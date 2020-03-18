「你的口罩還夠嗎？」拿健保卡、上藥局排隊，成為嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）爆發後的全民日常。台灣雖然防疫有方，不過這場長期抗戰，隨著世界各國確診人數持續上升，壓力只增不減，連帶讓「量體溫」設備需求爆炸。

例如醫材廠泰博，2月份出貨6萬支額溫槍，月增1倍，預計3月將出貨15萬支。

熱映、豪展等台灣額溫槍、耳溫槍代工大廠，原先股票單日交易量僅在數十至數百張，2月開始快速受到矚目，每日交易量跳出幾千張，一度還出現1.8萬張的驚人數字。

隨著武漢肺炎持續延燒全球，體溫量測成為許多企業把關員工健康的第一道防線。 SOGO

3月4日，經濟部正式公告「紅外線額溫槍禁止出口」措施，短期禁止至3月底為止，目的就是為了確保國內供應量足夠。違法出口將沒收產品，處3倍價格罰鍰；旅客僅能攜帶2支出境。

外貿協會估計，我國體溫計（含其他溫度計及高溫計）產值及成長率自2015年起每年持續成長，2018年產值達新台幣5.2億元，出口金額成長14.6%。

從數字來看，體溫量測平時絕非是熱門生意。換言之，唯有專注技術開發、解決痛點，累積產品底蘊，才有機會讓自己被看見。

台灣新創公司，同樣在這波防疫大作戰中，證明自己的真功夫。

一次量測多人體溫，並發出警告

「來，小朋友自己看著鏡頭喔！」早上7點，桃園縣福源國小的老師與護理師就守在校門口，監測小朋友的體溫。只要體溫過高，系統就會發出警示。

福源國小全校人數僅126人，規模雖然不大，但在疫情爆發不久就馬上採用「紅外線熱像體溫儀」量測體溫，取代使用耳溫槍，既方便又安全。

「傳統方式每量一個學生，就得換一次耳套，其實很花時間。但，要買新的產品又會卡在預算不夠。」福源國小主任表示。

幸好亞迪電子董事長周育良主動捐贈產品給福源國小，解決了燃眉之急。事實上，亞迪也是目前台灣唯一開發自主「熱像測溫模組」的業者，他們自2017年起和歐洲紅外線熱像半導體大廠LYNRED合作，把技術和零件抓在手中，不怕缺貨，至今年底，可把產能提升到20萬個。

亞迪的熱像體溫儀不但距離能拉至約兩公尺，更能聯網主動追蹤體溫、回報發燒患者。 蔡仁譯攝影

「把模組裝設到監視器、電子看板等配有鏡頭的設備上其實就能用，甚至不見得要買整機。」亞迪電子副總經理蘇主勝強調。

紅外線熱像體溫儀的好處，在於可快速算出距離約1～2公尺的人體溫度，進行多目標追蹤測溫，並且主動拍照，發出警告。

亞迪電子生產的紅外線熱像體溫儀，只需讓模組裝設到監視器、電子看板等配有鏡頭的設備上就能使用。 蔡仁譯攝影

由於熱像體溫儀多仰賴進口，在需求暴增下，市場也出現缺貨情形，像新北市立樟樹國際實中、新北高工與鶯歌工商，就共同「自製」校園版產品，提供學校體溫檢測大量需求使用。

目前在高鐵、台鐵等大型車站、捷運、購物中心，都可看到紅外線熱像體溫儀出現，甚至，國防部體系的國家中山科學研究院，亦在疫情爆發後技轉軍用技術，開發高畫質測溫儀給立法院使用，並已經開放對外販售。

成本，更是紅外線熱像體溫儀普及的最大挑戰。

以中科院、國外大廠產品為例，一套價格接近50萬。 FocusVision Technology執行長鍾逸豪認為，醫院、公單位對於價格的容忍度較高，但像餐廳、咖啡廳業者，很難接受付出高額成本，因此他們從機器視覺、感應器技術出發，切入發燒快篩領域，鎖定入門價位，目前提供淡江大學使用。亞迪電子更喊出，品質不輸人，價格可壓在大廠的１／４至１／５。

全球最小智慧體溫計，24小時體溫狀況全掌握

非接觸式的體溫科技，首先受到市場關注。不過，深耕寶寶體溫量測市場的愛微科公司，因為其智慧貼片能連續監測多人體溫，時間長達36小時，同樣在防疫期間受高度關注，打響B2B（企業對企業）商機。

愛微科共同創辦人兼副執行長張和逸笑說，公司主力客群一直是新生兒父母、備孕人士，醫療監測雖一直在產品用途的藍圖上，過往成績卻沒有這麼亮眼，因為多數人並不會太在意體溫變化，

但也正因為要面對消費者，愛微科的貼片在一開始就追求舒適、極小體積的「頂規」邁進；至目前為止，仍是世界最小的穿戴式智慧體溫計。

比起紅外線耳溫、額溫，x直接接觸皮膚表面的「腋溫」，是目前最準確的測體溫方式之一。貼在腋下的皮膚設計，讓測溫精準度落在正負0.05度，符合美國及歐洲醫用體溫計測試標準。

愛微科打造出目前全球最小的連網智慧體溫計，貼在腋下的皮膚設計，讓測溫精準度落在正負0.05度。由於可一次監測多人體溫，能節省醫療護理人員定期巡床量測時間，每日省去量體溫的次數可高達5～23次。 愛微科

「陸續加起來，這陣子接到的訂單數是10萬套。」張和逸強調，由於有許多需求來自醫療監測，因此不敢一口氣出貨，需要來回測試，像是與泰國私人醫療集團的合作，就從300套產品開始測試。

他解釋，一般人想了解自己是否發燒、生病，一天量個2至3次就算多了，醫院照護卻需要1～2個小時就量一次。 體溫貼片具有取代重複量測、減少接觸患者的好處，成為愛微科的大好優勢。

在需要全球挺身而出的防疫戰爭中，似乎不該用抓住商機來形容這些體溫科技。事實是，這些台灣技術、人才，願意在浪潮未出現前，細細打磨自己的產品。

即便，微軟、百度等國際公司推出體溫量測方案、加入市場。MIT本土研發能量，已在領先位置發光。

責任編輯：林美欣