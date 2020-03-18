愛微科（iWEECARE），打造出目前世界最小的連網智慧體溫計，可連續36小時不間斷地，透過藍牙傳輸體溫資料至手機App和雲端後台，呈現即時溫度變化。

一場嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球疫情，讓台灣製造的嬰兒體溫貼片，瞬間成為中國市場居家隔離、醫療檢疫好幫手。

成立僅5年的愛微科（iWEECARE），打造出目前世界最小的連網智慧體溫計，能提供遠距自動監測體溫與預警功能。他們將溫度感應計整合進約3公克、郵票大小的軟式貼片，貼在腋下皮膚，可連續36小時不間斷地，透過藍牙傳輸體溫資料至手機App和雲端後台，呈現即時溫度變化，還能設定發燒警示。

這套產品，在疫情爆發後累積約10萬套訂單，詢問度比平日生意超出10倍，甚至出貨至中國武漢、南京等地醫療機構，成長力道之強，連創辦團隊都感到意外。

智慧體溫貼片爆紅的原因在於： 市場上僅有這款產品能做到「主動連續多人監測體溫」 。

愛微科共同創辦人兼副執行長張和逸表示，他們將產品縮小在一張郵票大小的體積，讓愛微科在體溫監測貼片領域領先全球市場。 蔡仁譯攝影

接觸式電子體溫計、耳溫槍、額溫槍等產品，主要用途在得知「單次」體溫，需人工重複量測，仍有接觸、傳染風險；紅外線熱像體溫儀則受限鏡頭距離與角度，範圍超過2公尺易產生誤差。

「追蹤患者體溫，關鍵在於能否掌握變化。」愛微科共同創辦人兼副執行長張和逸表示。

他舉例，若發現一名患者體溫超過37度，醫師並不會馬上讓他吃退燒藥，常會說：1個小時後再量一次，觀察其體溫是逐漸升高，或是下降，再進行正確處置。

愛微科行銷總監姜盈岑解釋，傳統照護方式約4～6小時量一次體溫，發燒後改為1～2小時量測。「 有可能測到患者發燒時，已經燒了好一段時間，但連續式量測，可避免延誤治療時間。 」她說。

智慧體溫貼片，不只可供個人消費者使用，也可導入醫療院所、月子中心與長照機構。

穿戴式智慧體溫貼片屬於醫療器材，無論研發或經過政府認證難度都相當高，全球已有數家公司找上愛微科談合作。 蔡仁譯攝影

搭上聯網控溫趨勢，台灣新創走紅全球

愛微科表示，貼片可調整每10秒、30秒、60秒自動回傳溫度，若運用網頁版數據儀表板（dashboard），允許醫療護理人員一次監測多人體溫，能節省醫療護理人員定期巡床量測時間，每日省去量體溫的次數可高達5～23次。

東南亞最大的私人醫院集團，在去年底也開始採用愛微科的多人監測體溫系統，該醫院目前在泰國各城市有40家分院。

此外，愛微科也跟新創公司司圖科技合作，結合室內定位系統，運用光學鏡頭、光達（LiDAR）、超音波等設備，自動化回報人員定位，醫院即可遠端了解隔離者是否外出。

愛微科是標準的台灣醫療新創公司，用本土技術、生產線，打入維康、丁丁、大樹藥局等150間通路，2019年9月也獲得100萬美元的Pre-A輪跨國投資。

剛開始，智慧體溫貼片銷售以嬰兒市場、備孕為主，隨著武漢肺炎全球蔓延，快速搭上醫療商機。然而，販售產品卻不是他們唯一的商業模式。

體溫量測市場隨疫情起風，愛微科順勢出口10國市場，解決全球長時、遠距體溫監控痛點。 蔡仁譯攝影

張和逸強調，全球約有4至5間專門生產智慧體溫貼片的公司，愛微科是唯一能把貼片重量控制在3公克、面積僅有一張郵票大的業者。正因為有好的技術力，愛微科日前也開始與國外醫材大廠嘗試ODM（原廠委託設計代工），擴大公司營收。

張和逸表示，穿戴式智慧體溫貼片在台灣屬於第二類醫療器材，要獲得政府發許可證，還須通過臨床前測試，而在歐美要通過認證，至少需要花一年的時間；日本市場則需要投入兩到三年通過認證，難度更高。與其砸錢與時間成本自行嘗試，已有數家公司開始詢問合作可能性。

體溫量測市場起風，讓愛微科從專賣台灣市場，賣到出口遍及全球10個市場，疫情延燒不止的義大利、德國、西班牙等地都有經銷商，甚至前進英國科學博物館展售。

問起設計這款體溫貼片，是為了要趁勢掀起「量體溫革命」嗎？「我們的產品不見得會取代現有體溫計，也沒必要取代。」張和逸笑說，台灣體溫計市場資訊並不透明，要掌握整體商機變化，難度不小。但這陣子隨疫情爆發的銷售成績似乎也證明，物聯網體溫量測需求，正式搭上了成長列車。

愛微科 董事長：曾軍皓

成立時間：2014年

經營規模：資本額約新台幣1670萬元

關鍵技術：智慧體溫貼片Temp Pal

最新成績：武漢肺炎全球爆發後，累計獲得約10萬套訂單

愛微科與工研院合作，首創在軟板上安裝天線，才能將體溫貼片控制在極小面積。 蔡仁譯攝影

責任編輯：張庭銉、林美欣