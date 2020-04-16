特斯拉(Tesla)曾因機密外流而與自駕新創Zoox掀起訴訟，經過一年多的法律戰後，雙方在近期順利和解。

即使自動駕駛技術尚未真正落地的此刻，企業間因各種專利、機密產生的糾紛仍舊時有所聞。近期特斯拉宣稱，他們已經和離職員工挾帶公司文件出逃的事件，與自動駕駛新創Zoox達成和解。

四名前員工串通，竊走特斯拉物流技術機密

去年3月，特斯拉曾因4名離職員工挾帶公司文件，出逃另一間自動駕駛新創Zoox而提起訴訟。該聲明指出，對方竊取了特斯拉的商業機密，包括倉儲開發、物流及庫存管理營運等面向，不過似乎沒有涉及最關鍵的自動駕駛技術。

特斯拉聲稱其物流技術機密外洩，在去年告上自駕新創Zoox，雙方於近期順利達成和解。 Aleksei Potov via shutterstock

Zoox在一份聲明中回應， 他們坦承這些特斯拉前職員在加入公司的物流團隊後，曾披露特斯拉物流相關的商業機密，同時承諾會向特斯拉支付一筆和解金 ，但具體數字未公開，並表示會進行徹查，確保沒有人留存，或在業務中用上特斯拉的機密技術。

特斯拉指責，這些員工在前往Zoox任職時，「公然且刻意」挾帶公司的機密文件。這些機密文件主要是關於特斯拉的WARP系統，用於物流管理的平台，負責管理產品的製造、倉儲、銷售及運輸。

根據《The Verge》報導，其中一名被告員工特納（Scott Turner）曾是特斯拉的配送中心經理，他利用電子郵件將特斯拉倉庫的配置、物流系統資訊傳送至個人信箱；另一位倉庫主管德門特（Christian Dement）同樣利用電子郵件，以「好東西」為名，將四份機密文件傳送至個人信箱。另外兩名前特斯拉員工則與特納合謀，同樣盜走特斯拉部份的機密文件。

華裔員工盜走Autopilot程式碼，自駕核心技術險外流

這不是特斯拉首次遇上機密外洩危機，一位前特斯拉Autopilot團隊成員曹廣志（Guangzhi Cao）也曾被指控盜走自動駕駛技術機密。曹廣志在離開特斯拉後，接受了中國小鵬汽車的招募，在該公司擔任感知主管，負責自動駕駛技術的研發。

曹廣志否認竊取任何特斯拉敏感資訊，儘管後續坦承曾將Autopilot的程式碼上傳至自己的iCloud，仍否認有竊取機密行為，並辯稱在進入小鵬汽車前，就已經將這些文件從雲端中刪除。

特斯拉並非首次遇上機密外洩，先前也曾爆出有華裔員工，在離職後盜走Autopilot程式碼的消息。 Shuttersotck

小鵬汽車方面則聲稱，他們對曹廣志的行為並不知情，無論特斯拉的指控是否屬實，他們都無意竊取特斯拉的商業機密，並對此展開內部調查，強調絕沒有教唆或誘使曹廣志不當利用特斯拉的機密或專利。

特斯拉在與起訴Zoox相同時期，對曹廣志提起訴訟，不過至今仍沒有進一步的消息。

Waymo曾遇自駕機密外洩，槓上共享乘車巨頭Uber

遭受機密外洩所苦的，也不只有特斯拉。Alphabet旗下自動駕駛公司Waymo，曾因為機密遭前員工外洩，槓上共享乘車巨頭Uber。

曾在Google任職的Anthony Levandowski，離職後創辦自駕技術新創Otto，Otto成立不過半年時間，就被Uber相中以6.8億美元納入麾下，因此點燃兩大巨頭間的專利大戰，最終Uber以0.34%的股權與Waymo達成和解，當時價值約2.45億美元。

在自駕領域身處領先地位的Waymo，也曾因機密外洩而與Uber對簿公堂。 shutterstock

這起事件並沒有因此落幕，後續檢查官又提起對Levandowski個人訴訟，今年3月法院正式判決這位工程師須賠償Waymo 1.79億美元，付不出如此鉅款的Levandowski，隨後也申請破產保護。

近年來，類似的機密外洩事件在自動駕駛領域層出不窮，為爭奪成為未來產業第一位贏家，各企業間的摩擦與衝突，或許會越來越頻繁。

資料來源：The Verge（1）、The Verge（2）、VentureBeat

責任編輯：陳映璇