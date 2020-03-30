什麼是深色模式？許多人會把夜間模式與深色模式劃上等號，但實際上這兩者完全不同，前者主要照顧的是暗光條件下的場景，而後者還需要兼顧亮光環境下的使用。

微信的「深色模式」正式上線了。

「深色模式」是這兩年微信用戶呼聲最高的功能之一，不過iOS和Android也是去年才開始適配深色模式，似乎越是大型的應用和平台，在推出「深色模式」這個問題上就越是謹慎。

去年微信團隊曾在微博以打趣的口吻回應稱，「不忍心佔用用戶珍貴的夜晚」。不打擾，一直是微信的溫柔。

可很多人不知道的是，要給用戶提供一個引起極度舒適的「深色模式」，其實並不是簡單的從白變黑，尤其是對於一款國民級應用來說，當中涉及的設計和開發量，甚至不比重新開發一遍少。

深色模式的黑，是什麼黑？

深色模式（Dark Mode）也被叫做暗黑模式，顧名思義，它給人最直觀的感受，就是黑。

但「深色模式」要實現理想的視覺體驗，絕不是將底色變黑，將文字變白這麼簡單。Google在Material Design的設計指導中對於深色模式中列出的設計規範中，第一條就是「 不要使用100％的純黑 」。

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UI設計師韋爾斯特原理（Ilke Verrelst）曾指出，不要在純白背景上顯示純黑文字，反之亦然，這是基本的設計規則。

為什麼呢？因為純白色會反射所有波長的光線，而純黑色會吸收所有光線，這是對比度最大的兩種顏色，白底黑字時，文字過於刺眼，而黑底白字時，文字又可能難以辨認。

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如果在同時一個頁面上大面積使用純白色或者純黑色，反而會在長時間閱讀時讓眼睛感到疲勞。雖然有大量研究已經證明深色模式並不護眼，但如果它讓用戶使用app時更加不適，那同樣與深色模式開發的初衷背道而馳。

此外純黑和純白的高對比度，會讓頁面無法透過陰影效果來構建視覺層次。比如下圖中兩個方框中灰色方塊，在左側純黑的方框中，幾乎看不到灰色方塊的陰影。而右側深灰色方框中，陰影的變化則明顯得多。

其實「深灰色」也是很多應用在深色模式中所使用的背景色，這次微信更新的深色模式裡，聊天背景用的就是深灰色（#181818）。

文字顏色也是一樣，比如在亮色模式下偏暗色調的文字，在深色模式下會變得難以閱讀。因此也需要選擇合適的顏色，既能清晰顯示，也減輕用戶的視覺疲勞。

如果你覺得對比不夠明顯，不妨來看一下Twitter和iOS模式深色模式。Twitter提供了兩種深色模式，分別是「昏暗（Dim）」和「熄燈（Light out）」，前者背景色為深灰色，後者基本是純黑色。

從Medium上一位作者帕奇（Pudge）給出的對比圖來看，在Twitter純黑背景的深色模式下的界面下，通欄列表幾乎與背景融為一體了。而iOS在深色模式下的這些地方用了稍亮的灰色，感覺更加自然了。

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打開微信的深色模式，你也能看到類似的設計。在「朋友圈」、「視訊號」、「掃一掃」等可交互的功能欄上，都採用比深灰色背景更亮的灰色。

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由於深色模式下容易出現難以區分兩個視覺元素的情況，這種方式能讓顏色在不同的外觀模式下都具備足夠的對比度。

不只是背景色，在低對比度的深色模式下之下，一般模式之下的各種色彩幾乎都要重新設計。

比如很多app的品牌色飽和度都比較高，然而高飽和色則是深色模式的大忌之一。正如前文所說，這種對比度十分影響視覺體驗，因此必須降低這些顏色的飽和度，Google的深色模式就會給「錯誤提示」的紅色一層40％透明的白色圖層。

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看起來容易非常容易對不對？

對於一些輕量級app或許是的，但對於一些規模龐大。程式碼結構複雜的app來說，要給各個頁面、每個圖標和元素都重新調整配色，真的會讓工程師分分鐘吐血。

如果把深色模式看作給房子刷漆，給一間小房子刷漆的難度，和一個幾十棟樓的大型社區無法顯然無法相提並論。

對於月活超過11億的微信來說，這顯然不是一件一蹴而就的事情。

很多app都做了深色模式，真的有那麼難嗎？

的確，在微信上線深色模式之前，就有一些app就推出了深色模式，比如知乎，但這些應用的深色基本沿用了原來的「夜間模式」，體驗一言難盡，可以參考下面這些知乎用戶的評論。

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很多人會把深色模式與夜間模式劃上等號，但實際上兩者並完全是一回事。 夜間模式主要照顧的是暗光條件下的場景，而深色模式還需要兼顧亮光環境下的使用 。

設計網站UX Planet主編尼克·巴比奇（Nick Babich）列出的「深色模式8個設計準則」就有這麼一條，「要分別在燈光和黑暗條件進行測試」。縱觀現在推出深色模式的app，能讓人在亮光環境下依然願意使用的並不多。

除此之外，在一些應用上的部分功能模塊，往往還不能直接變為深色。尤其是在一些文字編輯的界面，白色或者淺色背景才能讓人產生「在紙張上書寫」的感覺。

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俄羅斯最大的搜索引擎Yandex在設計郵箱客戶端時就遇到了類似的問題，隨後透過一種基於CSS變量的方法解決，讓深色模式在保持一定對比度和亮度自適應地調整。

這樣的問題在很多電商app上更顯明顯，因為大量商品的圖片和影音都是以淺色背景為主。如果要只把背景變深色，就會顯得十分刺眼。但如果要調整海量的商品圖片底色，工作量則十分巨大。

針對這個問題，蘋果給出的建議是採用「語義化顏色」（Semantic Colors）進行適配。所謂語義化顏色，就是 不再透過某一色值來描述顏色，而是根據用途來描述 ，讓界面元素可以自動適配當前的外觀模式。

去年被淘寶稱為「史上難度最大適配」的iOS內測深色模式，顏色的適配就是採用了「語義化顏色」的原理。

按照淘寶的介紹，這種方案大大降低了對所有頁面進行進行顏色語義化設置的難度，讓絕大多數場景無需修改程式碼就可以自動適配深色模式，可以在短時間內快速、高質量適配深色模式。

總而言之，給app適配深色模式的技術難度本身並不高，但要兼顧的細節卻非常多，如果碰上量級十分大的app，複雜程度就會超乎想像。

為什麼需要深色模式？

深色模式的作用過去常常被誇大。其實深色模式不僅不護眼，在很多場景其實反而會降低閱讀效率。有研究視覺研究表明，人類天生就是更喜歡前暗後亮（dark－on－light）。

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既然如此，花費這麼多資源適配深色模式到底有沒有必要呢？

談論一款產品或一項功能的可用性，不能脫離用戶的使用場景。深色模式未必所有產品的設計趨勢，但好的深色模式卻讓不少必要的場景體驗更加人性化。

之前一篇文章中，我們科普了深色模式的用途。Android開發者網站的黑暗主題開發指導則介紹了深色模式的三大優勢：

大幅減少電量的消耗

為視力不佳的用戶與對強光敏感的用戶提供更好的可視性

讓任何人都能在暗光環境中使用智慧手機

不久前《財富》雜誌發布了全球100個最偉大的現代設計，同時指出了好設計的標準，已經從一種純粹的產品美學，變為了一個產品或服務能否更好地去實現特定目的、功能，以及能否為社會帶來持續的影響。

對於iPhone、微信這些產品來說，深色模式可以說是延續這種設計理念的一部分。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉在自愛范兒