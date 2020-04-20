受疫情關係，漢堡王的紐西蘭分公司在14日宣告破產，對其他國家的分店會有所影響嗎？

上周，歐美系速食業在中國很熱鬧。

肯德基喜迎「原味雞80週年」，用半價桶招攬顧客；麥當勞費盡心思搞行銷，用「5G新品」當噱頭發新品炸雞；漢堡王中國區也推出「買一送一」活動，但最後登上熱搜的卻是「破產」的消息。

根據紐西蘭媒體The New Zealand Herald報導，4月14日，快餐巨頭漢堡王的紐西蘭控股母公司宣布進入破產管理。報導稱，自從3月25日紐西蘭進入封鎖後，當地漢堡王餐廳便關門了，這給公司帶來了巨大的「財務挑戰」。

紐西蘭漢堡王總經理亞歷山大·米歇爾（Michelle Alexander）稱，「我們申請並收到了政府的工資補貼，在封鎖期間支付所有員工的工資。但自封鎖以來，公司沒有營業收入，沒有足夠的現金流來支付給供應商與房東。」

之所以登上微博熱搜榜，還是由於中國消費者樸素的擔憂——對中國市場有影響嗎？我們還能吃到漢堡王嗎？

根據紐西蘭媒體RNZ報導，漢堡王在紐西蘭的特許經營方名為Anatares，但實際上，其整體業務由美國知名私募股權公司黑石所有。2011年，黑石公司以1.08億紐幣（約新台幣19.5億元）的價格從澳大利亞股權投資公司Anchorage Capital手裡收購了Anatares，從而擁有了漢堡王在紐西蘭的特許經營權。

紐西蘭漢堡王CEO表示，目前進入的「破產管理」環節是為了重啟該業務，找到新的買家。不過負責此次破產管理事宜的Korda Mentha公司負責人表示，在目前動盪不定的交易環境下，想要為紐西蘭漢堡王找到新買家不是件容易的事。公開資訊顯示，漢堡王於1993年進入紐西蘭。目前，紐西蘭境內共有83家門店，擁有超過2,600名員工。

總而言之，漢堡王在紐西蘭的母公司和中國區營運沒有關聯，中國食客可以稍稍放心了。這也向我們展示了，在全球擁有超過近2萬家門市的漢堡王，實際上擁有怎樣一張錯綜複雜的經營管理網路。

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由於此次的「破產」新聞，有部分網友誤解漢堡王是個紐西蘭公司。實際上，漢堡王是個不折不扣的美式快餐品牌。1954年，第一家漢堡王餐廳在美國佛羅里達州開始營業。

後來，漢堡王在全球範圍內的發展始終沒有追上麥當勞與肯德基，這個品牌幾經轉手，在21世紀成為了資本公司競相追逐的對象。

2002年，TPG、高盛與貝恩資本（Bain Capital）以15億美元（約新台幣450億元）的價格，從英國酒業集團帝亞吉歐（Diageo）手中購買了漢堡王，並於2006年將其公開上市。

2008年，因在收購過程中展現精湛財技而聞名的巴西3G資本以每股24美元（約新台幣721元）的價格向漢堡王發起收購要約，交易總對價達到32.6億美元（約新台幣980億元）。這筆買賣讓高盛等資本賺了不少，也讓漢堡王成為了3G資本旗下食品飲料帝國的重要組成部分。

在收購之後，3G資本對漢堡王進行了大刀闊斧的改革：僅保留52家位於美國的直營店，其餘1.2萬家門市統統出售，將各地區的所有權與經營權出讓給加盟商。

2014年，3G資本推動著漢堡王收購了加拿大知名連鎖咖啡品牌Tim Hortons，兩個品牌共同形成了一個新集團Restaurant Brands International（以下簡稱RBI集團），這也是目前漢堡王全球的母公司。

值得一提的是，這筆收購是在巴菲特的支持下完成的——3G資本與巴菲特的旗艦公司伯克希爾哈撒韋（Berkshire Hathaway）在2013年聯合收購了美國食品公司、番茄醬製造商亨氏（Heinz Co.），此後開始了密切的合作過程。

Tim Hortons於2019年正式進入中國。 虎嗅網

對RBI集團來說，中國是相當重要的一個市場。

根據RBI在今年2月發布的2019年業績表現，漢堡王全球系統銷售額成長超過9％，達到近230億美元（約新台幣,6914億元），其中同店銷售額成長超過3％。RBI集團首席執行官喬斯·西爾（José Cil）指出，漢堡王的系統銷售額成長在法國、西班牙、韓國、中國、巴西和墨西哥等市場「格外強勁」，在2019年，漢堡王中國的銷售額約佔全系統合併銷售額的2％。

目前，漢堡王和Tim Hortons兩大品牌在中國共擁有超過1,300家餐廳。不過主力仍是漢堡王，Tim Hortons在去年剛剛進駐上海，目前擁有約30家門市。此外，西爾表示，RBI旗下的炸雞品牌派派思（Popeyes）計劃將於2020年開出中國首店，派派思是RBI於2017年收購的美國炸雞連鎖品牌。

RBI集團為派派思選擇的中國區經營商是漢堡王全球最大的加盟商，TFI公司（TAB Food Investments）。

TFI公司其實是家土耳其餐飲營運公司，目前是漢堡王中國與土耳其市場的主特許經營商。 TFI從2012年起進入中國市場，目前已在中國155座城市開出了1000多家餐廳，並且還在土耳其擁有超過600家餐廳，是漢堡王全球特許經營系統中最大的特許經營商之一。

TFI公司在中國與土耳其運營的餐飲品牌 虎嗅網

說到這，你應該大致明白了漢堡王背後的資本與經營網路——紐西蘭漢堡王母公司進入破產管理，並不會讓中國食客吃不上華堡。

雖然漢堡王在中國的門市數量遠比不上麥當勞與肯德基，但未來幾年裡，你將迎來更多漢堡王的新門店與「兄弟品牌」：咖啡、炸雞、甜甜圈，都在來中國的路上了。

責任編輯：林芳如

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