超商點數可不只能用來折抵消費、換咖啡，現在全家點數可以直接兌換比特幣（Bitcoin），背後著眼那些商機？

超商點數能應用的範圍廣，越來越多消費者喜歡集。不過，這些點數可不只能用來折抵消費、換咖啡，現在甚至能直接兌換比特幣（Bitcoin）。

全家便利商店與虛擬貨幣交易平台幣託（BitoEX）合作，消費者手中的會員點數，可以選擇兌換成比特幣，背後著眼那些商機？

9,000點就能換，還能等幣價下跌賺更多

即日起，可以在全家會員App中，以 9,000 點點數，兌換等值 30 元新台幣價值比特幣。

不過，前提是消費者必須先註冊一個幣託帳號，在全家App兌換後，會得到一串兌換密碼，消費者要在幣託中輸入這串密碼，系統會以當下的即時幣價，發放等值數量的比特幣到錢包中。

由於幣價會隨時變動，當價格下跌時，9,000 點的全家點數，兌換到的比特幣數量會較多。幣託表示，消費者可以先在全家App上兌換，預先持有兌換密碼，但不一定要馬上轉成比特幣，能依照個人需求，等幣價較低時再兌換。

目前全家消費1元可以累積1點，對消費者來說，換取比特幣幾乎沒有成本、風險也較低。不過因為比特幣價格會浮動，9,000 點能換到的比特幣數量也不同。至於是否划算，可以視當時幣價，決定是否將比特幣轉入幣託錢包。

在全家會員App中，能以 9,000 點點數，兌換等值 30 元新台幣價值比特幣。 BitoEx

這起合作案的背後，可以帶動那些商業機會？

機會一：擴大點數經濟、觸及潛在用戶

幣託認為，虛擬通貨仍在發展初期，價格波動的風險，是許多人遲遲不願進場的考量。

因此，近年積極投入點數兌換服務，要讓一般民眾、沒有太多投資資金的小資族，在幾乎零成本、零風險的情況下，有機會接觸虛擬貨幣。

事實上，去年幣託曾與中華電信的點數計畫Hami Point合作，讓用戶用1,100 Hami Point 點數，兌換1,000 元新台幣等值的比特幣，不過因為沒有積極推廣，成效沒有預期的好。

反觀全家，近年以「點數銀行」的概念發展會員點數，合作兌點的廠商、通路越來越多元，幣託看準的，就是全家背後1,200萬的會員數，以及每年兌換點數額度超過 150 億點的威力。

除了增加會員點數運用的多元性，藉由與全家合作，幣託也有機會獲得更多的用戶數。幣託表示，市面上點數計畫越來越多，未來不設限，會與更多平台業者談合作，民眾將有更多渠道，可以獲得比特幣。

除了增加會員點數運用的多元性，藉由與全家合作，幣託也有機會獲得更多的用戶數。 shutterstock

機會二：超商密度高，降低買幣門檻

這並非幣託跟全家第一次合作，2014年時，將開放民眾可以在全家的FamiPort購買比特幣，憑著印出的繳費單據，在櫃檯以現金結帳。

一般在交易所購買密碼貨幣時，通常付款方式為手機網銀、銀行ATM匯款，或線上刷卡，幣託新增的超商付款功能，目的是提供多種交易選項，降低買幣門檻。

近期，這項服務近期也升級，民眾可以直接在幣託的App上下單，會自動產生付款碼，並在超商掃碼以現金付款，省去操作FamiPort流程。

目前，全台兩大虛擬貨幣交易平台幣託、MaiCoin都開放在超商購買。幣託與全家合作、MaiCoin與萊爾富合作，金流都是透過遠銀處理。

之所以能在超商交易虛擬貨幣，靠的是背後的風險控管機制。2018年時，金管會放寬規範，同意虛擬貨幣平台業者在 訂好風險管理措施 的情況下，可以用現金在超商交易。

以幣託來說，規定一個虛擬錢包，在單間超商交易上限為2萬、一日在超商交易金額不得超過10萬。因為虛擬錢包存在App中，平台業者可以透過手機定位追蹤錢包位置，只要在超商交易金額超過，系統會認定該用戶超過風險控制範圍，就不會發出比特幣，並把錢退還投資人。

責任編輯：陳映璇