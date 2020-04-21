武漢肺炎肆虐，使得機捷2、3月份合計虧損1.1億元，並預計減少共3,780趟直達車班次，董事長劉坤億已向政府申請紓困，希望每個月能有800萬元的補助。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒近三個月，根據桃園機場今（21）日的最新數據統計， 當日出入境人數總計只有498人，第一航廈的出入境人數更是一個也沒有。 驟降的旅客人數，也使得桃園機場捷運大受打擊。桃園捷運公司在今天對外宣布，已向交通部申請紓困方案，希望機捷能比照桃園機場周邊相關產業，爭取政府補助。

機場捷運站點運量減少8成，估4月虧1億元

桃園捷運公司指出，機捷通車三年以來，運量有50%來自出入境旅客，且機場出入境旅客約每3人就有1人搭乘機場捷運，使桃園機場捷運成為桃園機場聯外重要交通工具。

疫情肆虐下，機捷的機場航廈站（A12、A13）兩站進出日平均運量相較去年減少82%，A13機場第二航廈站日平均運量減少78%、A12機場第一航廈站更是減少86%。 桃園市政府捷運工程局

然而武漢肺炎疫情爆發以來，機捷受機場出入境旅客銳減衝擊， 今年4月（截至4月19日）機場捷運日平均運量比起去年下滑58%，其中，機場航廈站（A12、A13）兩站進出日平均運量相較去年減少82%，A13機場第二航廈站日平均運量減少78%、A12機場第一航廈站更是減少86%。

營收方面，機捷2月份營收虧損3,482萬元、3月虧損8,087萬元，合計超過1.1億元，比起去年同期賺了4,500萬元，差距相當驚人。桃園捷運公司董事長劉坤億更指出， 4月份的虧損預計將超過1億元 。

機捷3月份營收衰退近6成，紓困可減免約800萬元水電費

事實上，為協助機捷沿線的商家，桃園捷運公司與桃園市政府已聯合推出各車站廠商減租50%的方案，預計推行至5月。少收的租金，也因而增加桃園捷運公司的營運壓力。

根據經濟部於4月10日發布的服務業水電費減免方案，因疫情影響營收同比衰退超過5成的企業，水電費最可打七折。由於機捷3月份的營收比去年同期少了59%，符合申請資格，桃園捷運公司估算，每月應可減免約800萬元的水電費。

不過，此部分依經濟部新修正發布之紓困辦法，須由中央目的事業主管機關即交通部認定本公司為受疫情影響事業，才可獲得補助。桃園捷運公司表示，他們將積極向交通部、經濟部爭取補助，同時也會實施撙節措施，於4月6日至6月14日間調整直達車離峰時間班距，從每15分鐘拉大到每30分鐘一班，總計減少共3,780趟的直達車班次，希望在撙節成本和旅客服務中求取平衡。

責任編輯：陳映璇