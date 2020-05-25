奇數月25日開獎的統一發票，成為了民眾賺加菜金的小確幸。當整理發票變成了顯學，哪些App有趣又實用？《數位時代》整理了3款無廣告App報你知！

編按：今（25）日2020年3、4月統一發票開獎，中獎號碼整理如表：

數位時代製作

發票App推薦，載具、領獎通通搞定

「可以用載具嗎？」、「用悠遊卡結帳發票可以存裡面嗎？」這些日常熟悉的購物場景，意味發票再也不像過去只有紙本的形式，消費者可以透過各種載具（手機條碼、悠遊卡、一卡通、icash等電子票證，或是信用卡、會員卡等）將發票存入雲端，安全又便利。

或是消費者可以拿紙本發票，享受一張一張對獎的樂趣，只是發票看起來像是「散落」在各處，消費者該怎樣管理比較方便？

第一個推薦是財政部自行開發的「統一發票兌獎」App，它或許沒有很華麗的介面或透過有趣的互動遊戲來吸引消費者，但官方開發的App在安全性、資料的整合以及後續兌獎的服務上，都比坊間的App來的便利。

註冊不洩漏個資

消費結帳時想要使用載具，必須先下載「統一發票兌獎」App。民眾只要利用「手機號碼」、「電子信箱」就能開通，不會有額外的個人資訊需提供。

在手機設定好載具條碼後，未來只要在結帳時提供，就能將發票存入雲端，之後也能從「統一發票兌獎」後台掌握每個月的消費明細，不會有額外的紙張產生造成不必要的浪費。

財政部自行開發的「統一發票兌獎」App 螢幕截圖

而非官方所開發的發票App，因為會在註冊上利用綁定社群軟體帳號，或民眾掃描發票後掌握消費者的各種消費行為，進行後續商業行為的應用。為讓這樣的商業模式成功運行，業者也會透過互動遊戲、有獎勵的制度並提供優惠的兌換贈品等招數，來吸引消費者使用，但若有個資疑慮的民眾，其實財政部的官方版本就已經囊括基本的需求。

載具歸戶，悠遊卡、信用卡消費同步管理

在各種支付方式發達的今日，消費者可能習慣用悠遊卡結帳、用信用卡消費，也可能透過商店發行的卡片或付款方式結帳，「發票存裡面嗎？」肯定是店員最常詢問的一句話，不過存進去的發票究竟是不是雲端發票，消費者又該如何對這些發票？

如果選擇將發票存進悠遊卡、信用卡裡面的話，嚴格來說跟透過載具結帳所儲存的發票其實是放在不同的籃子裡。所以當開獎時，消費者可能要去個別的管道得知是否有中獎，例如你可能要將iCash拿去消費時，他才會知道你是否有中。

為讓消費者容易管理，統一發票兌獎App有「載具歸戶」的功能，可以將所有被存在不同籃子裡的電子發票都放進同一個地方管理。消費者只要在載具歸戶裡將常用的悠遊卡、信用卡、一卡通等資訊輸入，未來存在裡面的發票都會全部輸入同一個載具成為雲端發票，不需多方的兌獎。

雲端發票中獎，獎金直接匯款

奇數月25日財政部都會開獎，民眾只需要點開App就能知道是否有中獎。如果是雲端發票中獎，消費者只需輸入如同過去紙本時中獎要填寫的相關資料，並提供匯款的帳戶就能拿到獎金。而獎金的匯款功能僅有財政部的「統一發票兌獎」App可以處理，坊間App因為也能串接財政部的雲端載具，因此看似也能協助消費者兌獎、領取獎金，主要還是因為已經在「統一發票兌獎」App裡面將相關設定都完成所致。

發票兌獎通路 螢幕截圖

紙本發票中獎，怎麼兌獎？ 至於紙本的中獎發票，在108年後就變得比較複雜。郵局已不再提供任何中獎發票兌換，以5獎、6獎的兌換來說，除一銀、彰銀等可兌換全部獎別的通路外，為了便民也納入四大超商、全聯、美聯社提供兌獎服務，民眾可以兌換「現金」或「儲值金」。



若選擇現金，需在每日早上9點至23點間兌換，主要是避免夜間造成的治安搶劫問題；儲值金則沒有時間限制，相關通路也祭出優惠吸引民眾上門兌獎，消費者可以多比較。



值得注意的是，消費者為了方便兌獎，會將紙本的發票透過手動掃描建檔，但切記還是要留存該紙本發票以利未來中獎時兌換，並不是建檔後就可以丟棄，可就得不償失了。

如果覺得「統一發票兌獎」的設計太樸實，坊間也有其他發票App整合了遊戲、服務等，讓消費者覺得好玩也實用，而且強調「 沒有廣告 」。

「發票存摺」App最大特色除了整合所有發票兌獎的基本功能外，也把民眾可能用到的生活繳費如水費、停車費等整合進來，也有分析的功能掌握每月的消費狀況；此外，為鼓勵消費者使用，發票存摺App也透過相關的指定遊戲或推薦人任務等來換取特殊的iB金幣，iB金幣可以在發票存摺App裡的商城進行購物。

發票怪獸

「發票怪獸」App，可快速自動對獎、累積消費發票，還可讓發票管理變成有趣的事，消費者能透過類似「養成遊戲」的概念，跟各種怪獸互動，怪獸還會因玩家消費的商品不同，而長成不同模樣，增加發票管理的趣味性。

責任編輯：陳映璇