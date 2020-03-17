近年來，聯齊科技（NextDrive）已把重心轉向日本並獲得多家電力公司客戶，在獲得Arm物聯網基金投資後，有望拓展至日本之外的市場。

專注於能源物聯網（Internet of Energy，以下簡稱IoE）服務的團隊聯齊科技（NextDrive）今（17）日宣布獲得軟體銀行旗下Arm安謀控股所管理的Arm IoT基金、美商中經合集團及阿里巴巴台灣創業者基金等共1,000萬美元（約新台幣3億元）的B輪資金挹注。

資金將用於加速國際市場拓展，以及協助更多的能源產業業者數位轉型。

Arm策略投資NextDrive，將與Arm物聯網平台展開合作

成立已7年的NextDrive也經歷過轉型，現在更專注於能源物聯網的發展。 聯齊科技

成立7年的NextDrive自2017年起專注於能源管理服務，以獲獎的產品設計及創新的能源資料擷取技術，先後取得多方投資人青睞，並於2017年五月獲得阿里巴巴台灣創業者基金在內的A輪融資。

面對仍處在早期成長階段的日本新興電力市場，NextDrive取得來自Arm IoT基金的策略型投資，同時與Arm旗下物聯網平台Pelion技術展開合作，目標為深化現有能源平台架構，為零碎的電力數據加值，並提供企業打造一站式能源服務。

聯手日本電力公司，發展能源物聯網

NextDrive自2013年底創立後，就以家用物聯網商品為創業主題，先是有「無線擴充插座」能將隨身碟、隨身硬碟無痛升級成雲端硬碟，還開發插座型物聯網主機，能搭配攝影機、動態感應、溫濕度感應器，將錄影畫面、溫度提醒發送至智慧型手機。

不過隨著NextDrive公司策略的轉移，重心轉向日本與發展能源物聯網，NextDirve宣布2020年8月31日下架NextDrive Connect應用程式，並在2020年2月26日暫停家用物聯網商品小方微管家、NextDrive Plug在台所有通路的銷售活動。

NextDrive已把重心移向日本的能源物聯網，客戶包含東北電力、中部電力等。 NextDrive官網

由於日本的電力公司民營化，消費者選擇電力公司就像是台灣消費者選擇電信方案一樣，NextDrive便面向日本的電力公司銷售智慧能源匣道器CUBE與能源管理解決方案，讓電力公司將CUBE銷售給終端消費者，目前客戶包含十大電力公司在內的中部電力、東北電力等。

透過NextDrive的CUBE，日本電力公司能夠獲取消費者的用電狀況，進行電力調度等操作；對消費者來說，能透過手機直接監測用電量，甚至搭配日本電器的蓄電池，能夠更加節省電費。由於日本電價設有時間波動性，尖峰時段與離峰時段的電價不同，消費者能透過NextDrive的產品，於離峰時段事先蓄電，避免在尖峰時使用費用較高的電力。

而台灣這部分，由於尚未進到智慧電錶的時代，再加上電力公司單一，NextDrive僅與政府與台電在部分實驗場域進行合作。

責任編輯：陳映璇