目前台北市教育局針對未來可能停班停課的情形，已規劃「同步直播＋自主學習」的準備，但同時與Snapask合作，解決學生自主學習「問不到人」的情況。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，台北市政府教育局因應各校可能因疫情停班停課，衍生出各種課後學習問題，事先部署提供各式雲端教學、直播教學等服務，同時也與教育科技新創Snapask（時課問）合作，提供學生免費的線上家教服務課程。

台北市副市長黃珊珊表示，目前台灣已進行邊境管制，將有大量民眾要接受居家檢疫，如果疫情持續上升，會影響到很多學生，特別是目前正在準備指考的高中生。因此，市政府教育局必須提前做好準備，「防疫，但學習不能停止」。

台北市副市長黃珊珊頒發獎狀給予教育科技新創Snapask。 Snapask

中央流行疫情指揮中心於今（19）宣布今日新增8例確診，其中案例103為案例59（高中生）的同班男同學，與59例座位鄰近，3月15日早上出現喉嚨癢，當晚有發燒症狀，16日先行致電1922通知後，依指示前往醫院就醫並主動告知59例同學，隨即由醫院安排採檢後住院隔離，於今日確診。因應該班級已有2人確診，該校自3月20日至3月27日進行全校停課。

若停課將採「同步直播＋自主學習」

台北市數位學習教育中心主任暨中崙高中孫明峯校長表示，北市府教育局已經準備好「同步直播教學＋自主學習」的方案。

若真的發生停課，希望每日第一、三、五、七節課程採用直播方式，目前全國教師也已經展開相關教育訓練；而第二、四、六節則採用事先發派教材的方式讓學生自主學習，學生可以透過已經錄製好的線上影片以及題庫進行學習，目前酷課雲累積的線上教學影片已達6,680支，也有43,822題公開的題庫可讓學生檢驗學習成果。

Snapask捐贈9萬題免費家教解答服務

專注於線上家教媒合的Snapask，也宣布捐贈9萬題（市值新台幣500萬元）免費線上解題服務給台北市教育局，解決學生自主學習時遇到的問題。

學生透過Snapask App，就能在30秒內媒合教師，線上解題。 Snapask

Snapask來自香港，讓國、高中學生可以在App內上傳題目的照片，30秒內就會自動媒合家教，進行一對一線上解題。

9萬題免費線上解題將優先提供給停班停課的學校優先使用，停班停課的學校向台北市教育局申請後，便會開通相關服務，每名學生約能獲得10-30題。Snapask台灣總經理王崢表示，若未來疫情影響持續擴大，不排除捐贈更多免費解題數量。

目前Snapask在港、台、星、馬、印、泰、日、韓等亞洲主要國家提供服務，擁有300萬名學生用戶與35萬名家教。台灣部分則有20萬學生用戶，4.8萬名家教，超過83%家教來自台、清、政、交、成、師大。於2020年2月底，Snapask宣布獲得獲新台幣10.5億元募資。

責任編輯：陳映璇