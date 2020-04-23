國內陸續有大型太陽能電廠完成融資，綠能產業前景看好。大亞集團獲政府核准把養殖魚塭變太陽能電廠，是台首宗私人土地整合案子，估20年發電收益達24億元。

不畏疫情，國內綠能減碳投資仍不縮手。電線電纜大廠大亞集團22日子公司心忠電業完成32億元聯貸案，將投入台南學甲76MW地面型太陽能電廠；另一家辰亞能源也在同日宣布位於彰濱崙尾東181MW水面型太陽能電廠完成72億元專案融資，完工後將成為全世界最大的水面型電站。

大亞這座案場，是國內第一個經政府核准的「土地變更」地面型太陽能電廠，從原本養殖魚塭變成太陽能電廠，吸引永豐銀行等5家銀行聯貸32億元，主辦方永豐銀行總經理莊銘福表示，在短時間銀行就超額認購1.53倍，看好再生能源是長期而穩定的投資。

養殖漁業變太陽能電廠，20年發電收益達24億元

本業做電力電纜的大亞，早年就跨足能源領域，陸續投資汽電共生、民營電廠森霸電力，還曾參與離岸風電早期示範機組投標、備取第一，但因離岸風電技術門檻高且成本重，最終鎩羽而歸。

後來大亞轉攻太陽能領域，大亞集團董事長沈尙弘因緣際會認識做太陽能EPC廠聚恆科技，2014年合資成立「大亞綠能」，從屋頂型太陽能朝向大型太陽能，目前旗下共有29座太陽能電廠，總裝置容量達31MW，截至2月底，總發電量累積9,000萬度。

由於屋頂型太陽能開發趨近飽和，後來大亞朝向地面型發展，並在台南學甲找到一處私人養殖魚塭，透過政府審查核准，地目變更為「特定發電」使用，也是台灣首例私人土地整合的案子，除提高土地使用效益外，也讓原本地主的收入增加4至5倍之多。

沈尙弘坦言過程不容易，歷經2年半的環境評估、與地主溝通、地史文物審查等流程，在今年拿到開發許可，即將進入建設階段，並與台電簽署FIT躉購合約，預計在12月完成掛錶，預估20年的發電營收達90億元，獲利上看24億元。

面對疫情對各行各業的衝擊，沈尙弘說：「雖然疫情對經濟造成負面影響，但只要有太陽就會繼續發電，」未來仍會持續開發案場，看好苗栗、台南等日照條件佳的區域。

瞄準儲能，將參與台電電力輔助服務招標

至於國際原油價格持續低迷，是否會減緩綠色能源投資？

根據國際可再生能源機構（IREA）指出，投資再生能源與綠色經濟將創造全球數千萬的工作機會，提供300%~800%投資報酬率。疫情後，加快再生能源投資不僅可以產生巨大的經濟效益，也能減緩氣候變遷。

對此沈尙弘也樂觀看待，石油價格重挫是短期現象，會隨著疫情過去而解決， 這與太陽能發展並無太大的衝突 ，「不影響大亞投入綠能的決心。」

沈尙弘表示，石油價格重挫是短期現象，會隨著疫情過去而解決，也不影響大亞投資綠能的決心。 shutterstock

不只投資太陽能，沈尙弘透露也有在看儲能，現在廠內自建一座600度的儲能設備，做廠內自用電力削峰填谷，未來也計劃參與台電的電力輔助服務AFC標案，相關招標規則預計5月公布。

沈尙弘說，再生能源與儲能議題息息相關，尤其再生能源具不穩定性，大量的離岸風電併網後，會對電網造成影響，加上風比光更難預測，特別是晚上產風，卻不見得需要用電，產出的電力就有儲能需求，未來大亞不只產能、儲能也會參與。

責任編輯：蕭閔云