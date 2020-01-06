用左腦發揮創意的廣告公司，如何進行一場數位轉型，成功靠科學的數據調查，發展一套App榜上有名的發票怪獸，再靠右腦搜集資料作分析幫客戶找出消費者喜好？

「市面上有這麼多發票對獎App，我該如何脫穎而出？」春樹科技營運長暨共同創辦人林益成表示，這是發票對獎養成遊戲App「發票怪獸」誕生前的最重要功課。

發票怪獸App能讓消費者上傳「餵食」各類發票，最終產生不同造型的怪獸，曾被蘋果評選為主打App，並在Google Play分類排行榜占據第一位置。

用戶只要持續掃描發票就能讓怪獸進化，並獲得「怪獸幣」能免費抽獎，或到超商兌換商品。

春樹科技營運長暨共同創辦人林益成表示，一開始發想出這個發票怪獸的App，是受到廣告公司客戶的影響所致。 簡永昌攝影

連蘋果也說讚的發票App，靈感來自蒐集數據的煩惱

春樹科技最早是間靠創意維生的廣告製作公司，包括家樂福、王品、P&G等都是客戶。但他們陸續收到客戶反應， 希望能更清楚掌握廣告跟營收的關聯性、購買自家產品外的消費者行為，作為日後投放廣告或製作廣告時可參考的依據 。

這些數據該如何開始蒐集，成為林益成的頭痛問題。

春樹科技觀察，政府一直在推廣發票數位化，但腳步其實很緩慢，比例僅有約15到20%左右，這代表市場的「餅」還很大。另外，因為每筆發票都有消費行為的軌跡，若能記錄下來肯定很有用處。

因為這兩個理由，他展開了一場公司「數位轉型」。

師法管理大師，5步驟啟動數位轉型

林益成將加拿大管理大師亨利・明茲伯格（Henry Mintzberg）的「企業策略5P」理論，運用在公司的數位轉型過程中。

第一步：策略是一種計劃（Strategy as a Plan）。

林益成說，要進入一個新領域，一定要有對這個領域的世界觀，例如他們發現發票的數位化過程有很大進步空間，但為什麼消費者要選用你的平台，是最直觀必須解決的問題。

要發展這個App之前，林益成也先從培養自己的知識開始，接著跟同事去集體發想、激發創意，最後透過模擬測驗去調整App的設計，才有了現在這個發票怪獸的模樣。 簡永昌攝影

第二步：策略是一種戰略（Strategy as a Ploy）。

找到要解決問題的核心以後，廣告背景出身的林益成知道自家公司的科技程度不足以跟競爭對手比較，所以選擇較熟悉的創意領域發揮，透過美感與創意做出跟競爭對手的差異化。

設定好方向後，他開始跟同事腦力激盪，從30幾種想法再精簡到剩3個，這其中包括最後誕生的發票怪獸。

至於第三步：策略是一種模式（ Pattern）、第四步策略是一種定位（Position）以及第五步策略是一種視野（Perspective），對林益成來說就是一種「循環」。

他說有了發票怪獸的雛形後，公司開始進行多種假設，經過模擬、執行和測試，然後再推翻、修正，來來回回才有了現在所看到的發票怪獸跟眾多角色。

以消費者為中心，創造有感體驗

林益成舉例，他們曾討論要用「點數」或「角色」來做為消費者提供發票的回饋。由於點數需要提供適當消費場景才能吸引消費者，容易被其他業者超越，但如果是進行角色設定，就能和消費者產生更多互動， 最後也發現角色帶來的黏著度，確實比點數多了5成 。

林益成認為，像這樣的應用程式要如何能受到消費者青睞，最重要的是透過數據調查消費者喜好，以他們的角度來思考設計才是最重要的。 簡永昌攝影

「把消費者放在中心。」包括設計更多IP角色、讓角色可以跟消費者互動，甚至是為了幼童調整角色的說話方式跟語氣，都是為了可以滿足使用者的期望跟需求。

為了生存激發創意，成功靠左右腦賺錢

怪獸發票自去年3月上線至今，每月累積不少數據資料。春樹科技甚至從中發現，某款飲料的消費者以土象星座為大宗，這讓他們對自己的數位轉型路多了信心，因為主要客戶有不少都來自同類型的快速銷品（FMCG），資料能用在廣告精準投放中。

林益成不斷強調要以消費者為中心，因此直到目前為止都是持續在觀察消費者的使用習慣進行調整。 簡永昌攝影

他認為，企業要配置資源讓團隊有失敗空間，而這些失敗所獲得到的經驗，會成為團隊成長的動能。

林奕成也不諱言，一開始確實是為了生存而轉型，但他在過程中了解決策者的重要性，必須有能力觀察問題所在，制定正確策略，尤其是要消除數位轉型過程的「雜音」，才能看見消費者真正需求。

延伸閱讀：

2020年信用卡優惠大變動，加碼、縮水懶人包一張表看懂！

雷蛇、螞蟻金服爭奪新加坡數位銀行執照，他們從小小星島看見什麼商機？

責任編輯：陳映璇