在全美國工廠因疫情陷入停擺的情況下，特斯拉宣佈全員減薪，並且放無薪假直到5月初。

持續延燒的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情、各地接連頒布的禁足令，令眾多公司的業務面臨停擺危機。電動車大廠特斯拉也在病毒陰霾的壟罩下，不得不宣佈減薪、放無薪假的消息。

特斯拉全員減薪共體時艱

特斯拉宣佈，從4月13日開始，所有美國員工將有幅度不等的減薪，具體而言為副總裁及以上職等減薪30%、經理及以上職等減薪20%、其餘所有員工則減薪10%。美國以外員工雖然也會減薪，但具體細節之後才會公佈。

特斯拉人資主管沃克曼（Valerie Workman）表示，減薪措施將維持至第二季結束，也就是6月底為止，「公司全體的共同犧牲，將幫助我們挺過艱難的疫情時期。」

另外，若沒有被分配到現場職務，又無法在家工作者，則必須暫時放無薪假，按照特斯拉的期望，他們將在5月4日重新開工。儘管被放無薪假員工這段時間沒有薪資，但仍享有公司的醫療保險，並指導員工在這段期間向政府申請失業救濟金。

沃克曼強調，對大部分員工來說，失業救濟金與往常實得薪水幾乎相同。

特斯拉的現況可說是世事無常的最佳寫照，上個月這間電動車龍頭才順利兌現Model Y提早至3月交車的承諾，稍早也宣佈第一季產量及交車數皆突破分析師預期。儘管上海工廠因疫情一度停工，交車數仍達88,400輛，同比成長40%；產量也達102,672輛，同比成長33%。

然而隨著疫情在美國完全爆發，這個第二季恐怕並不好過。

3座工廠全關閉，轉投入呼吸裝置生產

過去一個月來，武漢肺炎在美國快速蔓延，身為重災區的加州於3月中旬便頒布原地避難命令，要求民眾待在家中非必要不得出門，且除了餐廳、雜貨店、銀行等屬於「基本業務」外的企業被要求停工，只能維持最低必要營運。

特斯拉最初並不理會政府禁令，位於弗里蒙特的工廠仍舊照營運，但在被政府盯上明令關閉後，最終仍不得不中止電動車生產，讓大部分員工回家防疫。

因為美國各州都身陷疫情危機，位於紐約州的太陽能電池版廠、內華達州的鋰離子電池工廠也相繼停止生產，現場僅保留些許員工維持最低限度的營運。

不過，暫停生產期間特斯拉也沒有閒著，3月下旬承諾美國政府參與呼吸裝置的研製後，便投入部份工程師協助開發，近日更在YouTube上公開了集結Model 3技術結晶的呼吸裝置原型機。

紐約州的工廠也為投入呼吸裝置的生產而暫時重啟，不過究竟何時才會正式供給醫療單位使用，暫時還沒有確切日期。

生產陷入停滯，2020年50萬輛目標還能達成嗎？

特斯拉執行長馬斯克一開始對武漢肺炎疫情嗤之以鼻，曾在公司信中提到，他預估全美確診案例不是超過總人口的0.1%，並強調自己仍會繼續上班，但不強迫員工和自己一樣。

在疫情導致工廠陷入停工危機之時，馬斯克強調自己仍會繼續工作。 Reuters Connect

隨著美國確診案例突破40萬人，現況的嚴重程度顯然遠遠超過馬斯克所預期。雖然特斯拉期望能在5月4日重新開工，但截至發布減薪、無薪假的消息為止，疫情絲毫沒有趨緩的跡象，每日新增確診突然高達3萬人以上。

今年1月時，特斯拉曾預期2020年將出售50萬輛電動車以上，扣掉第一季8.8萬輛的成績，要達到預期的成績仍得售出41萬輛電動車以上，但因疫情生產陷入停滯的情況下，特斯拉要達成這個目標恐怕沒有那麼輕鬆了。

資料來源：CNBC、Forbes、BBC

責任編輯：陳映璇