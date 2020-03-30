裕隆去年（2019）大虧244.65億元，於晚間舉辦重大訊息記者會，宣布減資57.29億元台幣來填補虧損，這也是裕隆成立以來，首次辦理減資。

裕隆去年（2019）大虧244.65億元，是裕隆成立24年來，首次全年出現赤字。在證交所同意下，今（30）日宣布停牌暫停交易，在下午舉行的董事會，針對公司財務狀況進行討論，裕隆晚間宣布減資57.29億元台幣來填補虧損，這也是裕隆成立以來，首次辦理減資。

改善財務結構，裕隆宣布減資57.29億元

裕隆協理羅文邑在記者會上表示，由於近年兩岸汽車市場銷售狀況不佳，自有品牌納智捷（Luxgen）銷售表現不如預期，加上新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，因此決定針對車型技術資產進行資產減損，以及帳上應收帳款評估回收風險提列損失準備。

裕隆規劃，會動用特別盈餘公積151.45億元，並減資57.29億元填補虧損，減資後本公司實收資本額調降為100億元，降幅約36.4%。

裕隆宣布減資57.29億元台幣來填補虧損，這也是裕隆成立以來，首次辦理減資。 LUXGEN

羅文邑表示，這次減資的目的，是為了改善財務結構、提升未來每股淨值及每股盈餘（EPS），詳細狀況，預計在2020年6月裕隆汽車股東會上，進一步討論。

去年大虧、疫情肆虐，成拍板減資關鍵

接掌裕隆滿一年的嚴陳莉蓮，去年開始對集團進行大幅改革，並積極檢視各子公司財務。

從去年第二季開始，一次認列台灣納智捷、東風裕隆、華創車電共超過45億元的虧損，該季虧損11.9億元，創下2016年第四季以來，首次出現單季虧損。

接著在第三季，認列裕隆城開發設計變更損失，讓該季虧損達到15.7億元，前三季虧損共達25億元。

總結來看，去年集團已經認列多筆資產減損，加上嚴陳莉蓮上任以來，積極推動集團改革。

包括旗下整車研發中心「華創車電」，實施廠辦合一，張開雙臂開放車型平台及研發能量，爭取更多元客戶；也暫緩投資金額超過百億，嚴凱泰生前積極籌備開發的新店「裕隆城」；年初更與鴻海合作共組合資公司，共同開發電動車產品。

進軍整車市場，鴻海科技集團劉揚偉董事長、裕隆集團嚴陳莉蓮執行長、華創車電技術中心陳國榮董事長共同簽署合作協議 鴻海

根據記者會上說明，這次辦理減資，主要原因之一，是自有品牌納智捷(Luxgen）銷售不佳。事實上，去年納智捷前3季稅後虧損達35.5億元。為了衝刺台灣汽車市場，去年底，裕隆董事會通過對納智捷汽車現金增資78億元，資金主要用於新車URX開發成本支出，及銷售營運的需求。

照理來說，裕隆今年財務壓力應該要逐步減輕，並恢復正常營運表現，不料，今年以來碰上新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐。推測，裕隆應該是預期今年車市、全球經濟不佳，加上去年全年財務大虧、跟鴻海的合作也還需要一段磨合期，短期仍看不到具體成效，做出減資的決定。

責任編輯：陳映璇