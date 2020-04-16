疫情肆虐時期，機器人也是我們最好的夥伴。台灣結合產官學界研發出多款智慧防疫裝置，從口罩生產、體溫測量到檢疫等各種面向，都扮演著重要角色。

新冠病毒來勢洶洶，席捲全球，台灣在衛福部阿中部長沉著、堅定地帶領下，挺過了第一波的攻勢，也讓世人見識到台灣在醫療、健保上的實力，在此同時，一向喧嘩、多元的台灣社會，倒也展現出一種同舟共濟、共體時艱的氣氛。

但在全球化的浪潮下，正如部長所說，台灣不可能鎖國，面對病毒一波波的湧來，我們當然得有所準備，在這當中，人工智慧與機器人到底能扮演什麼樣的角色呢？

智慧機械口罩生產線

防疫如作戰，首重阻敵於境外，能擋多少算多少，一旦被滲透進來，那就只好戴起口罩，這就輪到我們經濟部阿津部長登場，立馬召集工研院、精密機械中心、以及國內一線工具機大廠等，加入建造口罩生產線的行列，這些原本被定位為台灣業界最先進技術研發單位，以及旗下肩負起國際接軌任務的優秀工程師們，甘之如飴地擱下手邊的工作，從事並不屬於國內正積極推動的智慧機械產業的口罩製造，但值此非常時期，看著一片片口罩隨著工程人員的用心逐漸成形，卻也閃耀出一絲絲撫慰人心的光芒！

自動偵測的紅外線額溫槍裝置

接下來該是科技部阿基師部長的時間了，自從部長宣告2018年為AI元年以來，機器人就是其中一項研發重點，也因為它同時擁有智慧、感測、以及行動能力，備受期待可用來應付難纏疫情的挑戰。但即使沒有使用到人工智慧，自動化技術還是可以派上用場，台灣大學電機系技正劉振森就研製出可自動偵測受測者的紅外線額溫槍裝置，大幅減輕校方替師生量測體溫時所耗費的人力，這個系統看似簡易，但以現有學校較為基本的檢驗需求，已經足以取代機場常見動輒數十萬的紅外線熱像儀，低廉的成本也讓它深具推廣的本錢。

行動送餐、藥物配送的NCTU1智慧醫院機器人

如果想要擁有更全面的功能，那可以考慮採用交通大學宋開泰教授團隊所研發、取名為NCTU1的智慧醫院機器人，它能透過臉部辨識技巧來針對特定人士進行上述的體溫量測，並且加以記錄與分析，一旦發現異常，也能立即通報相關單位處理，除此之外，結合了自主定位、避障、導航等技術的NCTU1能夠自行穿梭於病房之間，找到指定的服務對象，協助在醫院或隔離中心配送餐點或藥物，讓醫護人員更有餘裕照顧病人，也能降低人員接觸傳染的風險。

協助檢疫的MARS移動式機械手臂系統

病毒檢疫具有高度的風險，這也正是另一個出動機器人的極佳時機，適合的機器人類型會是所謂的「移動式機械手臂」，它利用可以自由行動的移動平台，將安置在上面的機械手臂運送到指定的地點，再經由專業人員由遠方遙控執行檢疫的工作，因此能夠避免像是日本檢疫官在鑽石公主號檢測中遭受感染事件的發生。

台灣在這款機器人的研發也不落人後，工研院機械所團隊已經成功開發出名為MARS的移動式機械手臂系統，它搭配有高解析度的影像設備，採用國際通用的ROS機器人作業系統整合移動平台與機械手臂的運作，整體功能直逼國際水準，價格也落在極具競爭力的150萬元，只要針對檢疫的需要，適度加以改裝與調教，機器人就可以出任務了。

未來：醫療、檢疫機器人的持續開發

眼下在前線的醫護人員正日以繼夜、不眠不休地守護著我們的健康，藥師與產業界也持續不斷將包括口罩在內的醫療物資配送到需要的人手上，這也激勵起學界的參與，像是中研院、國防醫學院等正積極進行病毒篩檢與疫苗的研發，即將合併的陽明與交通大學也結合彼此在醫學與工程上的強項，成立名字很像「復仇者聯盟」的「新冠病毒聯盟」，其中當然不會錯過醫療機器人團隊。

或許在現階段我們並沒有看到太多機器人現身，但汲取瘟疫來襲時的教訓與經驗，醫療、檢疫機器人的確值得投入與開發，因為即使病毒的傳染力再強，機器人就算沒有戴口罩，也是一點都沒在怕！

責任編輯：陳建鈞

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