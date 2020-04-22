台北市目前居家檢疫人數每天達1萬人，為了減輕基層里長負擔，工研院開發出「智慧關懷居家管理系統」，讓整套關懷流程自動化，同時大幅提供精準度，如何做到？

台灣防疫表現良好，其中一大關鍵，在於確實落實居家檢疫、隔離。不過，卻辛苦各地基層里長，以台北市來說，目前居家檢疫人數每天達1萬人，里長光是每天兩次播打關懷電話，就可能花費4～5小時。

為減輕基層里長負擔，工研院開發出「智慧關懷居家管理系統」，讓整套關懷流程自動化，同時大幅提供精準度，如何做到？

里長不必再播電話，一支手機掌握檢疫者行蹤

為了確認檢疫者確實待在家中，里長需主動致電關懷對方健康狀況。目前主要有兩大問題。

首先，是里長每天工作量大增，每天需花上數小時打電話追蹤，此外，目前透過手機基地台，定位檢疫者所在位置，有時會出現數公尺到數百公尺的誤差，這類誤報造成警方奔波。

工研院開發的「智慧關懷居家管理系統」，這是一款手機App，里長第一次拜訪檢疫者時，請對方下載，App會主動跟檢疫者互動，將資料定期回傳，把過去里長記錄的工作全部自動化。

這款App除了可以解決上述痛點，更強化關懷功能。

結合GPS定位，避免檢疫者趴趴走

為解決基地台定位失準問題，工研院副院長張培仁表示，這款App在定位時，除了透過基地台訊號，還會結合WiFi、陀螺儀、GPS定位，提高精準度減少誤報。

張培仁解釋，透過手機內的陀螺儀，可以判斷檢疫者是在跑步、步行或搭車，若出現不符合居家建議的移動軌跡，表示檢疫者可能離開家中；至於WiFi、GPS訊號則用於強化定位精準度。

導入人臉辨識識別身份，不留個資

里長過去在關懷時，最怕接聽電話的不是檢疫者本人，或本人跟手機沒有在同一個地方。

為了杜絕此類情況，在關懷時間時，系統會先要求檢疫者透過人臉辨識、指紋確認身分。同時系統會自動排程，播電話給檢疫者進行關懷訪談，且透過手機視訊前鏡頭將影像記錄下來，確保人跟手機是在一起的。好處是，可以降低人工負擔，以及對民眾生活的干擾。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示，這套系統不會記錄任何個資，只會留存關懷當下，所錄製的影像，當檢疫者隔離結束時，系統會將影像全部刪除。

闕志克解釋，這款App是針對檢疫者做開發，將過去里長整套關懷的流程自動化，系統會定期自動撥打關懷電話，並將資料回傳紀錄，里長在晚上時會收到LINE訊息通知，統整當日關懷情況，若檢疫者都沒有異狀，里長則什麼事都不必做，沒有新系統學習門檻的問題。

「智慧關懷居家管理系統」上周已經在工研院完成測試，闕志克表示，預計最快下周可以上線， 能量可以服務約一萬名檢疫者 。他補充，工研院自行研發的「虛擬化App服務平台」，適用所有手機版本，後台可以集中控管App版本，用戶也不需要繁更新App。

他強調，這套系統跟現行中央的關懷機制，可以做到互相互補、改善精準度，兩者不衝突。上線後，將開放有興趣的縣市政府申請採用，由於系統都建置在雲端，有興趣導入的地方政府，不必投資硬體設備。

責任編輯：陳映璇