁進；至目前為止，仍是世界最小的穿戴式智慧體溫計。
比起紅外線耳溫、額溫，x直接接觸皮膚表面的「腋溫」，是目前最準確的測體溫方式之一。貼在腋下的皮膚設計，讓測溫精準度落在正負0.05度，符合美國及歐洲醫用體溫計測試標準。
「陸續加起來，這陣子接到的訂單數是10萬套。」張和逸強調，由於有許多需求來自醫療監測，因此不敢一口氣出貨，需要來回測試，像是與泰國私人醫療集團的合作，就從300套產品開始測試。
他解釋，一般人想了解自己是否發燒、生病，一天量個2至3次就算多了，醫院照護卻需要1～2個小時就量一次。 體溫貼片具有取代重複量測、減少接觸患者的好處，成為愛微科的大好優勢。
在需要全球挺身而出的防疫戰爭中，似乎不該用抓住商機來形容這些體溫科技。事實是，這些台灣技術、人才，願意在浪潮未出現前，細細打磨自己的產品。
即便，微軟、百度等國際公司推出體溫量測方案、加入市場。MIT本土研發能量，已在領先位置發光。
責任編輯：林美欣
2 2米內發燒人現形！亞迪電子熱像體溫儀，為何不怕全球斷鏈危機
「瞄準！射擊！」面對1公里外敵人，狙擊手仍能靠著鏡頭追蹤體溫，在漆黑夜裡掌握對方動靜。電影裡常見情節，其實只是「紅外線熱成像」原理的應用之一。
這項技術，從早期的軍事用途、工業管線監測，一直到最近嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）爆發，才更受到廣大消費者注意。
紅外線熱像儀功能可分成兩種：熱影像（Imaging）與熱像測溫（Thermography）。前者呈現物體不同溫度的亮度對比，後者除要求影像外，更重視在動態環境中標示出溫度。
「電話真的是一直響，問我們開學前能不能出貨（體溫篩檢儀）。」亞迪電子副總經理蘇主勝說：「過去，大家都覺得管制發燒是疾管署的事，我想信這一波疫情會帶來改變，讓技術走向日常。」
2018年，亞迪電子發表一套非接觸式生理照護系統，結合熱成像測溫與生理雷達技術，能在特定距離且無干擾情況下，監測人體與動物的體溫、呼吸與心率。這套系統在台灣、日本、中國都有導入案例，運用於長照和畜牧市場。
「人體量測比工業困難的原因在於：同一點溫度不能有太大起伏，得更加精準。因此，同業比的是，誰能用熱像儀穩定測出體溫。」蘇主勝表示。
他解釋，使用紅外線額溫、耳溫產品，雖不需碰觸人體，不過感測距離有限，且容易受量測者的穩定度影響；相較之下， 熱像體溫儀距離能拉至約兩公尺，擁有連網監控功能，並會主動追蹤人體、提供發燒警報，才會在武漢肺炎延燒期間獲得不少目光 。
販售紅外線熱像儀業者不在少數，亞迪電子特別在哪，為什麼敢喊出自己是「台灣第一」？
2017年，亞迪電子開啟和歐洲紅外線熱像半導體龍頭製造商LYNRED合作，採用LYNRED一次性授權的紅外線探測技術，由亞迪電子開發功能性模組、校正溫度系統，雙方於2019年第三季試樣，目前已成功出貨。
這款模組，是目前唯一採80×80像素、無快門（shutter-less）、30FPS（每秒顯示禎數，Frame per Second）高連續張數功能的熱像溫度感測模組。
「 台灣幾乎所有業者都仰賴進口，我們不只有成品，連熱像測溫模組都是自己的。 」蘇主勝強調，要避免產品缺貨，首先要把技術和零件抓在手裡，這是亞迪兩年多來一直努力在做的事。
為了打造出這款產品，亞迪董事長周育良還在法國投資了一間小型的紅外線熱像半導體設計公司，引進技術人才。
走「低解析」路線，產品價格僅他廠2成
如同拍照，紅外線熱像測溫的畫面，其實是由一張張照片組成，張數愈高、追蹤目標的速度愈快。快門的作用，則是當感熱元件吸收一段時間熱能後，能強制切斷重來，重置測溫，避免數值失準；缺點是，快門用久會損壞且無法維修，測溫數值也不穩定。
只不過，亞迪的測溫影像走「低解析度」路線，和國外產品主攻「高解析度」不同，經常受到同業攻擊。蘇主勝表示，這是目標不同帶來的差異。「如果產品爆貴，就算能把人看得很清楚，能導入到多少地方？」
但也因為如此，相較於市售紅外線熱像體溫儀要價30～50萬新台幣，亞迪透過其系統整合能力與自有模組，產品價格可壓在大廠的兩成。
亞迪目前共開發出四款熱像體溫儀，導入多間學校、購物中心與大樓，亦獲得聯電在台灣及中國的工廠採用。未來目標，是讓自家感測模組能與監視器、電子廣告看板等帶有鏡頭的設備結合，快速打入消費者市場。
這波疫情讓紅外線熱像儀真正被消費者注意、被市場接受，而不是像過去，僅限在特殊領域裡，「說穿了，以前沒有台廠要做紅外線熱像體溫儀，就是因為不好賺；工業領域，甚至有機會賣一台、賺一年。」
蘇主勝說，「如同組成口罩國家隊用意，是讓台灣有足夠的生產能量，讓民眾毋須恐慌。」他強調：「擁有自主熱像測溫模組，也等於告訴大家：我們有技術，不用怕別人斷貨。」
亞迪電子
董事長：周育良 成立時間：2011年
經營規模：資本額新台幣2.39億元
關鍵技術：非接觸式感應（熱像感測器、短距離雷達技術）
成績：感測模組年產量上看20萬個
責任編輯：張庭銉、林美欣
3 疫情引爆10倍買氣！全球最小嬰兒體溫貼片，搖身成為發燒監測神器
一場嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球疫情，讓台灣製造的嬰兒體溫貼片，瞬間成為中國市場居家隔離、醫療檢疫好幫手。
成立僅5年的愛微科（iWEECARE），打造出目前世界最小的連網智慧體溫計，能提供遠距自動監測體溫與預警功能。他們將溫度感應計整合進約3公克、郵票大小的軟式貼片，貼在腋下皮膚，可連續36小時不間斷地，透過藍牙傳輸體溫資料至手機App和雲端後台，呈現即時溫度變化，還能設定發燒警示。
這套產品，在疫情爆發後累積約10萬套訂單，詢問度比平日生意超出10倍，甚至出貨至中國武漢、南京等地醫療機構，成長力道之強，連創辦團隊都感到意外。
智慧體溫貼片爆紅的原因在於： 市場上僅有這款產品能做到「主動連續多人監測體溫」 。
接觸式電子體溫計、耳溫槍、額溫槍等產品，主要用途在得知「單次」體溫，需人工重複量測，仍有接觸、傳染風險；紅外線熱像體溫儀則受限鏡頭距離與角度，範圍超過2公尺易產生誤差。
「追蹤患者體溫，關鍵在於能否掌握變化。」愛微科共同創辦人兼副執行長張和逸表示。
他舉例，若發現一名患者體溫超過37度，醫師並不會馬上讓他吃退燒藥，常會說：1個小時後再量一次，觀察其體溫是逐漸升高，或是下降，再進行正確處置。
愛微科行銷總監姜盈岑解釋，傳統照護方式約4～6小時量一次體溫，發燒後改為1～2小時量測。「 有可能測到患者發燒時，已經燒了好一段時間，但連續式量測，可避免延誤治療時間。 」她說。
智慧體溫貼片，不只可供個人消費者使用，也可導入醫療院所、月子中心與長照機構。
搭上聯網控溫趨勢，台灣新創走紅全球
愛微科表示，貼片可調整每10秒、30秒、60秒自動回傳溫度，若運用網頁版數據儀表板（dashboard），允許醫療護理人員一次監測多人體溫，能節省醫療護理人員定期巡床量測時間，每日省去量體溫的次數可高達5～23次。
東南亞最大的私人醫院集團，在去年底也開始採用愛微科的多人監測體溫系統，該醫院目前在泰國各城市有40家分院。
此外，愛微科也跟新創公司司圖科技合作，結合室內定位系統，運用光學鏡頭、光達（LiDAR）、超音波等設備，自動化回報人員定位，醫院即可遠端了解隔離者是否外出。
愛微科是標準的台灣醫療新創公司，用本土技術、生產線，打入維康、丁丁、大樹藥局等150間通路，2019年9月也獲得100萬美元的Pre-A輪跨國投資。
剛開始，智慧體溫貼片銷售以嬰兒市場、備孕為主，隨著武漢肺炎全球蔓延，快速搭上醫療商機。然而，販售產品卻不是他們唯一的商業模式。
張和逸強調，全球約有4至5間專門生產智慧體溫貼片的公司，愛微科是唯一能把貼片重量控制在3公克、面積僅有一張郵票大的業者。正因為有好的技術力，愛微科日前也開始與國外醫材大廠嘗試ODM（原廠委託設計代工），擴大公司營收。
張和逸表示，穿戴式智慧體溫貼片在台灣屬於第二類醫療器材，要獲得政府發許可證，還須通過臨床前測試，而在歐美要通過認證，至少需要花一年的時間；日本市場則需要投入兩到三年通過認證，難度更高。與其砸錢與時間成本自行嘗試，已有數家公司開始詢問合作可能性。
體溫量測市場起風，讓愛微科從專賣台灣市場，賣到出口遍及全球10個市場，疫情延燒不止的義大利、德國、西班牙等地都有經銷商，甚至前進英國科學博物館展售。
問起設計這款體溫貼片，是為了要趁勢掀起「量體溫革命」嗎？「我們的產品不見得會取代現有體溫計，也沒必要取代。」張和逸笑說，台灣體溫計市場資訊並不透明，要掌握整體商機變化，難度不小。但這陣子隨疫情爆發的銷售成績似乎也證明，物聯網體溫量測需求，正式搭上了成長列車。
愛微科
董事長：曾軍皓
成立時間：2014年
經營規模：資本額約新台幣1670萬元
關鍵技術：智慧體溫貼片Temp Pal
最新成績：武漢肺炎全球爆發後，累計獲得約10萬套訂單
責任編輯：張庭銉、林美欣